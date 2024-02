L'INITIATIVE OPEN GATEWAY DE LA GSMA SE RENFORCE AVEC DES LANCEMENTS COMMERCIAUX DANS LE MONDE ENTIER, DAVANTAGE D'OPÉRATEURS ET DE NOUVEAUX CANAUX DE COMMERCIALISATION





Plus de 40 réseaux d'opérateurs mobiles sur les cinq continents ont lancé commercialement des services d'API réseau à l'intention de la communauté des développeurs pour libérer le plein potentiel de la 5G

BARCELONE, Espagne, 28 février 2024 /PRNewswire/ -- La GSMA a souligné aujourd'hui les progrès importants réalisés par l'industrie mobile et les partenaires technologiques pour libérer le plein potentiel des réseaux 5G et commercialiser les API réseau dans le cadre de l'initiative Open Gateway de la GSMA.

Un an après le dévoilement de l'initiative Open Gateway de la GSMA au MWC 2023 , 47 groupes d'opérateurs mobiles, représentant 239 réseaux mobiles et 65 % des connexions dans le monde, ont désormais adhéré à l'initiative. L'initiative Open Gateway de la GSMA se concentre sur l'accélération de la croissance des services et des applications numériques, en veillant à ce qu'ils s'intègrent de manière transparente avec des centaines de réseaux participants dans le monde entier. Cela se fait par le biais de points d'accès uniques et programmables, communs à tous les opérateurs mobiles, connus sous le nom d'interfaces de programmation d'application (API).

En collaboration avec des partenaires technologiques et des fournisseurs de cloud, notamment AWS, Infobip, Microsoft, Nokia et Vonage, une filiale d'Ericsson, plus de 40 réseaux d'opérateurs mobiles ont désormais mis un total combiné de 94 API à la disposition des développeurs d'entreprise sur 21 marchés en Asie-Pacifique, en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et aux Amériques.

La fraude en ligne et la cybercriminalité étant l'un des plus grands problèmes du commerce en ligne, la GSMA, les opérateurs mobiles et les partenaires technologiques concentrent d'abord l'initiative Open Gateway de la GSMA sur la lutte contre la criminalité en ligne. Parmi les récentes activités, on peut citer :

? Quatre opérateurs sri-lankais qui ont lancé trois API sur une plateforme d'opérateur unique offrant une authentification robuste pour sécuriser les transactions en ligne des clients ;

? Trois opérateurs brésiliens qui ont lancé trois API pour lutter contre la fraude ;

? Trois opérateurs espagnols qui ont annoncé le lancement de deux API antifraude, en collaboration avec des détaillants en ligne ;

? Quatre opérateurs indonésiens qui ont lancé trois API pour améliorer la sécurité en ligne et l'expérience client ; et

? Trois opérateurs sud-africains qui luttent contre la fraude et l'usurpation d'identité numérique dans des secteurs tels que la banque, la finance, l'assurance et la vente au détail grâce à deux nouvelles API.

? Trois opérateurs allemands qui ont aujourd'hui mis à disposition deux API pour aider les développeurs d'applications et les entreprises à lutter contre la fraude en ligne et à protéger les identités numériques des clients mobiles.

« Ce fut une année passionnante pour l'initiative Open Gateway de la GSMA et l'industrie mobile, car nous avons commencé à construire un écosystème unifié et à libérer le plein potentiel des réseaux 5G. Cela a abouti à la naissance d'une nouvelle ère de l'API, a déclaré Mats Granryd, directeur général de la GSMA. Notre tâche collective pour 2024 est de nourrir et de développer cette opportunité et de fournir un accès omniprésent aux développeurs d'entreprise et aux fournisseurs de cloud, afin qu'ils puissent faire ce qu'ils font le mieux, à savoir lancer de nouveaux services révolutionnaires qui peuvent maximiser les avantages des réseaux 5G. »

PRIORITÉ POUR 2024 : ACCROISSEMENT DES OPPORTUNITÉS COMMERCIALES ET DE MONÉTISATION

Selon une étude de McKinsey, l'initiative Open Gateway de la GSMA et d'autres initiatives d'API réseau peuvent dégager une valeur significative pour l'industrie des télécommunications et les entreprises utilisant des réseaux 5G au cours des six prochaines années. Selon les prévisions, si les opérateurs peuvent présenter davantage d'API réseau et d'innovations aux développeurs d'entreprise et aux fournisseurs de cloud, ils pourront débloquer un marché supplémentaire de 300 milliards de dollars d'ici 2030.

