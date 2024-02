Cboe Canada poursuit son partenariat avec AGF Investments avec le lancement de nouvelles séries de FNB





Cboe Canada Inc. (« Cboe Canada ») est heureux de retrouver AGF Investments Inc. (« AGF Investments ») pour le lancement de nouvelles séries FNB d'AGF Global Real Assets Fund, AGF Total Return Bond Fund, et AGF U.S. Small-Mid Cap Fund (les « séries FNB AGF »). Les nouvelles séries FNB AGF se négocient maintenant sur Cboe Canada sous les mnémos AGLR, ATRB et ASMD.

« Nous sommes ravis de continuer à renforcer notre partenariat avec Cboe Canada avec le lancement de nouvelles séries de FNB offrant aux investisseurs un accès à des produits alternatifs, des titres à revenu fixe et des actions de petites et moyennes capitalisations aux États-Unis », déclare Meaghan Kelly, directrice marketing et produits, AGF Investments. « Ces offres apportent aux investisseurs un accès élargi à nos capacités en gestion de placements dans leurs véhicules de prédilection. »

Les nouvelles séries FNB AGF désormais négociées sur Cboe Canada sont :

AGF Global Real Assets Fund (AGLR) ? L'objectif du fonds est d'assurer la diversification du portefeuille et la croissance du capital à long terme. Le fonds investit principalement dans des actions et des titres apparentés aux actions de sociétés évoluant dans des industries et des secteurs associés à des actifs réels et situés dans le monde entier. Les actifs réels comprennent, sans s'y limiter, les infrastructures, l'énergie, les métaux précieux et l'immobilier.

AGF Total Return Bond Fund (ATRB) ? L'objectif du fonds est de fournir des revenus d'intérêts et une appréciation du capital en investissant dans des titres de créance des gouvernements et d'autres émetteurs à travers le monde.

AGF U.S. Small-Mid Cap Fund (ASMD) ? L'objectif du fonds est d'obtenir une croissance supérieure du capital. Le fonds investit principalement dans des actions de PME qui présentent un potentiel de croissance supérieur aux États-Unis.

« Nous sommes heureux de nous associer une fois de plus à AGF Investments, alors qu'ils continuent de développer leur gamme de produits et d'apporter de nouveaux mandats d'investissement et une diversification renforcée sur le marché », ajoute Erik Sloane, directeur du revenu, Cboe Canada. « C'est un honneur de célébrer des lancements successifs avec un émetteur existant, ce qui témoigne des capacités, du service inégalé et de la visibilité accrue que nous offrons aux investisseurs. »

Les trois nouvelles séries FNB AGF sont négociées au côté des sept FNB AGF déjà cotés sur Cboe Canada. Les investisseurs peuvent négocier les parts des séries FNB AGF par le biais de leurs canaux d'investissement habituels, y compris les plateformes de courtage réduit et les courtiers de plein exercice. Cliquez ici pour un aperçu complet de tous les titres cotés sur Cboe Canada.

Cboe Canada héberge plus de 260 cotations uniques, y compris les FNB des plus grands émetteurs de FNB au Canada, des certificats canadiens de dépôt (CDD), et de certaines des sociétés canadiennes et internationales de croissance parmi les plus novatrices. Au Canada, Cboe traite plus de 20 % du volume total négocié pour les FNB canadiens et plus de 15 % du volume total négocié pour les sociétés cotées au Canada.

À propos de Cboe Canada

Cboe Canada est la bourse canadienne de référence pour l'économie de l'innovation, offrant une expérience de cotation de premier ordre aux émetteurs qui façonnent les économies de demain. Opérationnelle depuis 2015, Cboe Canada répertorie des produits d'investissement et des entreprises recherchant une bourse reconnue internationalement qui suscite la confiance des investisseurs, une liquidité de qualité et une sensibilisation de grande envergure, y compris un accès sans restriction aux données de marché.

Cboe Canada fait partie du réseau Cboe Global Markets, profitant d'une expertise internationale approfondie, d'une intelligence de marché de haut niveau, de technologies de pointe, ainsi que d'un service inégalé pour offrir ce dont les parties prenantes et le monde ont et auront besoin.

Cboe exploite ETF Market Canada , une plateforme intuitive fournissant aux investisseurs et aux conseillers un accès unique à des recherches et analyses sur les FNB. Les données en temps réel de qualité institutionnelle permettent aux utilisateurs de comparer, mettre en relief et explorer gratuitement tout l'univers des plus de 1 200 FNB canadiens.

Rejoignez Cboe Canada sur : site Web | LinkedIn | Twitter | Instagram | Facebook

À propos de La Société de Gestion AGF Limitée

Créée en 1957, la Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l'échelle globale. Nos entreprises offrent l'excellence en investissant dans les marchés public et privé dans trois secteurs d'activité : AGF Investments, AGF Capital Partners et AGF Private Wealth.

AGF apporte une approche disciplinée axée sur des pratiques commerciales raisonnables, responsables et durables. Les solutions de placement collectif de l'entreprise, portées par ses capacités d'investissements fondamentaux, quantitatifs et privés, s'étendent mondialement à un large éventail de clients, notamment des conseillers financiers et leurs clients, des investisseurs fortunés et institutionnels, y compris les régimes de retraite, les plans d'entreprise, les fonds souverains, les fonds de dotation et les fondations.

Basé à Toronto, au Canada, AGF a des activités d'investissement et des équipes de service à la clientèle sur le terrain en Amérique du Nord et en Europe. Avec plus de 43 milliards de dollars d'actifs sous gestion et d'actifs générant des gains, AGF répond aux attentes de plus de 800 000 investisseurs. AGF se négocie à la Bourse de Toronto sous le mnémo AGF.B.

À propos d'AGF Investments

AGF Investments est un groupe de filiales en propriété exclusive de la Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujetti canadien. Parmi les filiales d'AGF Investments figurent AGF Investments Inc. (AGFI), AGF Investments America Inc. (AGFA), AGF Investments LLC (AGFUS) et AGF International Advisors Company Limited (AGFIA). La désignation « AGF Investments » peut désigner une ou plusieurs de ces filiales ou l'ensemble d'entre elles conjointement. Cette désignation est utilisée par commodité et ne décrit avec précision aucune des sociétés distinctes, dont chacune gère ses propres activités.

AGF Investments Inc. est une filiale en propriété exclusive de la Société de Gestion AGF Limitée et assure la gestion et le conseil de fonds communs de placement au Canada.

Retrouvez AGF Investments sur : site web | LinkedIn | Twitter | Facebook

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

27 février 2024 à 14:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :