Radisys dévoile Engage Clarity, une solution visant à améliorer les conversations téléphoniques pour les personnes atteintes de perte auditive

L'Organisation mondiale de la santé estime que 20 % de la population mondiale souffre aujourd'hui d'un certain degré de déficience auditive. Ce chiffre devrait augmenter pour atteindre une proportion estimée de 25 % (près de 2,5 milliards de personnes) d'ici 2050. Avec le temps, les individus souffrant de perte auditive ont tendance à ne plus socialiser ? ce qui a des conséquences sur les amis et les membres de la famille et augmente le risque d'autres problèmes de santé, notamment une plus grande probabilité de démence. Les difficultés auditives sont particulièrement problématiques lors des conversations téléphoniques car la téléphonie n'est pas conçue pour répondre aux besoins des personnes déficientes auditives, et des signaux visuels comme la lecture labiale, qui peut contribuer à surmonter certaines difficultés auditives, sont absents.

Radisys® Corporation , un leader mondial des solutions de télécommunications ouvertes, a annoncé aujourd'hui la disponibilité d'Engage Clarity, un service unique qui améliore la qualité et la compréhensibilité des appels vocaux pour les personnes ayant des problèmes d'audition. Avec comme objectif d'améliorer significativement leur qualité de vie et leurs interactions, un profil de service personnalisé et unique est activé, permettant des améliorations en continu et en temps réel procurant une expérience de qualité supérieure. Engage Clarity s'intègre parfaitement aux réseaux de communication des opérateurs de télécommunications, garantissant une expérience de mise en oeuvre fluide et conviviale sans nécessiter d'application ou dispositif spécial. Engage Clarity est accessible sur n'importe quel appareil via un service de communication pour la téléphonie mobile, la téléphonie fixe ou OTT/web.

Avec Engage Clarity de Radisys, les opérateurs de réseaux de téléphonie mobile ont une occasion unique de proposer à leurs abonnés une solution de bien-être entièrement personnalisée et d'atteindre des objectifs d'inclusion et d'amélioration sociétale. Avec un prix public mensuel suggéré inférieur à celui d'un café, cette solution unique améliore la qualité de vie et l'accès à des services pour les personnes malentendantes. Les avantages de la solution peuvent être étendus à toute personne participant à des appels privés ou professionnels.

Forte de son leadership mondial dans le traitement de médias, Radisys est particulièrement bien placée pour offrir les avantages d'Engage Clarity via des fournisseurs de services. « La possibilité de garantir la clarté vocale dans les conversations entre grands-parents et petits-enfants, entre patients et docteurs, entre les entreprises et leurs clients ? quel que soit le niveau de bruit ambiant ? apporte des avantages importants aux utilisateurs et aux opérateurs », a déclaré Al Balasco, responsable de la division Expériences et applications numériques chez Radisys. « La voix étant le plus petit commun dénominateur de la communication, garantir l'expérience de la plus haute qualité pour ceux qui ont des difficultés d'audition peut changer la vie. »

Engage Clarity de Radisys répond à un besoin essentiel des personnes malentendantes pendant les appels vocaux. Les essais cliniques ont révélé des niveaux élevés de satisfaction des utilisateurs, 90 % d'entre eux trouvant la voix plus claire et plus facile à entendre et 74 % déclarant que les appels étaient moins fatigants, mettant en exergue l'impact positif du service sur l'expérience de communication globale pour tous, et pas seulement pour les personnes malentendantes.

Le bien-être auditif est souvent négligé. Par rapport aux examens des yeux qu'ils font chaque année, les gens effectuent rarement des tests auditifs. Engage Clarity de Radisys offre un point d'entrée unique, permettant aux opérateurs de réseaux de téléphonie mobile d'aider les personnes à gérer leur bien-être auditif en suggérant des vérifications régulières avec l'outil de création de profil auditif d'Engage lorsqu'elles changent de combiné ou peut-être une fois par an.

Venez découvrir Engage Clarity au MWC à Barcelone

Écoutez la différence apportée par Engage Clarity de Radisys. Rendez visite à Radisys au MWC à Barcelone, sur le stand 2D50, pour une démonstration, ou apprenez-en plus en visitant le site www.engagedigital.ai/clarity. Pour arranger un rendez-vous avec les spécialistes de Radisys, contactez [email protected].

À propos de Radisys

Radisys est un leader mondial des solutions et services de télécommunications ouverts. Ses plateformes ventilées et ses services d'intégration s'appuient sur des architectures et des normes de référence ouvertes, combinées à des logiciels et du matériel ouverts, permettant aux fournisseurs de services de favoriser une transformation numérique ouverte. Radisys propose un portefeuille de solutions de bout en bout allant des terminaux numériques aux solutions ventilées, d'accès ouvert et de base, en passant par les applications numériques immersives et les plateformes d'engagement. Son organisation de services réseau de classe mondiale et éprouvés fournit des services de cycle de vie complet pour aider les fournisseurs de services à construire et exploiter des réseaux hautement évolutifs et très performants, avec un coût total de possession optimal. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.Radisys.com.

26 février 2024 à 11:50

