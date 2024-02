La solution SMART EXCHANGE d'ActPro sera présentée au salon européen des technologies de vente au détail EuroCIS 2024





La société ActPro Co., Ltd. basée à Tokyo présentera sa machine de change automatique de pointe, baptisée "SMART EXCHANGE", au salon international "EuroCIS 2024", qui se tient à Düsseldorf, en Allemagne, à partir du 27 février .

Présentation de la machine de change automatique "SMART EXCHANGE"

10 langues disponibles, dont le japonais, l'anglais, le chinois, l'espagnol et le français

Prise en charge de 12 devises

Système de contrôle à distance

Acceptation des billets en lot

Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux

Normes avancées de sécurité

Cassettes de chargement et de collecte (pour les billets de banque, les pièces et le bac de rejet)

En plus du change d'espèces contre espèces, il est possible d'intégrer la monnaie électronique et les crypto-monnaies et d'utiliser des lecteurs de code QR, des lecteurs NFC sans contact, des lecteurs de documents d'identité, des lecteurs OCR, un lecteur de passeports à puce, etc.

Exploite le plus grand nombre de machines de change au Japon, avec une augmentation des usages suite à la pandémie de COVID

ActPro a lancé l'activité SMART EXCHANGE en juin 2016. En janvier 2024, la société exploitait plus de 500 machines domestiquement et internationalement, affichant la place de numéro un en termes de part de marché au Japon et bénéficiant d'une reconnaissance dans le monde entier.

Pendant la période difficile de la pandémie de COVID-19, lorsque les voyages à l'étranger sont devenus difficiles et que de nombreux bureaux de change dotés de personnel ont fermé, les avantages d'un fonctionnement sans intervention humaine ont attiré l'attention.

La pandémie a augmenté la demande pour des machines automatisées en raison des restrictions de déplacement et des fermetures des bureaux de change dotés de personnel. Malgré les retards dans la réouverture des bureaux dotés de personnel, nos machines ont continué de combler les insuffisances, contribuant à un volume de change croissant. Nous avons l'intention de poursuivre l'expansion, notamment dans des emplacements internationaux comme Bangkok, en Thaïlande. (D'après notre étude)

Présentation du salon EuroCIS 2024

Date : du 27 au 29 février 2024

Lieu : Parc des expositions Messe Düsseldorf, Düsseldorf, Allemagne

"EuroCIS", l'un des plus importants salons professionnels au monde consacrés aux technologies de vente au détail, attire des professionnels des secteurs du commerce de détail et des services venus d'environ 90 pays, dont l'Allemagne. Le salon met principalement en valeur des produits tendance comme les équipements, systèmes et solutions informatiques adaptés au secteur de la vente au détail.

*Référence : Organisé en 2023 (du 26 février au 2 mars)

Nombre de visiteurs : 81 000 venus de 141 pays

Nombre d'exposants : 1 830 sociétés de 55 pays

26 février 2024 à 04:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :