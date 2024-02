Huawei lance trois produits optiques innovants pour ouvrir l'utilisation commerciale de la F5.5G





BARCELONE, Espagne, 27 février 2024 /PRNewswire/ -- Au cours du MWC24 Barcelona, lors du lancement des produits et des solutions Huawei, Bob Chen, président de la ligne de produits optiques de Huawei, a lancé le premier produit OTN orienté DC de l'industrie, OptiX OSN 9800 K36 ; le premier produit OLT intelligent de l'industrie, OptiXaccess MA5800T ; et le premier produit FTTR+X de l'industrie, iFTTR OptiXstar F50 pour la dorsale ultra haut débit, l'accès 10G et les scénarios de maison intelligente tout optique. Ces trois produits innovants aident les opérateurs à construire un réseau cible F5.5G tout optique et à accélérer le développement de l'ultra haut débit 10G, ouvrant ensemble l'utilisation commerciale de la F5.5G.

En novembre 2023, l'ETSI a publié la Définition de génération avancée F5G. Huawei a travaillé avec les principaux opérateurs du monde entier pour mener à bien l'innovation et la pratique F5.5G, avec des technologies et des produits F5.5G clés, notamment les réseaux dorsaux Wi-Fi 7, 50G PON, 400G, 800G et OXC déjà largement utilisés. La connectivité 10G est fondamentale pour la popularisation d'applications intelligentes. De nombreux pays et régions du monde ont publié des plans de développement 10G et lancé la construction de la ville 10 Giga. Pour stimuler le développement de la F5.5G, Bob Chen, président de la ligne de produits optiques de Huawei, a noté que les opérateurs doivent construire un réseau cible F5.5G tout optique qui prend en charge les fonctionnalités de base « 1 + 3 + 4 » dans le cadre du développement de l'ultra haut débit 10 G. C'est-à-dire centré autour d'un objectif de réseau : très haut débit 10 Gb/s ; réalisation de 3 capacités de réseau : ominiprésence des accès 10 Gb/s, le réseau métropolitain réduisant la latence à 1 ms et le réseau dorsal atteignant 99,9999 % de disponibilité ; construction de 4 architectures de réseau : le réseau dorsal déploie un OTN 400G, 800G pour connecter les centres de données, le réseau métropolitain nécessite 100G vers les centres de contrôle, le réseau d'accès utilise le PON 50G pour les maisons et les entreprises, et connecte 10 Gb/s à la pièce.

Pour soutenir la construction du réseau cible tout optique F5.5G avec une architecture « 1+3+4 », Huawei a lancé trois produits innovants tout optiques.

Dorsale très haut débit : Huawei a lancé OptiX OSN 9800 K36, le premier produit OTN orienté DC de l'industrie. Il présente trois innovations. Premièrement, il fournit une longueur d'onde unique de 1,6 Tbs, soit 33 % de plus que le débit le plus élevé suivant, qui est de 1,2 Tbit/s. Il réduit également le coût par bit de 30 %. Deuxièmement, il dispose d'une architecture orthogonale double 3D innovante qui double le nombre de fentes prises en charge et offre plus de 100 T de capacité de commutation pour un seul subrack, permettant de faire face facilement aux pics de trafic. Troisièmement, son unité intelligente intégrée permet la détection au niveau de la milliseconde et l'analyse intelligente des pannes en temps réel, améliorant ainsi la disponibilité du réseau.

Accès 10G : MA5800T, le premier produit OLT intelligent de l'industrie, apporte trois mises à niveau. Tout d'abord, la capacité d'un seul emplacement sur l'appareil atteint 2 T, plus du double de la moyenne de l'industrie, et peut évoluer vers un PON 200G. De plus, il est compatible avec les GPON et PON 10G existants. Deuxièmement, le produit implémente l'isolation physique pour les services grâce à une architecture innovante, assurant la latence déterministe de bout en bout et une gigue pour des services premium. Troisièmement, son unité informatique intelligente intégrée améliore l'expérience utilisateur dans tous les aspects.

Maison intelligente tout optique : iFTTR F50, le premier produit FTTR+X de l'industrie, prend en charge plus de fonctions que la connexion réseau. Il présente trois innovations. Tout d'abord, avec une architecture C-WAN plus Wi-Fi 7, iFTTR F50 élève le taux d'accès à 3 000 Mb/s. Deuxièmement, s'appuyant sur une synchronisation d'horloge précise, il raccourcit le temps de transfert d'itinérance à 10 ms et élimine la perte de paquets. Troisièmement, son unité de stockage et de calcul intégrée offre aux utilisateurs un espace de stockage maximal de 8 To et des fonctions intelligentes de recherche d'albums.

Bob Chen, président de la ligne de produits optiques de Huawei, a déclaré : « 2024 est la première année d'utilisation commerciale de la F5.5G, et les réseaux fixes feront un nouveau bond en avant. Dans le cadre du développement de l'ultra haut débit 10G, Huawei a lancé trois produits innovants tout optiques : OSN 9800 K36, le produit OTN orienté DC, MA5800T, le produit OLT 10G intelligent, et iFTTR OptiXstar F50, le produit FTTR+X, aidant les opérateurs à construire le réseau cible tout optique F5.5G avec des caractéristiques de base « 1+3+4 », à élargir continuellement les limites des services et à faire progresser le monde intelligent ».

