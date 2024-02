Collins Aerospace désigne L&T Technology Services meilleur fournisseur de l'année





L&T Technology Services Limited (BSE : 540115, NSE : LTTS), une importante société mondiale de services d'ingénierie numérique et de R&D, a été désignée fournisseur de l'année 2023-2024 par le Collins Aerospace Global Engineering & Technology Center (GETC) en Inde. Ce prix est une reconnaissance de la démonstration cohérente et de l'expertise de LTTS en matière d'ingénierie et de conception, de développement de produits, de fabrication intelligente et de numérisation, des domaines cruciaux pour le succès de Collins Aerospace dans les avions commerciaux, régionaux, d'affaires, militaires, et les programmes spatiaux internationaux.

Collins Aerospace GETC en Inde et LTTS ont un partenariat de longue date et cela est une reconnaissance de l'engagement de LTTS envers la qualité, l'innovation et la satisfaction client. Depuis 2015, LTTS est un fournisseur de Collins Aerospace (une unité de RTX) se concentrant sur l'excellence constante de sa prestation de services, et a été désigné fournisseur de l'année en avril 2016, consolidant ainsi sa réputation en tant que fournisseur de services fiable et de haute qualité.

À propos de cet accomplissement, Abhishek Sinha, directeur de l'exploitation et membre du conseil d'administration de L&T Technology Services, déclare : « Notre partenariat durable avec Collins Aerospace a toujours été fondé sur la prestation de solutions d'ingénierie exceptionnelles et haut de gamme. Cette reconnaissance n'est pas seulement un symbole de notre succès, mais aussi un témoignage sans équivoque du dévouement inébranlable et de l'esprit d'innovation de notre équipe. »

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse de Larsen & Toubro Limited qui se concentre sur les services d'ingénierie et de R&D (ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et d'essai tout au long du cycle de vie du développement des produits et des processus. Nous comptons parmi nos clients 69 entreprises figurant au classement Fortune 500 et 57 des plus grandes sociétés d'ER&D au monde, dans les secteurs des produits industriels, des appareils médicaux, des transports, des télécommunications et de la high-tech, ainsi que des industries de transformation. Basés en Inde, nous comptons plus de 23 200 employés répartis dans 22 centres de conception mondiaux, 28 bureaux de vente mondiaux et 105 laboratoires d'innovation au 31 décembre 2023.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.LTTS.com/

