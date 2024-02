Nouvelle technologie visant à améliorer les résultats des patientes atteintes d'un cancer du sein





Une technologie innovante peut améliorer les résultats des patientes en assurant des images haute résolution en combinaison avec une faible dose de rayons X.

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes en Europe , représentant 1 cas de cancer sur 4 chaque année.

RATINGEN, Allemagne, 28 février 2024 /PRNewswire/ -- Fujifilm dévoilera une nouvelle technologie de mammographie révolutionnaire, AMULET SOPHINITYtm, au Congrès européen de radiologie (ECR) 2024.

Cette technologie, conçue en collaboration avec des cliniciens de premier plan, vise à améliorer considérablement la précision et la facilité du diagnostic et offre un confort accru aux patientes sans compromettre la qualité de l'imagerie.

Le cancer du sein est le cancer féminin le plus fréquent dans la région Europe de l'OMS, représentant 1 nouveau diagnostic de cancer sur 4 avec une incidence estimée à plus d'un demi-million en 2020, ce qui en fait la principale cause de décès par cancer chez les femmes. [i]

Grâce à une technologie de pointe et évolutive, nous pouvons améliorer ces résultats pour les patientes à travers l'Europe et sauver davantage de vies grâce à un diagnostic plus rapide.

Alors que les diagnostics de cancer devraient augmenter de 24 % d'ici 2035, dépassant les maladies de l'appareil circulatoire en tant que principale cause de décès dans l'UE, il n'a jamais été aussi important d'améliorer le dépistage et d'accélérer le diagnostic. [ii]

AMULET SOPHINITYtm

AMULET SOPHINITYtm est un système de mammographie numérique qui offre une qualité d'image élevée avec une faible dose et un flux de travail amélioré grâce à la technologie d'IA. Le système « AMULET SOPHINITYtm » est équipé d'un capteur plan de type conversion directe qui utilise un panneau TFT*1 avec une structure à pixels hexagonaux (HCP). Il fournit des images haute résolution avec une taille de pixel de 50 µm. Outre la mammographie numérique avec contraste (MNC) pour la détection et le suivi des lésions, il prend en charge la tomosynthèse à double angle avec une reconstruction d'image nette améliorée pour une meilleure calcification, fournissant des images axées sur les structures que vous souhaitez voir, facilitant davantage l'observation des lésions difficiles à détecter en raison du chevauchement des structures de la glande mammaire. En augmentant le nombre d'images de tomosynthèse prises par rapport au modèle actuel*2 et en augmentant la quantité d'informations utilisées pour la reconstruction d'images, les artefacts*3 générés pendant la reconstruction peuvent être réduits et des images plus claires peuvent être observées. Deux angles sont pris en charge : le mode ST pour les examens de routine, la dose totale par série étant équivalente à celle du modèle actuel, et le mode HR dédié pour les cas les plus difficiles qui ne laisse aucun compromis sur la qualité d'image et permet une séparation et une résolution extrêmement élevées.

En outre, le système de mammographie numérique AMULET SOPHINITYtm est équipé de la fonction de projection appelée « Positioning MAP », qui a été récemment développée à l'aide de la technologie d'IA*4. Les lignes de la peau*5 et les positions du mamelon extraites de l'image de mammographie précédente sont projetées sur la surface de la table pour guider le positionnement de l'image de mammographie précédente. Cela permet au radiographe de positionner le sein par rapport à la ligne de peau projetée et à la position du mamelon, ce qui permet de prendre des images qui peuvent être facilement comparées aux images précédentes. Dans le cas d'un premier examen et en l'absence d'images antérieures, les images des côtés opposés peuvent être inversées et projetées sur la surface de la table pour comparer les seins gauche et droit. La fonction « Positioning MAP » réduit le temps et les efforts requis pour l'alignement des images et d'autres tâches de lecture, améliorant ainsi le flux de travail pour le positionnement et pour la lecture.

En plus de la fonction « Positioning MAP », le système prend en charge l'analyse du positionnement de la patiente basée sur l'IA pour identifier tout type d'écart de positionnement selon les critères des directives de positionnement.

De plus, la conception et les fonctions sont conçues pour ménager la patiente. La forme incurvée qui épouse la forme du corps est fournie à l'avant du détecteur pour soulager la tension pendant les examens, et la fonction de contrôle automatique de réduction de la pression Comfort Comp, qui vise à réduire la douleur pendant la compression du sein, est fournie en standard.

L'année dernière, FUJIFILM Europe GmbH a annoncé la séparation de ses systèmes médicaux du secteur plus large de l'imagerie et des matériaux et leur fusion avec son entité Fujifilm Healthcare Europe (anciennement Hitachi Medical Systems Europe) afin de se concentrer sur la fourniture des solutions de technologie médicales les plus complètes et les plus innovantes en s'appuyant sur son héritage dans le domaine de l'imagerie médicale.

