Lancement par ACHETER-LOUER.FR d'une nouvelle activité de Call-Center immobilier, habitat et PropTech sous l'enseigne Call-ProImmo





PARIS, 27 février 2024 /PRNewswire/ -- ACHETER-LOUER.FR (ISIN FR001400JAP8 ? ALALO) annonce la création d'une nouvelle activité de Call-Center dédiée à l'immobilier et l'habitat, sous l'enseigne Call-ProImmo.



Le Groupe met ainsi à disposition de ses clients une équipe de téléconseillers expérimentés et spécialistes du secteur de l'immobilier et de l'habitat, afin de réaliser des opérations de prospection téléphonique auprès des professionnels de l'immobilier et de l'habitat et auprès des intentionnistes immobilier.

Cette nouvelle activité Call-ProImmo, permet aux acteurs de l'immobilier, de l'habitat et des PropTech de réaliser des campagnes de télémarketing, avec des téléconseillers dédiés qui s'appuieront sur les bases de données BtoB et BtoC qualifiées du Groupe qui comptent plus de 12 millions de contacts.

Call-ProImmo propose onze services :

Détection de projet

de projet Prise de rendez-vous qualifié

qualifié Présentation , de service, de produit, de dispositif

, de service, de produit, de dispositif Démonstration , de service, de produit, de dispositif

, de service, de produit, de dispositif Inscription de nouveau client

de nouveau client Acquisition de leads

de leads Qualification de fichier

de fichier Relance , de client, de prospect

, de client, de prospect Fidélisation , de client, de prospect

, de client, de prospect Organisation ou suivi d' événement (webinars, salons...)

ou suivi d' (webinars, salons...) Enquête, questionnaire, étude de marché, testing

Le Call-Center Call-ProImmo couvre ainsi un très large éventail de solution de télémarketing permettant aux acteurs de l'immobilier, de l'habitat et des PropTech de capter et de gagner de nouveaux clients et d'accélérer leurs développements.

Dans un marché de l'immobilier moribond, Call-ProImmo vient ainsi renforcer l'offre de services du Groupe et démontre sa capacité à développer de nouveaux services en s'appuyant sur ses expertises et ses actifs à valeur ajoutée.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR001400JAP8 -ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Thématiques d'annonces immobilières

Portail de petites annonces immobilières

Outils et solutions digitales d'e-marketing

Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

Campagnes e-mailing, SMS et messages vocaux

Magazine, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION

Monétisation de Bases de données

Outils d'Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l'immobilier

Solution de Pige Immobilière

Solutions de ventes aux enchères immobilières en ligne

Allo Mandat : Solution digitale de rentrée de mandat

TRIDISPHERE.FR : Studio de production en imagerie 3D dans l'immobilier et l'habitat

Call-Center immobilier-habitat-PropTech

Contact 01 60 92 96 00 [email protected]

Informations investisseurs https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/777840/Acheter_louer_fr_Logo.jpg

27 février 2024 à 12:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :