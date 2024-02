GE Vernova lance un nouveau portefeuille de solutions d'automatisation pour renforcer la résilience des réseaux





La division Grid Solutions de GE Vernova (NYSE : GE) a annoncé aujourd'hui le lancement de GridBeats, un portefeuille complet de solutions d'automatisation définie par logiciel visant à rationaliser la numérisation et à renforcer la résilience des réseaux.

Face aux préoccupations croissantes relatives au climat, les opérateurs de réseau du monde entier s'efforcent de répondre aux exigences des régulateurs, des consommateurs et de la société pour parvenir à des niveaux d'émissions nettes nulles et renforcer leur engagement en faveur de la durabilité. La réalisation de ces objectifs représente d'importants défis : visibilité limitée sur les infrastructures vieillissantes, mécanismes de contrôle inadéquats et absence d'une communication rapide, fiable et déterministe.

Le portefeuille GridBeats fournit aux opérateurs de réseaux électriques des solutions numériques innovantes pour relever ces défis. GridBeats améliore la résilience et la fiabilité des réseaux grâce à des contrôles plus rapides, à l'automatisation basée sur l'intelligence artificielle/l'apprentissage automatique et à l'amélioration de la cybersécurité. Les solutions du portefeuille améliorent la visibilité sur l'ensemble du réseau ? les grandes zones comme les équipements spécifiques ? grâce à des capteurs précis et à des réseaux de communication fiables. L'automatisation définie par logiciel offre également une plus grande flexibilité. Grâce à ces caractéristiques, entre autres, GridBeats modernise l'exploitation des réseaux, améliore les performances et accélère le passage à l'énergie durable.

Le portefeuille comprend les solutions suivantes :

GridBeats : Contrôle autonome par zones ? Cette solution de pointe permet de diviser un réseau en zones autonomes, tout en améliorant la résilience et la fiabilité en cas de perturbations.

? Cette solution de pointe permet de diviser un réseau en zones autonomes, tout en améliorant la résilience et la fiabilité en cas de perturbations. GridBeats : Sous-station numérique intégrée ? Des outils d'ingénierie modernes à approche descendante, protection et contrôle centralisés définis par logiciel et applications avancées pour zones étendues. La rapidité de leur déploiement accélère le retour sur investissement, augmente la fiabilité et assure la flexibilité du futur réseau.

? Des outils d'ingénierie modernes à approche descendante, protection et contrôle centralisés définis par logiciel et applications avancées pour zones étendues. La rapidité de leur déploiement accélère le retour sur investissement, augmente la fiabilité et assure la flexibilité du futur réseau. GridBeats : EnergyAPM ? Réduit les temps d'arrêt et les coûts de maintenance grâce à des diagnostics prédictifs et prescriptifs qui s'appuient sur des données opérationnelles en ligne et hors ligne et sur des jumeaux d'actifs numériques basés sur la physique.

? Réduit les temps d'arrêt et les coûts de maintenance grâce à des diagnostics prédictifs et prescriptifs qui s'appuient sur des données opérationnelles en ligne et hors ligne et sur des jumeaux d'actifs numériques basés sur la physique. GridBeats : Gestion des appareils ? Augmente la visibilité sur l'ensemble du parc, jusqu'au niveau des actifs secondaires. Grâce à des technologies telles que l'auto-détection, la fourniture à distance et la surveillance médicale, cette solution améliore la fiabilité du système et réduit les coûts d'exploitation et de maintenance.

? Augmente la visibilité sur l'ensemble du parc, jusqu'au niveau des actifs secondaires. Grâce à des technologies telles que l'auto-détection, la fourniture à distance et la surveillance médicale, cette solution améliore la fiabilité du système et réduit les coûts d'exploitation et de maintenance. GridBeats : Système de gestion du réseau ? Maximise le retour sur investissement (ROI) des réseaux de communication en augmentant le débit et la disponibilité du système, en améliorant l'utilisation des appareils en réseau et en permettant d'observer, de surveiller les réseaux multifournisseurs et d'agir sur ceux-ci.

« L'importance donnée actuellement au changement climatique donne lieu à la plus importante transformation que les réseaux aient connue depuis plus d'un siècle », a déclaré Nicolas Gibergues, directeur exécutif et responsable des secteurs d'activité Grid Solutions de GE Vernova . « En conséquence, GE Vernova a déployé GridBeats , une suite de solutions logicielles d'automatisation des réseaux conçues pour aider les services aux collectivités à s'adapter à ces changements tout en garantissant le bon fonctionnement de leur réseau. »

À propos de GE Vernova

GE Vernova est planifiée et spécialement conçue pour être une entreprise mondiale spécialisée dans l'énergie. Composée de trois segments : Énergie, Éolien et Électrification, elle est soutenue par ses activités accélératrices : Recherche avancée, Services de conseil et Services financiers. Forte de plus de 130 années d'expérience à relever des défis mondiaux, GE Vernova est idéalement positionnée pour faciliter la transition énergétique en continuant à électrifier le monde tout en veillant à le décarboner. GE Vernova aide ses clients à réaliser des économies d'énergie et à fournir une électricité vitale pour la santé, la sécurité et l'amélioration de la qualité de vie. Le siège social de GE Vernova est situé à Cambridge, Massachusetts (États-Unis). L'entreprise compte plus de 80 000 employés répartis dans plus de 140 pays à travers le monde. Les activités Grid Solutions de GE Vernova électrifient le monde en utilisant des technologies et des systèmes de réseau avancés qui facilitent le transport et la distribution de l'énergie du point de production au point de consommation tout en favorisant une transition énergétique décarbonée et sécurisée.

La mission de GE Vernova est inscrite dans son nom, qui a gardé son héritage « GE » comme un symbole durable et durement acquis de qualité et d'ingéniosité. «Ver» / «verde» indiquent les écosystèmes verdoyants et luxuriants de la Terre. « Nova », du latin « novus », annonce une nouvelle ère d'énergie, novatrice et plus respectueuse de l'environnement. Animée par sa mission, « The Energy to Change the World », GE Vernova contribue à offrir un avenir énergétique plus abordable, plus fiable, plus durable et plus sûr. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : GE Vernova et LinkedIn.

