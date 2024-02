Analyse plus approfondie du Rapport sur le marché locatif de 2024





OTTAWA, ON, le 27 févr. 2024 /CNW/ - Le Rapport sur le marché locatif (RML) 2024 de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) indique que le Canada est confronté au plus bas taux d'inoccupation national depuis les années 1980, soit 1,5 %, et à une forte hausse des loyers de 8 %, ce qui est nettement supérieur à la moyenne historique de 2,8 %.

De plus, de nouvelles données sur le roulement des logements locatifs, recueillies depuis 2021 par la SCHL, indiquent que les locataires canadiens sont confrontés à une immobilité sociale accrue en raison de la hausse rapide des loyers. Un logement est considéré comme un roulement s'il a été occupé par un nouveau locataire qui a emménagé au cours des 12 mois précédents.

Dans l'article intitulé : La COVID-19 a rendu le logement inabordable « contagieux », Mathieu Laberge, Premier vice-président, Économie et perspectives de l'habitation, analyse plus en profondeur ces tendances en matière de données, l'évolution des marchés locatifs canadiens depuis la pandémie de COVID-19, et se penche sur ce à quoi on peut s'attendre dans l'avenir.

Lisez l'article complet sur le site Web de la SCHL : La COVID-19 a rendu le logement inabordable « contagieux ».

