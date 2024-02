Le Salon Industriel du Centre-du-Québec dévoile la programmation de sa 5e édition





QUÉBEC, le 27 févr. 2024 /CNW/ - L'équipe des Salons Industriels est fière d'annoncer le retour du Salon Industriel du Centre-du-Québec (SIC) pour une 5e édition les 24 et 25 avril prochains à Drummondville. Ainsi, le Centrexpo Cogeco deviendra le point de convergence pour tous les acteurs de l'industrie, marquant ainsi deux jours de découvertes, d'apprentissages et de développement de partenariats stratégiques.

Le SIC sera le lieu de rencontre par excellence pour tous les donneurs d'ordres, gestionnaires et travailleurs des secteurs industriels et manufacturiers provinciaux! Plus de 400 exposants et entreprises accueilleront les +2000 visiteurs attendus provenant de partout à travers la province. L'événement sera également un lieu de réseautage et de démonstrations ayant pour but de développer des relations d'affaires, des partenariats, et de découvrir les technologies en action.

Dévoilement de la programmation

Sous le thème de l'excellence industrielle, le SIC dévoile aujourd'hui un programme de conférences d'experts, mettant en lumière le savoir-faire d'organisations d'ici. Parmi les conférenciers attendus, des organisations telles que PROMPT, Créatech, Explor.AI, Malette, le Centre national intégré du manufacturier intelligent (CNIMI), REAI, Globco, Induktion et AXYA partageront leur expertise. Les sujets abordés couvriront une gamme diversifiée, de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine industriel à la résolution des défis liés à l'automatisation, en passant par les dernières tendances dans la chaîne d'approvisionnement et l'utilisation de la technologie pour remédier à la pénurie de main-d'oeuvre.

« Face aux défis rencontrés par notre industrie, il est primordial de fournir à nos entreprises les clés de la réussite. Le SIC s'inscrit dans cette mission, en offrant un espace privilégié pour l'échange de pratiques gagnantes, le réseautage de haut niveau et la découverte de nouvelles technologies. Nous sommes déterminés à soutenir le dynamisme et la croissance des entreprises québécoises, en leur offrant une vitrine exceptionnelle et des opportunités d'affaires inégalées. Nous espérons que les entrepreneurs et employés profiteront de l'expertise sur place et trouveront des opportunités d'affaires qui feront prospérer nos entreprises québécoises! », mentionne M. Eric Pageau, président du Groupe Pageau et promoteur des Salons Industriels.

Inscription gratuite

Le SIC promet une édition exceptionnelle, un véritable catalyseur de l'innovation et du progrès dans le secteur industriel et manufacturier. Pour visiter l'événement et assister gratuitement aux conférences, inscrivez-vous au www.salonsindustriels.com.

À propos du Groupe Pageau

Fondé en 1980, le Groupe Pageau est le seul regroupement d'entreprises à rassembler autant les médias papier, numérique et physique, tant des domaines industriels, manufacturiers que routiers. Le Groupe Pageau est le promoteur des Salons Industriels à travers la province, l'éditeur du Magazine MCI (Magazine du Circuit Industriel) et l'éditeur de Transport Magazine.

Merci aux partenaires du Salon Industriel du Centre-du-Québec (SIC)

www.groupepageau.com

SOURCE Salons Industriels

27 février 2024 à 11:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :