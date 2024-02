Denodo reconnu comme leader dans l'évaluation de la structure de données d'entreprise par un cabinet d'analystes indépendant





Denodo, leader de la gestion des données, annonce aujourd'hui que Forrester Research, Inc. a positionné Denodo comme leader dans le rapport The Forrester Wavetm: Enterprise Data Fabric, Q1 2024. Selon ce rapport, « Denodo convient parfaitement aux clients qui se concentrent sur une stratégie de structure de données à l'échelle de l'entreprise pour prendre en charge les analyses en temps réel, le client à 360°, l'ingénierie des données, la science des données, les analyses d'IoT, les perspectives opérationnelles et des cas d'utilisation de l'analyse prédictive. » Denodo et 14 autres fournisseurs ont été évalués sur 26 critères, notamment l'offre actuelle, la stratégie et la présence sur le marché.

Le rapport complet et gratuit, publié le 28 février, est disponible ici.

The Wave a révélé que si la structure de données se concentrait traditionnellement sur les cas d'utilisation analytiques en lecture seule, il y a un changement notable vers la structure transactionnelle, avec des capacités de lecture et d'écriture bidirectionnelles visant à soutenir les applications modernes telles que les microservices et l'expérience client en temps réel. Les entreprises exploitent aujourd'hui la structure des données pour accélérer les cas d'utilisation nouveaux et émergents tels que l'expérience client, la science des données, les informations IoT, les transactions mondiales, la prévention de la fraude, les affaires à 360° et les informations en temps réel.

Noel Yuhanna, vice-président de Forrester, analyste principal et auteur du rapport, écrit : « Denodo Technologies propose une solution de structure de données de classe mondiale. Il s'agit d'un acteur de longue date dans le domaine de la virtualisation des données qui prend désormais en charge la structure de données de l'entreprise grâce à des capacités de gestion des données de nouvelle génération. La feuille de route de Denodo en matière de structure de données suggère que la société se concentre sur l'intégration avancée des données, GenAI/LLM, la recherche vectorielle, l'ingestion plus rapide des données, l'automatisation et les capacités de libre-service. »

Denodo a reçu les meilleures notes possibles sur huit critères, notamment les options de déploiement, l'accès et la recherche de données, la livraison de données, le traitement et la persistance des données, la transformation et la lignée des données, ainsi que l'intégration des données. Le rapport note que les clients de référence apprécient la plateforme flexible de Denodo, l'assistance technique, la prise en charge du maillage des données, l'intégration des données et la feuille de route.

« Cette reconnaissance de Forrester Research valide, à notre avis, la valeur de nos déploiements de données d'entreprise et de notre service de cloud. Nos clients utilisent la plateforme Denodo pour établir une base de données commune à travers l'infrastructure informatique de l'entreprise, ce qui permet de créer des produits de données à la vitesse et avec l'agilité requises par les utilisateurs professionnels », déclare Angel Viña, directeur général et fondateur de Denodo. « À travers ce rapport Forrester, nos clients nous disent pourquoi Denodo est à la pointe de l'innovation en matière de gestion des données : nous simplifions l'intégration des données grâce à la technologie de virtualisation des données, qui élimine les mouvements de données inutiles ; nous accélérons les solutions de données en créant des écosystèmes de données avec une véritable sémantique unifiée ; nous accélérons le temps de production en rendant l'accès aux données dans les systèmes distribués plus rapide ; nous ajoutons des capacités de libre-service ; et nous permettons de nouvelles applications d'IA générative en aidant à créer des modèles LLM contextualisés qui apprennent à partir de modèles dans leurs propres données d'entreprise. »

Avec certaines des innovations les plus modernes et les plus récompensées, la plateforme Denodo :

- Offre aux organisations informatiques la flexibilité nécessaire pour faire évoluer leurs stratégies de données, migrer vers le cloud ou unifier logiquement les actifs de données sans perturber l'activité.

- Accélère la mise à disposition des données sans nécessiter de réplication coûteuse des données.

- Assure une sécurité et une gouvernance cohérentes entre plusieurs systèmes.

- Permet le libre-service en donnant aux utilisateurs professionnels la possibilité de découvrir, d'accéder et de préparer les données par eux-mêmes.

Twitter : https://ctt.ac/di1R4

À propos de Denodo

Denodo est un leader dans la gestion des données. La plateforme Denodo primée est la première plateforme d'intégration, de gestion et de livraison de données utilisant une approche logique pour permettre la BI en libre-service, la science des données, l'intégration de données hybrides/multi-cloud et les services de données d'entreprise. Réalisant plus de 400 % de ROI et des millions de dollars de bénéfices, les clients de Denodo dans les grandes entreprises et les entreprises de taille moyenne dans plus de 30 industries ont reçu un retour sur investissement en moins de 6 mois. Pour plus d'informations, visitez www.denodo.com or call +1 877 556 2531 (US) / +44 (0) 20 7869 8053 (UK) / +65 6950 7489 (Singapore).

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

29 février 2024 à 10:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :