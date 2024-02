Partenariat de Rio Tinto IOC et du gouvernement du Canada pour décarboner le traitement de minerai de fer au Labrador Ouest





Le gouvernement du Canada a accordé 18,1 millions de dollars canadiens de son Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone à la Compagnie minière IOC de Rio Tinto afin de soutenir la décarbonation du traitement du minerai de fer dans ses opérations du Labrador Ouest.

Ce financement permettra à IOC de réduire la quantité de mazout lourd utilisé dans la production de boulettes et de concentré de minerai de fer. L'entreprise installera une chaudière électrique pour remplacer les émissions provenant de l'utilisation des chaudières à mazout lourd, ainsi que des instruments et des brûleurs à haut rendement énergétique pour réduire encore la consommation de mazout lourd des machines d'induration.

Au cours de la durée de vie de ce projet, IOC constatera une réduction cumulée d'environ 2,2 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre.

L'installation de ce nouvel équipement débutera dans le deuxième trimestre de l'année 2024 et devrait être complétée dans la première moitié de 2025. Le projet créera plus de 100 emplois lors des étapes de construction et de mise en oeuvre au Labrador Ouest.

Le président et chef de la direction d'IOC Mike McCann a déclaré : « Rio Tinto IOC planifie de décarboner ses activités tout en continuant à produire des produits de minerai de fer de grande qualité avec une teneur en carbone parmi les plus faibles au monde, ici même au Canada. À lui seul, ce projet éliminera approximativement 9 % des émissions de gaz à effet de serre d'IOC. Nous sommes impatients de collaborer avec le gouvernement du Canada et nos autres partenaires afin de réaliser notre objectif d'atteindre zéro émission nette d'ici 2025. »

La députée du Labrador Yvonne Jones a déclaré : « En travaillant avec des organisations partout au Canada, dont IOC, nous pouvons aider la communauté à économiser de l'argent sur les opérations mensuelles et à faire croître l'économie tout en luttant contre le changement climatique. Grâce au Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, le gouvernement du Canada s'associe à des leaders climatiques dans tout le pays pour réduire les émissions. Je félicite le leadership démontré par IOC qui contribue à préserver la pureté de l'air et à bâtir des communautés résilientes à Terre-Neuve-et-Labrador. »

La contribution du gouvernement du Canada représente approximativement 25 % du coût total du projet. Le reste de l'investissement proviendra d'IOC.

26 février 2024 à 13:20

