Les lauréats des prix CIX Top 20 Early Award de 2024 ouvrent les marchés





TORONTO, le 27 févr. 2024 /CNW/ - Lauren Linton, directrice générale, CIX Summit, ainsi que son équipe et les fondateurs des sociétés lauréates de l'édition 2022 des prix CIX Top 20 Early Award (décernés à un palmarès de 20 sociétés en démarrage) se sont joints à Dani Lipkin, directeur général, Secteur de l'innovation globale, Bourse de Toronto, pour ouvrir les marchés et souligner la sélection des lauréats du CIX.

Le CIX (Canadian Innovation Exchange) est le plus important programme de reconnaissance de sociétés en démarrage et la plus importante conférence sur l'investissement, où sont mises en vedette les entreprises canadiennes en démarrage ou en croissance les plus prometteuses du Canada. Les délégués invités par le CIX dans le cadre de la 15e édition annuelle de l'événement sont des sociétés en démarrage primées, des investisseurs de capital de risque nord-américains, des sociétés, des investisseurs en capital d'investissement et des conseillers du Canada. L'événement du CIX aura lieu du 1er au 2 novembre 2022 au centre-ville de Toronto.

SOURCE Toronto Stock Exchange

27 février 2024 à 12:12

