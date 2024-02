CGTN : le gala du festival des lanternes CMG 2024 fascine le public par son mélange de tradition et de technologie





BEIJING, 26 février 2024 /PRNewswire/ -- Au crépuscule du quinzième jour du Nouvel An chinois, la première pleine lune de l'année du dragon apparaît dans le ciel, marquant le début d'un nouveau cycle lunaire. Le festival des lanternes chinoises, également connu sous le nom de Yuan Xiao Jie, marque la fin des célébrations du Nouvel An chinois et symbolise l'arrivée du printemps.

Les célébrations du festival des lanternes sont devenues de plus en plus élaborées, avec des lumières éblouissantes, des feux d'artifice épiques, des marchés nocturnes animés, des spectacles de haut niveau et des jeux qui mettent votre intelligence à l'épreuve, comme la résolution d'énigmes écrites sur les lanternes pour gagner des prix, tout ceci s'étant développé à travers les âges.

Le très attendu gala du festival des lanternes 2024, organisé par China Media Group (CMG), a brillé de mille feux samedi, illuminant le public d'un mélange captivant de culture chinoise traditionnelle et d'innovations techniques de pointe.

Le gala de cette année a présenté un large éventail de spectacles de musique, de danse, de comédie, d'opéra et d'acrobatie, invitant un public international à se délecter de l'enchantement des lanternes scintillantes, à s'engager dans la tradition des devinettes des lanternes et à participer activement aux célébrations jubilatoires.

Treize hôtes charismatiques originaires du site principal et des sites secondaires dans des villes importantes comme Shenyang, capitale de la province du Liaoning de la Chine du Nord-Est, Changsha dans la province du Hunan de la Chine centrale, Xi'an dans la province du Shaanxi de la Chine du Nord-Ouest, et Kashgar, dans la région autonome du Xinjiang Uygur de la Chine du Nord-Ouest, ont animé la scène du gala du festival des lanternes. Grâce à leur présence dynamique, ils ont entremêlé l'évènement d'énigmes intrigantes, distribuant de bienveillantes bénédictions d'harmonie et de beauté à un auditoire captivé.

L'un des spectacles les plus envoûtants du gala du festival des lanternes 2024 a été le programme composite créatif « Colorful Clouds Chasing the Moon ». Combinant l'opéra cantonais, la musique instrumentale, le ballet et d'autres disciplines dans une danse délicate au clair de lune, ce spectacle constituait une interprétation innovante des « nuages colorés caressant la brise du soir », avec une signification profonde.

La combinaison de ces éléments rajeunit la culture traditionnelle chinoise, en lui conférant un charme nouveau et en insufflant un nouvel élan à l'histoire et à la culture populaires.

Diffusé pour la première fois en 1985, le gala du festival des lanternes accompagne depuis lors le peuple chinois à l'occasion des réunions de famille.

Preuve de sa popularité et de son importance culturelle, le gala a été diffusé sur de nombreuses chaînes de télévision, stations de radio et nouvelles plateformes médiatiques, garantissant ainsi que sa splendeur rayonnante atteigne les quatre coins de la nation et traverse les frontières. Alors que les lanternes se sont éteintes et que le festival s'est achevé, le gala du festival des lanternes 2024 a ajouté un nouveau chapitre lumineux au riche héritage de cette tradition ancestrale.

https://news.cgtn.com/news/2024-02-24/CMG-Lantern-Festival-Gala-captivates-with-blend-of-tradition-and-tech-1rsB5D9qEbm/p.html

26 février 2024 à 10:11