Après avoir obtenu un fort soutien de la part des opérateurs mobiles mondiaux en 2023, l'initiative Open Gateway de la GSMA se concentre sur la façon dont elle peut aider les membres à intensifier l'engagement des développeurs en 2024. Cet objectif sera atteint grâce au lancement commercial de nouveaux services et à l'accent mis sur trois canaux commerciaux de mise sur le marché pour l'adoption d'API ouvertes.

Les trois principaux canaux de mise sur le marché de l'initiative Open Gateway de la GSMA sont les suivants :

1.Network Cloud Marketplace, c'est-à-dire s'associer avec des fournisseurs de cloud, notamment AWS, Google Cloud, Microsoft Azure et Vonage

2.Partenaires/revendeurs technologiques stratégiques, c'est-à-dire Infobip, Nokia et Ericsson

3.Accès direct des opérateurs au marché par l'intermédiaire de leurs divisions d'entreprise et d'innovation

L'industrie se tourne maintenant vers toute une gamme de nouveaux services et d'innovations, y compris des API de qualité à la demande pour permettre des vols de drones, une réalité étendue et des services de jeux en ligne immersifs sécurisés sur les réseaux 5G. La feuille de route prévoit d'autres développements en matière de connectivité pour le découpage du réseau, la cybersécurité et l'activation du cloud.

Ishwar Parulkar, responsable de la technologie pour les télécommunications et l'Edge Cloud chez Amazon Web Services, AWS, a déclaré : « Les progrès de l'initiative Open Gateway de la GSMA au cours de la dernière année ont été très encourageants. Alors que nous entrons dans la prochaine phase où les opérateurs de télécommunications produiront davantage d'API et les monétiseront via divers canaux de mise sur le marché, le rôle d'une approche commune et alignée entre les opérateurs, les hyperscalers et les autres agrégateurs de canaux promus par Open Gateway devient encore plus crucial. »

Ankur Jain, vice-président de Google Cloud Telco, a déclaré : « Google Cloud s'est engagé dans l'initiative Open Gateway de la GSMA depuis sa création, et nous sommes heureux de constater les progrès réalisés pour donner aux développeurs un accès simplifié aux capacités du réseau de manière ouverte, normalisée et agrégée. Nous avons hâte de travailler avec nos opérateurs de télécommunications partenaires et développeurs pour mettre sur le marché des cas d'utilisation novateurs. »

Ross Ortega, vice-président de la gestion des produits chez Microsoft Azure pour les opérateurs, a déclaré : « Microsoft est fier de soutenir l'initiative Open Gateway, soulignant notre engagement à rendre la programmabilité du réseau universellement accessible aux développeurs d'applications connectées. Nous pensons que la standardisation des capacités réseau et des API est cruciale pour garantir que les développeurs puissent facilement comprendre et adopter ces technologies. Azure Programmable Connectivity est à l'avant-garde de cet effort, s'alignant étroitement sur les normes d'Open Gateway pour ouvrir la voie à une intégration et à une innovation transparentes. »

Voici d'autres exemples de la façon dont les membres et les partenaires de l'initiative Open Gateway de la GSMA travaillent ensemble pour élaborer de nouveaux cas d'utilisation industriels pour les développeurs :

? Nokia et Liberty Global ont mené des essais concluants dans le port d'Anvers en Belgique, dans le cadre de l'initiative, fournissant des flux vidéo haute définition à des capitaines éloignés, pour les aider à manoeuvrer les navires dans les zones fréquentées.

