Innovations en hôtellerie : Desjardins Capital appuie la croissance de LOC International





LONGUEUIL, QC, le 8 mai 2024 /CNW/ - Chef de file dans la conception, la fabrication et la distribution de produits pour l'hôtellerie, LOC International peut compter sur l'appui de Desjardins Capital pour poursuivre sa croissance. Avec ce nouveau partenaire stratégique, l'entreprise québécoise veut prendre d'assaut le marché nord-américain en offrant aux hôteliers des produits qui amélioreront l'expérience de leurs clients, en plus d'aider à surmonter des problèmes de main-d'oeuvre.

Que ce soit avec des appareils électroniques, des électroménagers ou encore des innovations numériques comme une réception virtuelle ou une solution de pourboire électronique, l'entreprise sert les hôtels et les chaînes hôtelières principalement en Amérique du Nord et en Europe.

« Alors qu'ils sont confrontés à des enjeux de ressources de temps et de personnel, les hôteliers doivent répondre à des standards de plus en plus élevés en termes d'expérience client. Avec nos produits et solutions automatisés de pointe, nous voulons aider l'industrie à se moderniser afin d'offrir à sa clientèle un séjour agréable et fluide. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur l'appui et l'expertise de Desjardins Capital pour poursuivre cette mission », affirme Vincent Beaudet, président et chef de la direction de LOC International.

« Comme plusieurs secteurs d'activité, l'industrie hôtelière doit constamment se moderniser pour gagner en efficience et demeurer compétitive et attractive pour les consommateurs. Ce contexte offre un fort potentiel de développement en Amérique du Nord. Desjardins Capital est convaincu que la grande expérience des dirigeants de LOC International leur permettra de saisir les opportunités de croissance. Nous sommes également très fiers de contribuer à faire rayonner l'expertise d'ici à l'international », déclare Nathalie Bernard, cheffe de l'exploitation de Desjardins Capital.

Cette transaction permettra aussi de lancer de nouvelles divisions, en plus de continuer à soutenir la croissance de LOC International, de LOC Medical et de la solution de pourboire électronique Teknotip.

Guichet unique pour les hôteliers

LOC International distribue et intègre des solutions de grands fabricants tels que Philips, Samsung, LG, Danby, Onity et MIWA - tous approuvés par les grandes chaînes hôtelières et les groupements d'achat. De plus, l'entreprise propose quatre marques maison inspirées par des décennies de collaboration étroite avec des professionnels de l'hôtellerie : LOCKeyCards, LOCFrost, LOCSafe et LOCSanitizer.

Avec des milliers de clients satisfaits partout en Amérique du Nord et dans les Caraïbes, LOC International est un guichet unique pour tout besoin en équipements d'hôtel. Sa vaste gamme de produits inclut des cartes-clés, des réveils stations de recharge, des coffres-forts électroniques, des téléphones, des minibars et réfrigérateurs, des téléviseurs, des serrures électroniques intelligentes RFID, des climatiseurs PTAC et bien plus encore.

Ce large éventail permet à LOC International de répondre à toutes les exigences des hôtels indépendants et des chaînes d'hébergement. Avec une représentation dans les provinces de l'Atlantique, au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique, son équipe hautement qualifiée est en mesure d'offrir des conseils de pointe à ses clients.

À propos de LOC International

Fondée en 1988, LOC International est chef de file en conception, en fabrication et en distribution d'appareils électroniques et d'équipements pour le secteur hôtelier. Seul fournisseur et manufacturier canadien consacré exclusivement à l'hôtellerie, l'entreprise a son siège social à Montréal et quatre entrepôts à travers le Canada. Son engagement à fournir des produits de pointe et un service à la clientèle exceptionnel est la pierre angulaire de sa mission depuis ses débuts, une promesse qui la distingue de ses pairs.

À propos de Desjardins Capital

Fort de 50 ans d'expertise, Desjardins Capital a pour raison d'être de contribuer à la prospérité des personnes et des communautés en investissant dans la croissance des entreprises du Québec. Avec des actifs sous gestion de 3 milliards de dollars en date du 31 décembre 2023, Desjardins Capital participe à la pérennité de près de 760 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à l'essor socioéconomique, à la productivité et à l'adoption de pratiques durables, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs l'accès à un large réseau d'affaires permettant de les accompagner et de les appuyer dans leurs projets.

SOURCE Mouvement Desjardins

8 mai 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :