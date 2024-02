La solution, c'est la nationalisation





MONTRÉAL, le 26 févr. 2024 /CNW/ - Lors du reportage diffusé vendredi dernier dans le cadre de l'émission J. E., les enjeux de cibles de performance non atteintes et les nombreuses personnes qui en sont les victimes ont été abordés. La Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ), section locale 7300 du SCFP, se désole de constater qu'encore une fois, la base sur laquelle devrait s'appuyer les pistes de solution était encore absente du discours des intervenantes et intervenants appelés à se prononcer sur la situation.

«?Au Québec, une ambulance, c'est avant tout un moyen de faire des profits. C'est ce qui se cache derrière les décisions prises dans les 20 dernières années lorsqu'il s'agit de déterminer la couverture ambulancière. Tant que le service sera assuré par des entreprises privées, les intérêts des patient(e)s passeront toujours en second lieu. La seule solution, c'est la nationalisation des services de soins préhospitaliers d'urgence pour l'ensemble du Québec?», a déclaré Benoit Cowell, président de la FTPQ.

Le Québec est découpé en 191 zones d'opération qui, à part pour les régions de Montréal et Laval, sont sous la responsabilité d'entreprises ambulancières privées. Ces dernières, très lucratives, sont entièrement financées par de l'argent public. Le système actuel est opaque et la véritable reddition de comptes est absente, comme le soulignait la vérificatrice générale du Québec dans son rapport en 2020.

La FTPQ-SCFP 7300 est présente chez 18 employeurs dans 8 régions du Québec : Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, Estrie, Gaspésie, Lanaudière, Mauricie et Montérégie. Elle est affiliée au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente plus de 17?000 paramédics au Canada, ainsi qu'à la FTQ, le plus grand regroupement syndical au Québec.

Comptant près de 135?000 membres au Québec, le SCFP représente environ 30?580 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

