Huawei a lancé les solutions basées sur des scénarios de la série F5G Advanced pour promouvoir l'intelligence industrielle

BARCELONE, Espagne, 28 février 2024 /PRNewswire/ -- Lors du MWC Barcelona 2024, Huawei a partagé ses pratiques d'application du réseau fixe de cinquième génération (F5G) et ses produits et solutions innovants, centrés sur « F5G Advanced, The Foundation for Industrial Intelligence », le thème du Green All-Optical Network Forum (forum sur les réseaux tout optique écologiques) organisé par l'IDATE.

Gu Yunbo, président de Huawei Enterprise Optical Business Domain, a noté dans son discours d'ouverture que sur la base des nouvelles technologies avancées F5G telles que fgOTN, Wi-Fi 7 et 50G PON, Huawei lance une série de solutions basées sur des scénarios pour réaliser la détection par fibre, ainsi que la fibre jusqu'au domicile, jusqu'à l'entreprise, jusqu'à la machine et jusqu'à l'informatique. La société met en place une détection précise et des réseaux à très haut débit et déterministes pour les industries, jetant ainsi les bases de l'intelligence industrielle.

Huawei a lancé la solution FTTO 2.0 de nouvelle génération pour les scénarios de campus à l'ère du Wi-Fi 7, et la solution POL 50G pour des performances ultimes, répondant aux diverses exigences des clients de l'industrie en matière de réseaux de campus. Basé sur les technologies XGS-PON Pro et Wi-Fi 7, FTTO 2.0 est amélioré en termes de performances et d'expérience. Cette solution se caractérise par son ultra haut débit, sa simplicité, ses avantages écologiques et sa haute qualité, répondant ainsi aux exigences des clients de l'industrie pour la construction de réseaux de campus de nouvelle génération.

Pour les réseaux de production d'énergie et de transport, Huawei a lancé OptiXtrans E6600, le premier produit de transmission optique de l'industrie qui prend en charge les normes fgOTN, pour aider les clients à construire des réseaux de communication tout optique à l'épreuve du temps à l'ère intelligente. Cela permet une communication solide pour les services de contrôle en temps réel, les services de gestion de la production et les services de données intégrés.

Dans des scénarios couvrant les oléoducs et gazoducs, les chemins de fer et les périmètres d'aéroports, la solution de détection par fibre optique de nouvelle génération de Huawei, avec des modules optiques oDSP haute sensibilité et une modélisation holographique sans déviation, permet une détection précise des vibrations et une restauration du modèle d'événement. De plus, la solution tire également parti des vidéos pour multiplier la précision de détection par 10.

Pour les scénarios de réseaux privés d'administration en ligne, Huawei a lancé des solutions innovantes telles que Alps-WDM, 400G, OXC, ASON, une solution de réseau optique industriel sans perte.

En outre, pour les scénarios d'interconnexion de centre de données (DCI) à l'ère intelligente, Huawei a lancé Huawei OptiXtrans DC908 Pro qui prend en charge plusieurs Tbit/s par longueur d'onde pour assurer une transmission efficace, hautement sécurisée et hautement fiable des services entre les centres de données. En ce qui concerne les FAI, Huawei a lancé la solution de réseau tout optique premium pour les FAI afin d'aider les clients à construire des réseaux avec une expérience déterministe à moindre coût, garantissant ainsi le succès de l'entreprise.

À l'avenir, Huawei continuera d'innover en s'appuyant sur les technologies F5G avancées, de développer des produits et des solutions de pointe et de collaborer avec ses clients et ses partenaires pour accélérer l'intelligence industrielle.

