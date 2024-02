Une étude démontre le pouvoir synergique de Lumenato® sur la structure de la peau et la protection du collagène





BRANCHBURG, New Jersey, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Une étude préclinique récemment publiée dans Advances in Bioscience and Biotechnology démontre des avantages impressionnants pour la structure de la peau de l'utilisation de Lumenato® de Lycored, combinée aux céramides. Les résultats montrent que l'association de céramides, même en faible concentration, avec Lumenato entraîne des effets synergiques dans l'organisme qui conduisent à des niveaux élevés de protection contre la perte de collagène.

Après des années d'exposition aux facteurs de stress environnementaux, le collagène et les céramides, qui assurent la fermeté, l'élasticité et la solidité de la peau, commencent à diminuer. À l'âge de 40 ans, environ 30 % du collagène est perdu et à 50 ans, près de 60 % des céramides sont perdus. Cela conduit à l'apparition du vieillissement par la formation de rides et d'une peau sèche et d'apparence fine.

Pour évaluer l'efficacité de Lumenato dans cette étude, en particulier lorsqu'il est associé avec des céramides, les auteurs ont simulé des facteurs de stress environnementaux sur les cellules de la peau en les activant avec le facteur de nécrose tumorale alpha (TNF-a) pour déclencher une réponse immunitaire. Les résultats ont révélé deux avantages de l'utilisation de Lumenato associé à des céramides. Après avoir testé Lumenato et les céramides seuls, les avantages de la combinaison ont montré une amélioration significative (multiplication par près de 4) de la prévention de la perte de collagène dans les cellules. En outre, les résultats ont montré le niveau supérieur de protection du collagène à différents niveaux de céramides tout en maintenant des niveaux de Lumenato constants, illustrant la puissance de Lumenato dans le travail avec les céramides tout en soutenant la structure et l'efficacité à de faibles niveaux.

Ces résultats confirment ceux d'études précédentes, qui mettent en évidence le pouvoir de Lumenato sur l'amélioration de la structure, de l'élasticité, de la fermeté de la peau, et plus encore.1,2 Elizabeth Tarshish, PhD, responsable des réclamations et des affaires cliniques chez Lycored a déclaré : « Avec ce nombre croissant de preuves concernant Lumenato, nous sommes heureux de voir comment Lumenato influe sur le corps en interne et agit en externe pour soutenir la structure de la peau et la protection du collagène. Ces résultats prometteurs continuent de montrer comment Lumenato peut être utilisé pour améliorer l'efficacité et la puissance des solutions de santé de la peau qui soutiennent la beauté de l'intérieur. »