? Deutsche Telekom, O2 Telefónica et Vodafone testent des API de qualité à la demande avec Siemens Energy . Siemens utilise l'API pour effectuer une télémaintenance virtuellement assistée, en utilisant la réalité augmentée, qui nécessite une qualité de réseau élevée constante pour permettre un déploiement à grande échelle, même dans des endroits sans connectivité stable.

? VEON a annoncé le lancement de Geolocation Gateway ,dont la première mise en oeuvre commerciale a déjà eu lieu en Ouzbékistan. Une chaîne nationale de restaurants en Ouzbékistan a travaillé avec Beeline Uzbekistan et VEON Adtech pour développer son activité grâce à un marketing de précision basé sur les API Geolocation Gateway. Parmi les futurs cas d'utilisation possibles figurent la détection des fraudes financières et les interventions d'urgence.

? Amazon Web Services (AWS) et Liberty Global ont annoncé leur collaboration pour créer un cadre de Network-as-a-service (NaaS) qui permet aux développeurs d'utiliser et d'accéder aux réseaux fixes et mobiles de Liberty Global en tant que plateforme d'innovation. Les deux entreprises se concentreront sur des secteurs tels que la productivité à domicile, la logistique/le transport, les soins/l'assistance à distance pour améliorer la vie des gens sur les marchés de Liberty Global. Les services seront basés sur les normes de l'initiative Open Gateway de la GSMA et utiliseront les API standard de CAMARA pour assurer une normalisation mondiale et une adoption plus large.

? Azure Programmable Connectivity (APC) de Microsoft a été lancé en avant-première publique lors du Mobile World Congress Barcelona 2024, avec des API telles que la vérification des numéros et l'échange de cartes SIM, entre autres capacités. APC, qui construit un solide écosystème de partenaires avec des opérateurs mondiaux tels qu'AT&T, BT, Claro, Deutsche Telekom, Orange, MEO, Rogers, Singtel, T-Mobile, Telefónica, TIM Brasil, Verizon et Vivo, vise à étendre sa portée. Des entreprises comme Banco Itaú Unibanco et NAGRA adoptent APC pour développer des applications sensibles au réseau, améliorer la sécurité et lutter contre la fraude. Microsoft travaille également avec des partenaires technologiques de réseau et des agrégateurs de programmabilité de réseau, tels qu'Ericsson et Vonage, ainsi que Nokia et sa plateforme Network as Code, réalisant ainsi des progrès concrets accélérant l'écosystème de programmabilité de réseau.

? Depuis le lancement de l'initiative Open Gateway, Infobip a signé plusieurs accords de collaboration avec des opérateurs de réseaux et des partenaires de l'écosystème pour utiliser la plateforme, notamment Vivo, Claro, TIM Brésil, Vodafone et Orange Espagne. De nouveaux partenariats avec Telefonica Espagne, Personal Argentina, Veon Group et bien d'autres encore verront le jour prochainement.

? Depuis le lancement de sa plateforme Network as Code et de son portail de développeurs au MWC Las Vegas de la GSMA en septembre 2023, Nokia a signé des accords de collaboration avec 10 opérateurs de réseau et partenaires de l'écosystème pour utiliser la plateforme, notamment BT, DISH, NOS Portugal et Telia. Nokia annonce de nouveaux accords avec des opérateurs de télécommunications partenaires en Belgique et en Argentine dans le cadre de sa présence au MWC Barcelona 2024.

? En février 2024, Vonage a lancé Vonage Network Registry, le tout premier service d'enregistrement des développeurs sur le marché, pour accélérer et simplifier l'accès des développeurs aux API réseau. Le service aidera également les opérateurs de télécommunications à développer efficacement la consommation d'API réseau en standardisant le processus d'approbation et en accordant l'accès aux API des fournisseurs de réseau aux fournisseurs de services d'application. Vonage travaille avec plusieurs opérateurs en Europe et en Amérique du Nord, dont Deutsche Telekom, Orange, Telefonica, Vodafone, AT&T et Verizon, afin de débloquer des capacités de réseau programmables pour les développeurs, et avec KDDI au Japon, qui revend ses API de communication. Vonage a également annoncé une collaboration avec AWS pour tirer parti des communications et des API réseau afin d'accélérer la mise à disposition de nouvelles solutions pour les développeurs, ainsi qu'une nouvelle solution de protection contre la fraude qui sera disponible sur AWS Marketplace.

