Oliva Capital ajoute GoodJOB App à son portefeuille et poursuit son positionnement en technologies de pointe

TERREBONNE, QC, le 27 févr. 2024 /CNW/ - Le groupe de repreneurs formé d'Oliva Capital, une société d'investissement privée fondée par des entrepreneurs québécois, et Patrice Létourneau, entrepreneur chevronné et spécialiste de la transformation numérique, annoncent fièrement l'acquisition réussie de la plateforme innovante de placement temporaire, GoodJobApp.ca. Deux actionnaires existants, Mathieu Lespérance et Sabeur Ettih, qui sont derrière le développement de la plateforme restent aussi partenaires du projet et continuent leur implication dans la mise en oeuvre des innovations technologiques.

Cette transaction stratégique s'inscrit dans la transformation profonde du monde du travail, et l'importance croissante de nouveaux modes d'emploi flexibles supportés par des technologies innovantes.

Depuis son lancement au printemps 2021, GoodJobApp.ca s'est rapidement imposée comme une référence en matière de plateforme de recrutement temporaire, notamment dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. La plateforme permet la mise en relation de travailleurs indépendants avec des employeurs à la recherche de personnel pour combler des quarts de travail. La technologie de pointe de GoodJobApp.ca révolutionne la manière dont les entreprises recherchent, évaluent et recrutent les talents, offrant une efficacité accrue et une expérience utilisateur optimisée.

« GoodJOB est une technologie disruptive qui vient répondre à un besoin de rapidité et d'efficience dans la recherche de talents pour combler des quarts temporaires. Nous avons été impressionnés par les innovations livrées par l'équipe en seulement 3 ans et nous comptons accélérer la cadence avec le partenariat avec Logient pour répondre toujours mieux aux besoins changeants des employeurs » ajoute Patrice Létourneau, nouveau Président de GoodJOB.

« La transformation numérique s'opère dans tous les secteurs d'activités et nous croyons que GoodJOB est à l'avant-garde pour tout ce qui touche le placement de personnel temporaire grâce à sa plateforme technologique. Celle-ci confère à GoodJOB non seulement un avantage opérationnel considérable, mais permettra également d'intégrer de nouveaux verticaux qui créeront beaucoup de valeur à notre avis. », souligne Vincent Godcharles, associé chez Oliva Capital.

La transformation du marché de l'emploi est au coeur de cette initiative. La plateforme acquise facilitera non seulement la recherche de talents, mais encouragera également l'émergence de nouveaux modes de travail et de flexibilité. En favorisant une approche plus agile et adaptable, GoodJobApp.ca contribuera à répondre aux besoins des entreprises et des travailleurs dans un environnement professionnel en constante évolution.

Cette acquisition s'inscrit dans une vision commune du groupe de repreneurs, centrée sur la croissance par acquisition et le développement de nouveaux secteurs. Oliva Capital et Patrice Létourneau sont déterminés à propulser GoodJobApp.ca vers de nouveaux sommets en capitalisant sur leur expertise technologique et en explorant de nouvelles opportunités et partenariats sur le marché des ressources humaines.

À propos de Oliva Capital :

Oliva Capital soutient stratégiquement et financièrement des entreprises ayant une expertise reconnue dans leur domaine pour les aider à maximiser leur croissance. Additionnée de notre expertise opérationnelle, nous travaillons avec nos partenaires afin de maximiser leur plein potentiel, favoriser l'innovation et la collaboration ainsi que stimuler leur réussite.

À propos de Patrice Létourneau :

Entrepreneur en série et spécialiste du numérique, Patrice Létourneau a toujours oeuvré au sein de projets de forte croissance que ce soit dans ses entreprises où à titre de gestionnaire des ventes chez Amazon Web Services. Il détient une Maitrise en Sciences de la Gestion de HEC Montréal et possède plus de 20 ans d'expérience en vente, entrepreneuriat et conseil en gestion.

À propos de GoodJobApp.ca :

GoodJOB, est une application qui met en relation des entreprises et des travailleurs. Une agence de placement virtuelle qui s'occupe de tout, de l'arrimage des travailleurs avec les bons quarts de travail, la gestion des horaires jusqu'à la facturation. C'est une solution simple disponible 24/7 pour les employeurs qui cherchent à combler des postes temporaires. Avec près de 15 000 travailleurs inscrits et un taux de 98.1% des demandes comblées, c'est LA solution privilégiée pour le placement temporaire.

27 février 2024 à 07:07

