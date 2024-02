Quectel présente de nouveaux modules Wi-Fi 7 à très faible latence pour les équipementiers PC





MWC - Quectel Wireless Solutions, fournisseur mondial de solutions d'IoT, a dévoilé un nouveau portefeuille de modules Wi-Fi 7, idéal pour les équipementiers PC souhaitant prendre en charge le Wi-Fi 7 dans les options technologiques de connectivité de leurs appareils. La gamme élargie de modules Quectel Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4 inclut les Quectel NCM825, NCM825A, NCM835, NCM865 et NCM865A. Tous ces nouveaux modules sont compatibles avec les plateformes Intel et AMD x86 ainsi qu'avec la plateforme Snapdragon® X Elite pour des expériences de pointe sur PC Windows.

Les modules Quectel NCM825, NCM835 et NCM865 utilisent un système de connectivité mobile Qualcomm® FastConnecttm 7800 de Qualcomm Technologies et prennent en charge le fonctionnement simultané sur les bandes de fréquences 2,4 GHz plus 5 GHz et 2,4 GHz plus 6 GHz grâce à la fonction 2 x 2 MIMO avec capacité double bande simultanée (DBS). Les chipsets NCM865 et NCM865A sont dotés de la technologie HBS (High Band Simultaneous), qui améliore les communications sans fil en minimisant les interférences dans le spectre des hautes fréquences. Cette avancée contribue à une utilisation plus efficace de la bande passante, ce qui se traduit par une diminution de la latence et une augmentation du débit de données. Ces modules prennent également en charge le fonctionnement multi-link (MLO), une fonction qui permet aux routeurs d'utiliser simultanément plusieurs bandes et canaux sans fil pour se connecter à un client Wi-Fi 7. MLO permet à la série NCM8x5 d'atteindre un débit de données plus rapide, une latence beaucoup plus faible et une plus grande fiabilité du réseau pour les utilisateurs.

« Nous sommes ravis d'apporter un choix supplémentaire aux équipementiers PC en ajoutant les modules Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4 à notre portefeuille », déclare Norbert Muhrer, président et CSO de Quectel Wireless Solutions. « En exploitant les performances de l'opération multi-link avec la capacité de double bande simultanée, nous sommes en mesure de garantir aux utilisateurs finaux qu'ils peuvent accéder à des données plus rapides avec une latence ultrafaible tout en continuant à bénéficier d'une fiabilité exceptionnelle du réseau. Cela élargit l'enveloppe de performance pour les fabricants et ouvre la voie à des expériences riches et à une plus grande flexibilité pour leurs clients. »

Ces nouveaux modules prennent également en charge le 4K-QAM et la bande passante 320 MHz, ce qui leur permet d'atteindre un débit de données maximal de 5,8 Gbit, pour une latence ultrafaible et une réponse en temps réel exigées par les cas d'utilisation d'ordinateurs portables. Ces modules intègrent et prennent également en charge le double Bluetooth, le Bluetooth Low Energy (BLE) 2 Mbit, l'audio LE et le BLE Long Range.

La série NCM825 de Quectel mesure 16,0 mm x 20,0 mm x 1,80 mm, tandis que la série NCM865 mesure 22,0 mm x 30,0 mm x 2,25 mm. Ces modules fonctionnent dans une plage de température de -10 °C à +65 °C et les variantes sont certifiées par les législateurs du monde entier.

Quectel place la sécurité au coeur de toutes ses activités. Elle travaille en étroite collaboration avec Finite State, le leader de la gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement des logiciels pour les entreprises, afin de renforcer la sécurité de ses modules grâce à des tests de sécurité rigoureux, à une meilleure visibilité de la chaîne d'approvisionnement des logiciels et à une gestion complète des risques logiciels, en garantissant des tests de sécurité à toutes les phases du cycle de développement. Outre des tests de pénétration de ses modules clés, Quectel a annoncé la publication de documents SBOM (Software Bill of Materials) et VEX (Vulnerability Exploitability Exchange) pour ses modules d'IoT. Ces ressources disponibles sur le site Web de Quectel sont une première parmi les fabricants de modules d'IoT.

Afin d'aider les clients à faciliter leurs conceptions, Quectel offre en outre une variété d'antennes hautes performances qui améliorent considérablement la connectivité sans fil. Les développeurs d'IoT peuvent regrouper les modules Quectel avec les antennes Quectel et les services de précertification, réduisant ainsi le coût et le temps de mise sur le marché de leurs appareils d'IoT.

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation IoT. Organisation fortement axée sur le client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions IoT soutenu par une assistance et des services exceptionnels. Notre équipe mondiale croissante de 5 900 professionnels donne le ton à l'innovation dans les modules cellulaires, GNSS, Wi-Fi et Bluetooth, ainsi que dans les antennes et les services.

Quectel dispose de bureaux régionaux et d'un service d'assistance pouvant intervenir dans le monde entier. Notre leadership international est voué à l'avancement de l'IdO et à la construction d'un monde plus intelligent.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.quectel.com, LinkedIn, Facebook et X.

