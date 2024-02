LITEON lance des applications 5GxIAxESG innovantes de pointe ainsi qu'une petite cellule 5G à haute efficacité énergétique au MWC 2024





BARCELONE, Espagne, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- LITEON Technology participe au MWC 2024 de Barcelone, en Espagne, du 26 au 29 février. Présentant fièrement le thème « Améliorer l'écosystème 5G LITEON », la société a présenté pour la première fois diverses réalisations issues de ses collaborations avec des partenaires internationaux et des partenaires intersectoriels de l'écosystème. Parmi les points forts, citons les applications innovantes 5G x IA x ESG, les petites stations cellulaires économes en énergie et une série complète de stations de base intégrées.

Lors du MWC 2024, LITEON présentera une large gamme de réalisations issues de collaborations avec l'écosystème 5G, telles que le projet « 5G Outdoor Private Network for AI empowered Soundscape Automatic Collection » (Réseau privé extérieur 5G pour la collecte automatique de paysages sonores assistée par l'IA) en coopération avec Far EasTone Telecommunications comme un exemple réussi d'applications innovantes combinant la 5G, l'IA et l'ESG. En outre, LITEON s'est également associé à Keysight Technologies, une entreprise de renommée mondiale spécialisée dans les solutions de test, qui a effectué des tests en temps réel sur l'efficacité énergétique des unités radio ORAN de LITEON à l'aide de leur suite de tests E-Plane ETSI. Par ailleurs, LITEON s'est également associé à NXP® Semiconductors, un leader mondial des solutions de connectivité sécurisée et collaborateur stratégique pour développer des petites stations cellulaires fiables et flexibles pour l'intérieur, l'extérieur et de nouvelle génération. LITEON présentera également des solutions en collaboration avec des instituts de recherche de premier plan en Europe et à Singapour, prouvant que la gamme complète de produits 5G O-RAN de LITEON peut répondre aux diverses exigences des applications des clients dans divers secteurs verticaux. De plus, les solutions 5G de LITEON sont entièrement conformes aux politiques ESG, offrant aux clients des solutions optimales pour les petites stations.

Richard Chiang, directeur général de la SBU Smart Life Application chez LITEON, a déclaré : « L'architecture ouverte de la 5G a profondément et irrémédiablement transformé la dynamique du marché des télécommunications, passant d'un paysage fermé conventionnel à un paysage plus désagrégé et ouvert. Cette tendance ouvre la voie à un avenir commercial très prospère pour la 5G. Conscient de cela, LITEON s'efforce de coopérer avec de nombreux partenaires stratégiques de premier ordre pour développer des applications innovantes des dernières technologies et construire un écosystème 5G complet, et rien n'est plus important d'exposer nos réalisations au MWC 2024. »

LITEON continue d'investir dans la 5G pour fournir des solutions compétitives et flexibles. Tout au long du processus de conception, de développement et de fabrication, chaque étape s'aligne strictement sur les politiques ESG de la société ; les unités radio O-RAN Sub-6GHz et mmWave de LITEON sont des produits à haute efficacité énergétique qui ont fait leurs preuves. LITEON continuera à approfondir ses collaborations avec ses partenaires et ses clients pour construire un écosystème 5G mondial, en créant des solutions à valeur ajoutée dans les communications réseau.

