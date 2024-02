Supermicro accélère les performances des charges de travail 5G et du cloud télécom grâce à un nouveau portefeuille élargi de solutions d'infrastructure





La plateforme de télécommunications étendue avec un choix maximal de serveurs optimisés pour les applications se traduit par un rendement amélioré avec une efficacité énergétique, offrant des options d'architecture ouvertes et multiples, y compris la fabrication et les services à l'échelle mondiale

SAN JOSÉ, Californie et BARCELONE, Espagne, 27 février 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fournisseur de solutions informatiques totales pour l'IA, le cloud, le stockage et la 5G/Edge, propose un portefeuille élargi de solutions d'infrastructure spécialement conçues pour accélérer les performances et accroître l'efficacité des charges de travail 5G et télécoms. Avec l'une des offres les plus diversifiées du secteur, Supermicro permet aux clients d'étendre les infrastructures 5G publiques et privées avec une performance améliorée par watt et la prise en charge d'applications d'IA nouvelles et innovantes. En tant que défenseur de longue date des plateformes réseau ouvertes et membre de l'O-RAN Alliance, le portefeuille de Supermicro intègre des systèmes dotés de processeurs Intel® Xeon® de 5e génération, de processeurs AMD EPYCtm de la série 8004 et de la puce NVIDIA Grace Hoppertm Superchip.

« Supermicro élargit son vaste portefeuille de serveurs durables et de pointe pour répondre aux besoins exigeants des marchés 5G et télécoms et de l'Edge AI, a déclaré Charles Liang, PDG de Supermicro. Nos produits ne se limitent pas à la technologie, ils visent à offrir des avantages tangibles aux clients. Nous apportons rapidement les capacités d'IA du centre de données à la périphérie du réseau grâce à notre architecture Building Block. Nos produits permettent aux opérateurs d'offrir de nouvelles capacités à leurs clients en améliorant les performances et en réduisant la consommation d'énergie. Nos serveurs de périphérie contiennent jusqu'à 2 To de mémoire DDR5 à haut débit, six emplacements PCIe et une gamme d'options de mise en réseau. Ces systèmes sont conçus pour améliorer l'efficacité énergétique et les performances par watt, ce qui permet aux opérateurs de créer des solutions personnalisées de haute performance pour répondre à leurs besoins spécifiques. Nos clients sont ainsi assurés d'investir dans des solutions fiables et efficaces. »

Au MWC, du 26 au 29 février à Barcelone, Supermicro présente l'un des nombreux nouveaux systèmes qui utilisent la super-puce Grace Hopper de NVIDIA. Le système haute densité ARS-111GL-NHR , logé dans un châssis 1U compact, comprend un CPU et un GPU H100 intégrés, une interconnexion NVLink® à faible latence de 900 Go/s, jusqu'à 576 Go de mémoire cohérente et deux emplacements PCIe 5.0 x16 prenant en charge NVIDIA BlueField®-3 ou ConnectX®-7. Cette puissante combinaison de fonctions, disponible dans un format compact, rend la plateforme idéale pour les applications LLM et d'IA générative, ainsi que pour la formation et l'inférence au coeur de la 5G. La polyvalence de la plateforme permet à nos clients d'adapter nos solutions à leurs besoins spécifiques, ce qui leur donne le contrôle de leur infrastructure.

La plateforme périphérique 5G à ultra-courte profondeur de Supermicro, le SYS-211E , s'appuie sur le processeur Intel Xeon de 5e génération pour améliorer les performances par watt de 36 %* par rapport à la génération précédente. Ce résultat permet aux clients d'exploiter des réseaux 5G publics et privés avec une efficacité accrue, de suivre le volume croissant du trafic réseau tout en réduisant les coûts d'exploitation. Le facteur de forme 2U à accès frontal, mesurant moins de 300 mm, est conçu en conformité avec les directives NEBS niveau 3 et comprend jusqu'à 2 To de mémoire DDR5-5600 MHz ainsi que jusqu'à six emplacements PCIe 5.0 configurables pour les cartes d'extension, offrant polyvalence et performance dans un châssis à haute densité. Le modèle réduit de ce système, le SYS-211E-FRN13P , offre une plateforme DU commerciale pour les déploiements Open RAN avec 12 ports réseaux 25 GbE intégrés, un support SyncE et GNSS intégré, et Intel vRAN Boost. Le système est optimisé en termes de coût, de taille et de consommation d'énergie et capable de gérer d'importants volumes de trafic à la périphérie dans de multiples configurations de sites cellulaires, y compris des flux MIMO massifs.

Doté du processeur AMD EPYC 8004 Series, le système AS -1115S-FWTRT apporte les derniers CPU EPYC à la périphérie. La configuration est optimisée pour une efficacité élevée et une enveloppe énergétique réduite, ce qui en fait une plateforme idéale pour les applications de télécommunication et de périphérie. Supermicro amplifie ces avantages avec un facteur de forme 1U, de faible profondeur, avec accès frontal aux E/S, avec jusqu'à 576 Go de mémoire DDR5-4800 MHz, deux ports réseau 10 GbE, deux emplacements PCIe 5.0 x16 FHFL, et un emplacement PCIe 5.0 x16 à profil bas.