Les API de l'initiative Open Gateway de la GSMA sont définies, développées et publiées dans CAMARA, le projet open source permettant aux développeurs d'accéder à des capacités réseau améliorées, dirigé par la Fondation Linux, en partenariat avec TM Forum.

L'INITIATIVE OPEN GATEWAY DE LA GSMA : CE QU'IL FAUT VOIR AU MWC BARCELONE 2024 :

Parmi les événements et démonstrations de l'initiative Open Gateway de la GSMA auxquels vous pourrez assister au MWC Barcelona 2024, on peut citer :

? « Open Gateway ? The Art of What's Possible » (Open Gateway?L'art du possible) est le thème clé de la Keynote 1 du MWC sur la scène principale du Hall 4 le lundi 26 février : 09:30 - 10:45 CET. Le directeur général de la GSMA, Mats Granryd, présentera les progrès d'Open Gateway, avant que le public n'entende les discours des principaux leaders de l'industrie de China Mobile, Microsoft, Orange, Telefonica et Vodafone sur les progrès de l'initiative.

? Les directeurs généraux de Deutsche Telekom, d'Orange, de Telefonica et de Vodafone discuteront plus en détail d'Open Gateway avec Karen Tso, présentatrice de CNBC Europe, plus tard dans la journée, lors de la Keynote 4 : Europe's New Horizon (Nouvel horizon européen).

? Lors de son discours d'ouverture, Nick Venezia ,fondateur et directeur des données chez Centillion.AI, discutera de la façon dont les opérateurs mobiles et les développeurs peuvent tirer davantage de valeur des API 5G et créer des partenariats générateurs de revenus avec des marques mondiales, des échanges de publicité numérique, et des entreprises de technologie publicitaire.

? La conférence « Gateway to API Heaven » (Passerelle vers le paradis des API) aura lieu le lundi 26 février sur la scène B du MWC, Hall 6. Alex Sinclair, directeur de la technologie de la GSMA, ainsi qu'AWS, Axiata, Bridge Alliance et Chenosis, organisera un débat approfondi sur le potentiel des API réseau et de la collaboration intersectorielle.

? L' Open Gateway Devcon : aura lieu le mercredi 28 février entre 15h00 et 19h00 CET au Partner Theatre 2, Hall 8.0. Pour les développeurs, par les développeurs, les participants acquièrent des informations précieuses sur le potentiel des API réseau et sur la façon dont ils peuvent remodeler leur approche du développement.

? La monétisation de la 5G grâce à Open Gateway sera l'un des principaux thèmes du 5G Futures Summit qui se tiendra sur la scène C, Hall 6, mercredi à partir de 09h00 CET. Henry Calvert, responsable des réseaux de la GSMA, présidera des conférences et une table ronde avec des experts de Chenosis, Deutsche Telekom, Microsoft, Telefonica et Vonage.

? Mobile World Capital Barcelona, qui utilise la plateforme Network as Code de Nokia et son portail des développeurs, organisera un hackathon GSMA Open Gateway de 48 heures en temps réel, dans la Talent Arena du hall 3. Les participants au hackathon développeront des cas d'utilisation pratiques que ce nouveau cadre d'API réseau communes peut apporter sur le marché.

? En plus des membres de l'initiative Open Gateway de la GSMA qui présenteront des cas d'utilisation d'API sur leurs stands au MWC Barcelona, la GSMA présentera trois démonstrations sur le stand du pavillon GSMA, Hall 4. Ce seront des démonstrations de Vonage, une filiale d'Ericsson, Bridge Alliance et Liberty Global, Vodafone Ziggo & CableLabs.

