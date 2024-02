CloudNC fait appel à HTEC pour développer ses capacités d'ingénierie au niveau mondial sur un marché des talents hyperconcurrentiel





CloudNC, société britannique spécialisée dans les technologies de fabrication, a renforcé ses capacités d'ingénierie logicielle grâce à un nouveau partenariat avec HTEC, société internationale de services d'ingénierie et de développement de produits numériques de bout en bout.

Selon les termes de l'accord, CloudNC accède à une équipe d'ingénieurs expérimentés, ce qui lui octroie une expertise supplémentaire pour intégrer plus rapidement ses solutions logicielles, comme « CAM Assist », à d'autres progiciels de FAO et à des plateformes technologiques élargies. Cela permet à CloudNC de satisfaire davantage les besoins de ses clients, d'accélérer le lancement de nouveaux produits sur le marché et de renforcer sa position concurrentielle, établissant ainsi les bases d'une croissance future.

Andy Cheadle, CTO chez CloudNC, a déclaré : « Le recrutement d'ingénieurs et de développeurs qualifiés est un défi permanent pour toutes les entreprises technologiques du Royaume-Uni, compte tenu de la forte demande et du paysage concurrentiel. Le partenariat avec HTEC nous offre une plus grande flexibilité, ce qui nous permet de nous développer rapidement et de contourner de nombreuses difficultés courantes en matière d'acquisition de talents et, en fin de compte, nous aide à commercialiser nos solutions plus rapidement ».

Darko Todorovic, vice-président de l'ingénierie et de la livraison chez HTEC, a déclaré : « Il existe une grande similitude entre HTEC et CloudNC à savoir que la résolution de problèmes extrêmement complexes et la mise sur le marché de solutions novatrices font partie de l'ADN des deux entreprises. Les solides antécédents de HTEC en matière de services de grande qualité, associés à la présence de nos centres internationaux d'expertise en ingénierie, signifient que nous réunissons toutes les conditions pour aider CloudNC à développer rapidement ses équipes. Nous nous réjouissons de voir de nombreuses autres versions issues de la recherche de CloudNC pour permettre aux usines de s'éclairer ».

À propos de CloudNC :

CloudNC est une entreprise technologique qui repense la fabrication de précision en automatisant la programmation FAO par CNI, grâce aux données et à l'expérience de notre usine de pointe. La société, fondée en 2015, est composée d'une équipe de classe mondiale conjuguant une expertise en informatique à une fabrication physique, et qui est soutenue par les sociétés de capital-risque de premier plan, Atomico et Episode 1 Ventures, aux côtés d'Autodesk et de Lockheed Martin comme partenaires stratégiques.

À propos d'HTEC :

HTEC est une société internationale d'ingénierie numérique, de développement de produits et de technologie qui propulse l'évolution technologique des organisations les plus influentes du monde, des startups innovantes aux entreprises du classement Fortune 500. Comptant plus de 2 000 experts répartis en Amérique du Nord et en Europe, HTEC est le partenaire technologique idéal pour ses clients et la plateforme de croissance ultime pour leurs employés.

