Mission en Europe - La ministre Martine Biron signe trois ententes de coopération avec l'Allemagne et l'Italie





QUÉBEC, le 28 févr. 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, termine une mission en Allemagne et en Italie. Depuis le 17 février, elle a pu y réaffirmer la volonté du gouvernement québécois de renforcer la collaboration avec ces deux partenaires privilégiés.

Allemagne

À Berlin, Martine Biron a pu s'entretenir avec des membres du Groupe des ambassadeurs francophones ainsi que des représentants du gouvernement fédéral allemand, dont la secrétaire d'État parlementaire au ministère fédéral allemand de l'Économie et de la Protection du climat, Franziska Brantner. Elle en a profité pour participer à la soirée Québec à la Berlinale, l'un des plus grands festivals de cinéma en Europe.

À Hambourg, la ministre s'est entretenue avec le premier maire de Hambourg, Peter Tschentscher, et le sénateur de la Culture et des Médias, Carsten Brosda. Un partenariat stratégique Québec-Hambourg a été signé avec le premier maire, en vue de consolider nos relations dans des secteurs comme le maritime, l'aéronautique, la logistique ou la culture.

À Munich, dans le cadre du Forum Québec-Bavière, la ministre a signé une déclaration d'intention sur la coopération avec la Bavière, en compagnie du ministre bavarois des Affaires européennes et internationales, Eric Beißwenger.

Italie

À Milan, la ministre s'est entretenue avec le président de la Lombardie, Attilio Fontana. Cet entretien a mené à la signature d'une entente de collaboration qui cible certains domaines stratégiques comme l'économie verte, l'aérospatiale, le quantique et la culture. Finalement, la ministre, accompagnée du sous-secrétaire de la Lombardie, M. Raffaele Cattaneo, a lancé officiellement l'antenne du Québec à Milan.

À Rome, Martine Biron a été reçue par la directrice générale adjointe de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, Maria Helena M.Q. Semedo, afin d'inaugurer la seconde phase du projet Sécurité alimentaire : une agriculture adaptée (SAGA). La ministre a également eu l'occasion d'échanger sur la place des femmes dans les relations internationales lors d'une table ronde avec le Women's Informal Network.

À Bologne, une entente de collaboration multisectorielle a été signée avec le président de la région Émilie-Romagne, Stefano Bonaccini, pour approfondir les relations dans des domaines comme l'économie verte, l'électrification des transports, l'intelligence artificielle, le quantique, la cybersécurité et l'aérospatiale.

Citation

« Le Québec gagne à conclure de telles ententes de coopération qui donneront, j'en suis convaincue, un nouvel élan à nos relations avec ces partenaires importants. Dans un monde qui continue de subir des turbulences et où les alliances se redéfinissent, le Québec a besoin d'amis et de partenaires fiables comme l'Allemagne et l'Italie. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants

L'année 2024 marque le 35 e anniversaire de la coopération entre le Québec et la Bavière. Depuis 1989, cette coopération a permis la réalisation de plus de 800 projets dans des secteurs aussi variés que l'économie, l'innovation, la santé, l'éducation, la culture, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'aéronautique, la lutte contre les changements climatiques et les énergies vertes.





anniversaire de la coopération entre le Québec et la Bavière. Depuis 1989, cette coopération a permis la réalisation de plus de 800 projets dans des secteurs aussi variés que l'économie, l'innovation, la santé, l'éducation, la culture, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'aéronautique, la lutte contre les changements climatiques et les énergies vertes. Les objectifs de cette mission répondent aux orientations du Plan stratégique 2023-2027 du Ministère et de la Stratégie territoriale pour l' Europe .





. Le Québec possède l'un des plus vastes réseaux diplomatiques bâtis par un État fédéré grâce à ses 37 représentations à l'étranger situées dans 20 pays.





Le Québec entretient des liens historiques et constants en Europe , dont plus de 50 ans de présence officielle en Allemagne et en Italie.

Liens connexes

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et de ses 37 représentations dans 20 pays, suivez-nous sur les médias sociaux :

Facebook, Twitter, LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

28 février 2024 à 18:17

Communiqué envoyé leet diffusé par :