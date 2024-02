Bruno Zhang, directeur technique de Huawei Cloud : Construire une base cloud intelligente pour les entreprises de télécommunications avec l'innovation systématique





BARCELONE, Espagne, 27 février 2024 /PRNewswire/ -- Lors de l'événement Huawei Product & Solution Launch 2024 pendant le MWC Barcelona 2024, Bruno Zhang, directeur technique de Huawei Cloud, a déclaré : « Huawei Cloud s'engage à construire une base cloud intelligente pour l'industrie des télécommunications et à accélérer l'intelligence dans tous les secteurs grâce à une innovation systématique qui englobe l'IA pour le cloud et le cloud pour l'IA. »

L'IA pour le cloud : remodeler l'industrie avec les modèles Pangu

Les modèles Huawei Cloud Pangu permettent une mise à niveau intelligente des industries et des applications cloud.

M. Zhang a décrit comment les clients des entreprises de télécommunications les ont déjà appliqués. Le modèle Pangu R&D aide les développeurs à générer du code avec une seule invite et à tester des cas avec un seul clic. Le modèle de télécommunications de Pangu dépanne automatiquement 90 % des pannes de réseau en quelques minutes. Le modèle humain virtuel de Pangu offre une précision de synchronisation labiale de 95 % pour le service client et le livestreaming. Ces modèles seront rejoints par d'autres modèles.

Le cloud pour l'IA : relever les défis grâce à l'innovation systématique

Pour aider les opérateurs à construire des infrastructures cloud intelligentes, Huawei Cloud fournit une suite de solutions comprenant le stockage IA natif, GaussDB, la convergence donnée-IA et l'architecture distribuée QingTian. Elles sont déployées et utilisées dans le cloud, le réseau, la périphérie et les appareils.

Stockage natif de l'IA : bande passante élevée, concurrence forte et latence faible pour les modèles de fondation

Les modèles de fondation d'entraînement nécessitent des exaoctets de données. Huawei Cloud gère cette demande facilement grâce à une approche à trois volets. Tout d'abord, le service de mémoire EMS stocke des pétaoctets de paramètres avec une bande passante ultra-large de 220 To et une latence ultra-faible jusqu'à la microseconde. Deuxièmement, le service de cache SFS Turbo offre un débit et une simultanéité élevés. Avec des dizaines de millions d'IOPS, la préparation d'un milliard d'enregistrements de données ne dure plus 100 heures, mais 5. Troisièmement, un lac de connaissances basé sur Object Storage Service (OBS) réduit de 30 % le coût de stockage des données d'entraînement et d'inférence.





GaussDB est une base de données distribuée de classe entreprise avec plus de 100 000 noeuds. Pour la disponibilité, GaussDB assure une cohérence forte à double cluster avec zéro RPO. Pour la sécurité, elle est certifiée CC EAL4+, le plus haut niveau de l'industrie. Pour l'automatisation, GaussDB fournit des outils uniques pour convertir et migrer 95 % de la syntaxe courante.





Les données sont la clé des modèles de fondation. Pour développer des modèles de télécommunications spécifiques, les données des domaines BSS, OSS et MSS doivent s'unifier en un seul lac de données. La plateforme de convergence données-IA de Huawei Cloud constitue une base de données solide pour ces modèles. Avec LakeFormation, une copie des données peut être partagée sans migration. Avec DataArts Studio, les scientifiques de l'IA bénéficient de données de haute qualité et conformes. Enfin, les trois pipelines, DataArts, ModelArts et CodeArts orchestrent et planifient les données et les flux de travail de l'IA afin de favoriser l'entraînement des modèles en ligne et l'inférence avec des données en temps réel.





Toutes les fonctionnalités du modèle Pangu mentionnées ci-dessus et les services cloud optimisés par Pangu sont adaptés à chaque client pour un déploiement dans le cloud public, le cloud dédié ou le cloud hybride. Par exemple, les entreprises de télécommunications peuvent créer et exécuter leurs modèles de plateforme d'IA dédiée et leurs modèles de fondation dans leurs centres de données existants à l'aide de Huawei Cloud Stack , un cloud hybride.

Huawei Cloud propose également des services de conseil, des opérations de bout en bout et des services de migration à guichet unique par l'intermédiaire de sa solution Cloud on Cloud.

M. Zhang a conclu en expliquant comment Huawei Cloud s'engageait à partager le succès. La technologie partagée est disponible à travers 150 000 API. L'expérience partagée provient du fait de servir plus de 3 millions de clients dans le monde. Et l'écosystème partagé se compose de 10 000 offres KooGallery. Ces efforts permettent aux opérateurs de créer des services B2B et de saisir les opportunités pour rester compétitifs.

Le MWC Barcelona 2024 se déroulera du 26 au 29 février à Barcelone, en Espagne. Lors de cet événement, Huawei présentera ses tout derniers produits et solutions sur le stand 1H50 du Hall 1 du centre de conférences Fira Gran Via. En vue du lancement commercial de la 5.5G en 2024, Huawei collabore avec des opérateurs et des partenaires du monde entier afin de poursuivre de nouvelles innovations passionnantes dans les réseaux, le cloud et l'intelligence. Ensemble, nous allons stimuler l'activité 5G et favoriser un écosystème industriel florissant, créant ainsi une nouvelle ère pour la transformation numérique intelligente. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2024 .

