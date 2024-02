Huawei interprète le réseau cible tout optique F5.5G pour accélérer la popularisation des gigabits et promouvoir une utilisation commerciale du réseau à 10 Gb/s





BARCELONE, Espagne, 27 février 2024 /CNW/ - À l'occasion du MWC 2024, le célèbre institut européen de recherche et d'analyse IDATE a organisé avec succès le « Green All-Optical Network Forum ». Les participants ont préconisé de saisir les opportunités de développement du marché de la large bande gigabit et d'entrer dans l'ère du réseau à 10 Gb/s. Kim Jin, vice-président de la Optical Business Product Line de Huawei, interprète le réseau cible tout optique F5.5G pour accélérer la popularisation des gigabits et appuyer l'évolution des futurs réseaux de 10 Gb/s, ouvrant ainsi la nouvelle ère de l'utilisation commerciale du réseau F5.5G.

La bande haut débit optique passe progressivement d'une couverture de 100 Mb/s axée sur la vidéo à une couverture de 1 Gb/s axée sur l'expérience permettant des connexions de 10 Mb/s axées sur le renseignement. Pour suivre cette tendance, Huawei propose un réseau cible tout optique F5.5G qui prend en charge 3 capacités de réseau et 4 architectures de réseau. Il s'agit donc de mettre en oeuvre trois capacités de réseau, soit un accès omniprésent de 10 Gb/s, une réduction de la latence du réseau métropolitain à 1 ms et une disponibilité du réseau de base à 99,9999 % et de construire 4 architectures de réseau, c'est-à-dire un réseau principal de 400 G, un réseau de transmission optique de 800 G pour connecter les centres de données, un réseau métropolitain offrant 100 G aux CO, et un réseau d'accès intégrant la technologie PON à 50 G pour les maisons et les entreprises, et offrant des connexions à 10 Gb/s pour chaque pièce.

Réseau à domicile : La solution FTTR a atteint les 14 millions d'utilisateurs. Le FTTR aide les exploitants à vendre « 1 réseau » avec FTTR au lieu d'une solution de type « 1 fibre plus 1 terminal » avec FTTH. La solution FTTR dépasse la fonction de connexion pour permettre le déploiement d'applications intelligentes pour le domicile (FTTR+X), c'est-à-dire la convergence des réseaux FTTR et de diverses applications intelligentes pour le domicile. Les exploitants peuvent ainsi vendre plusieurs applications en plus d'une solution de réseau unique. Huawei lance le premier produit FTTR+X de l'industrie, le iFTTR F50, qui augmente le débit de 2 000 Mb/s à 3 000 Mb/s. En outre, il introduit des unités de stockage et de calcul intégrées pour fournir aux utilisateurs jusqu'à 8 To de stockage et des fonctions de recherche d'album intelligentes, aidant ainsi les fournisseurs à élargir les limites des services de bande à haut débit à domicile.

Réseau d'accès optique : Il y a près de 200 millions d'utilisateurs de gigabits dans le monde. Plus de 50 fournisseurs ont lancé des forfaits commerciaux de 10 Gb/s. Le développement rapide des services gigabit entraîne la mise à niveau des réseaux d'accès optiques de GPON à 10G PON voire 50G PON. La solution FlexPON+ de Huawei aide les fournisseurs à faire évoluer en douceur de GPON à 10G PON à un coût optimal, favorisant ainsi le développement des utilisateurs gigabit. De plus, le réseau 50G PON 7 modes en 1 avec transmission symétrique en amont et en aval favorise la réutilisation à 100 % du réseau ODN existant, sécurisant ainsi l'investissement des fournisseurs. Le MA5800T, le premier terminal de ligne optique intelligent de l'industrie, prend en charge 2 Tb/s par port et est doté d'un moteur intelligent permettant un accès universel de 10 Tb/s.

: Il y a près de 200 millions d'utilisateurs de gigabits dans le monde. Plus de 50 fournisseurs ont lancé des forfaits commerciaux de 10 Gb/s. Le développement rapide des services gigabit entraîne la mise à niveau des réseaux d'accès optiques de GPON à 10G PON voire 50G PON. La solution FlexPON+ de Huawei aide les fournisseurs à faire évoluer en douceur de GPON à 10G PON à un coût optimal, favorisant ainsi le développement des utilisateurs gigabit. De plus, le réseau 50G PON 7 modes en 1 avec transmission symétrique en amont et en aval favorise la réutilisation à 100 % du réseau ODN existant, sécurisant ainsi l'investissement des fournisseurs. Le MA5800T, le premier terminal de ligne optique intelligent de l'industrie, prend en charge 2 Tb/s par port et est doté d'un moteur intelligent permettant un accès universel de 10 Tb/s. Réseau métropolitain : On estime que 85 % des applications d'entreprise seront migrées vers le nuage d'ici 2025. La latence ultra-faible de 1 ms et l'extensibilité de service flexible du réseau métropolitain sont essentielles pour garantir une expérience utilisateur optimale et une connexion rapide au nuage. La solution Huawei Alps-WDM déploie 100 G et un réseau de transmission optique de 200G OTN en périphérie du réseau métropolitain. La commutation tout optique E2E permet la transmission monophasée et l'accès au nuage en quelques millisecondes, ce qui aide les transporteurs à construire un réseau métropolitain simplifié d'une performance hors pair.

: On estime que 85 % des applications d'entreprise seront migrées vers le nuage d'ici 2025. La latence ultra-faible de 1 ms et l'extensibilité de service flexible du réseau métropolitain sont essentielles pour garantir une expérience utilisateur optimale et une connexion rapide au nuage. La solution Huawei Alps-WDM déploie 100 G et un réseau de transmission optique de 200G OTN en périphérie du réseau métropolitain. La commutation tout optique E2E permet la transmission monophasée et l'accès au nuage en quelques millisecondes, ce qui aide les transporteurs à construire un réseau métropolitain simplifié d'une performance hors pair. Réseau principal : Le trafic entre les centres de données augmente de plus de 50 % par année. La nuagisation des systèmes de production d'entreprise exige une plus grande disponibilité des réseaux. Les systèmes haute performance ASON hybrides optiques-électriques de transmission optique 400 G et 800 G de Huawei, et OSN 9800 K36, le premier produit de transmission optique de l'industrie pour les centres de données, offrent 1,6 T par emplacement et une capacité de 100 T de fibre unique, et améliorent la disponibilité du réseau de 99,999 % à 99,9999 %.

Kim Jin a déclaré : « Huawei continuera d'innover sur la base du réseau cible tout optique F5.5G afin d'aider les entreprises à saisir les opportunités de développement sur le marché gigabit et à accélérer l'utilisation commerciale du réseau F5.5G, pour surfer sur la nouvelle vague de prospérité du marché. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2348026/Kim_Jin_Huawei.jpg

SOURCE Huawei

27 février 2024 à 16:27

Communiqué envoyé leet diffusé par :