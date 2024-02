AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À NORTH VANCOUVER





NORTH VANCOUVER, BC, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fera une annonce concernant le logement à North Vancouver.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable John Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député fédéral de North Vancouver, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et à Parm Bains, député fédéral de Steveston-Richmond-Est et Linda Buchanan, mairesse de la Ville de North Vancouver.

Date : Le 1 mars 2024 Heure : 10h (HP) Lieu : 520 rue 1 est North Vancouver (C-B), V7L 0H7

SOURCE Gouvernement du Canada

29 février 2024 à 09:00