Fujifilm Healthcare est déjà à l'origine de technologies de pointe dans le secteur, telles que sa plateforme Synapse, qui améliore la vitesse et la précision de la prise de décision clinique. Avec ses connaissances, sa passion et son inspiration, Fujifilm soutient les professionnels de santé spécialisés dans la santé des femmes dans leur objectif d'aider à améliorer les résultats pour les patientes ? en développant les solutions de technologie médicale les plus complètes et innovantes dérivées des compétences principales en imagerie médicale.

Fujifilm Healthcare a élargi sa capacité à fournir des diagnostics et des dispositifs médicaux, la santé des femmes étant l'un des domaines clés qui bénéficieront de ses solutions d'imagerie innovantes.

Masaharu Fukumoto, directeur général de Fujifilm Healthcare Europe, a déclaré :

« Nous sommes ravis de lancer le système de mammographie numérique AMULET SOPHINITYtm à l'ECR 2024, où nous présentons nos solutions de technologie médicale révolutionnaires, complètes et novatrices. Le système de mammographie numérique AMULET SOPHINITYtm n'est pas seulement un produit, c'est une plateforme qui regroupera toutes les techniques de mammographie au même endroit. Il s'agit du premier chapitre de la nouvelle plateforme, qui peut garantir aux patientes la clarté de la confiance dans leur diagnostic. »

*1 Un panneau TFT avec des électrodes hexagonales qui convertissent les rayons X en charges électriques et collectent les charges électriques pour détecter les informations sur les rayons X. Les perturbations de l'intensité du champ électrique qui se produisent aux coins des électrodes augmentent généralement à mesure que les coins deviennent plus aigus. Dans nos panneaux TFT à « structure HCP », la forme de l'électrode n'est pas carrée, comme c'est le cas dans les panneaux généraux, mais hexagonale, avec des angles plus obtus, réduisant ainsi la perturbation de l'intensité du champ électrique. Cela améliore l'efficacité de la collecte de charge et augmente la sensibilité de détection des rayons X d'environ 20 % par rapport aux panneaux avec des électrodes carrées (par rapport à notre équipement à électrodes carrées).

*2 AMULET Innovality, notre système de mammographie numérique pour le dépistage du cancer du sein.

Nom commercial : Système de mammographie numérique FDR MS-3500

*3 Image qui n'existe pas à l'origine et qui est générée lors de la reconstruction de l'image en imagerie de tomosynthèse mammographique.

*4 L'algorithme de détection de la position des mamelons est conçu à l'aide de l'apprentissage profond, une technologie d'IA. Les performances et la précision du système ne changent pas automatiquement après l'installation.

*5 Contour de la peau du sein.

À propos de Fujifilm en Europe

Fujifilm exploite plus de 50 entreprises et succursales du groupe en Europe, et emploie environ 6 000 personnes dans les secteurs de la R&D, de la fabrication, des ventes et des services, avec FUJIFILM Europe GmbH, basée à Düsseldorf, en Allemagne, opérant comme siège stratégique pour la région. Dans toute l'Europe, les entités de Fujifilm sont présentes dans une variété d'industries, notamment dans le domaine de la technologie médicale, les produits biopharmaceutiques, les matériels électroniques, les produits industriels, les produits chimiques, les systèmes graphiques, les dispositifs optiques, le stockage de données et tous les aspects de la photographie. Au cours des 20 dernières années, l'entreprise s'est davantage concentrée sur les soins de santé, du diagnostic à la prévention et au traitement. Aujourd'hui, Fujifilm en Europe fournit l'ensemble des soins aux patients, en plus de la recherche, du développement et de la fabrication de traitements avancés, de thérapies géniques et de vaccins, ainsi que des supports de culture cellulaire et des solutions de médecine régénérative. Pour en savoir plus, veuillez consulter : fujifilm.com

À propos de Fujifilm Healthcare en Europe

Après l'acquisition des activités d'imagerie diagnostique d'Hitachi en 2021, les sièges européens de la division Medical Systems de FUJIFILM et de FUJIFILM Healthcare Europe (anciennement Hitachi Medical Systems Europe) ont été fusionnés en 2023 afin de maximiser la valeur du portefeuille de produits combiné. Parallèlement à la formation du nouveau siège régional stratégique, plusieurs filiales locales de Fujifilm ont suivi la voie de la formation d'entités dédiées à la santé dans le but de réunir leurs connaissances, leur passion et leur inspiration pour créer une valeur ajoutée pour les clients. Plus de 1 500 employés s'efforcent d'aider les professionnels de santé à améliorer la qualité de vie des patients en développant la gamme de solutions de technologie médicale la plus complète et la plus innovante, dérivée de la compétence principale de Fujifilm dans le domaine de l'imagerie médicale. Pour en savoir plus, veuillez consulter : fujifilm.com

28 février 2024 à 06:00