Supermicro au MWC de Barcelone

Supermicro présentera une large gamme de solutions pour les marchés 5G et télécom au MWC Barcelona 2024. Le stand de Supermicro comprend des systèmes intégrant des CPU et des GPU Intel, AMD et NVIDIA. Cela couvre une gamme de serveurs de réseau, de solutions de stockage, de serveurs refroidis par liquide et une gamme de systèmes pour les installations Open RAN. En outre, Supermicro présentera une solution de vente au détail interactive avec un avatar 3D conçu pour améliorer les expériences d'achat en boutique. D'autres démonstrations en direct porteront sur la 5G privée et un logiciel RAN virtualisé (vRAN) conforme à l'O-RAN avec Wind River.

Les systèmes suivants seront également présentés sur le stand de Supermicro :

Le système SuperEdge puissant et polyvalent, le SYS-211SE-31D/A , est un système multinoeuds comprenant trois noeuds indépendants, chacun doté d'un processeur Intel Xeon de 5e génération, de trois emplacements PCIe 5.0 x16 et de jusqu'à 2 To de mémoire DDR5. Ce système 2U dispose également d'E/S frontales et d'une large plage de températures de fonctionnement. Sa faible profondeur en fait un excellent choix pour un déploiement en dehors d'un centre de données.

, est un système multinoeuds comprenant trois noeuds indépendants, chacun doté d'un processeur Intel Xeon de 5e génération, de trois emplacements PCIe 5.0 x16 et de jusqu'à 2 To de mémoire DDR5. Ce système 2U dispose également d'E/S frontales et d'une large plage de températures de fonctionnement. Sa faible profondeur en fait un excellent choix pour un déploiement en dehors d'un centre de données. Le système Hyper-E de Supermicro, le SYS-221HE , est une plateforme haute densité dotée de deux processeurs Intel Xeon de 5 e génération dans un format 2U à faible profondeur. Le système peut contenir jusqu'à 3 GPU NVIDIA double largeur, y compris les GPU NVIDIA H100, A10, L40S, A40 et A2. Avec ses performances puissantes dans un format compact, l'Hyper-E est optimisé pour les charges de travail exigeantes, y compris la formation et l'inférence de l'IA à la périphérie.

, est une plateforme haute densité dotée de deux processeurs Intel Xeon de 5 génération dans un format 2U à faible profondeur. Le système peut contenir jusqu'à 3 GPU NVIDIA double largeur, y compris les GPU NVIDIA H100, A10, L40S, A40 et A2. Avec ses performances puissantes dans un format compact, l'Hyper-E est optimisé pour les charges de travail exigeantes, y compris la formation et l'inférence de l'IA à la périphérie. Le Supermicro AS -1115SV est un système monoprocesseur à coût optimisé doté d'un processeur AMD EPYC 8004 Series dans un format 1U. Avec jusqu'à 576 Go de mémoire DDR5, trois emplacements PCIe 5.0 x16 et jusqu'à 10 ports de disques 2,5" remplaçables à chaud, ce système est idéal pour les centres de données de périphérie.

Découvrez les nouveaux systèmes 5G, IA et Edge de Supermicro au MWC de Barcelone du 26 au 29 février 2024, dans le hall 2, stand 2D35 ; le stand de Supermicro proposera des démonstrations en direct, notamment des solutions Edge AI, de réseau privé et de cloud Edge.

Supermicro sera également présent sur les stands d'Intel, d'AMD, d'ARM, de Fujitsu, de Samsung et de Vodafone.

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) est un leader mondial dans le domaine des solutions informatiques complètes optimisées pour les applications. Fondée et opérant à San José, en Californie, Supermicro s'engage à fournir des innovations de premier plan sur le marché pour les infrastructures informatiques d'entreprise, de cloud, d'IA et de 5G Telco/Edge. Nous sommes un fabricant de solutions informatiques complètes avec des systèmes de serveurs, d'IA, de stockage, d'IoT, de commutateurs, des logiciels et des services d'assistance. L'expertise de Supermicro en matière de cartes mères, d'alimentation et de conception de châssis permet en outre notre développement et notre production, ce qui favorise l'innovation de nouvelle génération, du cloud à la périphérie, pour nos clients mondiaux. Nos produits sont conçus et fabriqués en interne (aux États-Unis, en Asie et aux Pays-Bas), en tirant parti des opérations mondiales pour la mise à l'échelle et l'efficacité, et optimisés pour améliorer le TCO et réduire l'impact environnemental (informatique verte). Le portefeuille primé de produits Server Building Block Solutions® permet aux clients d'optimiser leur charge de travail et leurs applications en choisissant parmi une large gamme de systèmes construits à partir de nos blocs de construction flexibles et réutilisables, qui prennent en charge un ensemble complet de facteurs de forme, de processeurs, de mémoire, d'unités de traitement graphique, de stockage, de réseaux, de solutions d'alimentation et de refroidissement (climatisation, refroidissement à air libre ou refroidissement liquide).

Supermicro, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Super Micro Computer, Inc.

Toutes les autres marques, noms et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

27 février 2024 à 07:09

