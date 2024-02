Éliminer la complexité du cloud : emma s'apprête à changer la donne en matière de gestion multicloud au MWC Barcelona 2024





LUXEMBOURG, 26 février 2024 /PRNewswire/ -- emma, un pionnier dans la gestion multicloud, sera présent au MWC Barcelona 2024. En défendant la « vraie pensée multi-cloud », emma offre un accès indépendant du cloud aux ressources informatiques de divers fournisseurs de services et environnements cloud, tout en simplifiant la gestion de ces environnements complexes. Avec emma, les entreprises peuvent intégrer de manière transparente les systèmes existants aux services cloud modernes des fournisseurs de cloud de premier plan pour créer une infrastructure cloud flexible et efficace. Les entreprises peuvent désormais encourager l'innovation sans subir le poids de la complexité opérationnelle ou de la dépendance à l'égard d'un fournisseur.

Réduire la complexité pour stimuler la transformation numérique

L'adoption du cloud computing n'est pas seulement une nécessité, mais un impératif stratégique pour les organisations qui cherchent à assurer leur succès et leur croissance à long terme à l'ère numérique. Cependant, les entreprises sont confrontées à des défis dans la gestion des environnements hybrides et multicloud, ce qui entraîne des inefficacités et des coûts élevés. La plateforme emma permet aux entreprises de maximiser leur potentiel cloud et de stimuler la transformation numérique pour la croissance de l'entreprise.

« La transition vers des systèmes d'entreprise plus sophistiqués, en particulier ceux qui intègrent des environnements multicloud, introduit un niveau de complexité important. Cette complexité provient de la gestion de différentes plateformes cloud, chacune avec son propre ensemble d'outils, d'API et de protocoles de sécurité, parallèlement aux systèmes sur site existants. Le défi n'est pas seulement technique, mais aussi opérationnel, car il influe sur la gouvernance, la conformité et l'intégration de sources de données disparates », a déclaré David Linthicum, leader d'opinion, auteur et conférencier dans le domaine des technologies d'entreprise.

Déployer des services 5G pour répondre à l'évolution des exigences des clients

Au MWC 24, les opérateurs de télécommunications et les opérateurs mobiles constateront de leurs propres yeux comment la plateforme emma peut rationaliser leur infrastructure multicloud, assurant ainsi une interopérabilité transparente entre les fournisseurs de cloud et les installations sur site. L'approche indépendante du cloud de la plateforme permet aux opérateurs de télécommunications non seulement de bénéficier de la flexibilité d'un environnement multicloud, mais aussi de déployer efficacement des services 5G pour répondre à l'évolution des demandes des consommateurs. De plus, elle leur permet de fournir une connectivité conforme aux lois locales.

Retrouvez-nous au stand 6D59, où nous présenterons la plateforme de gestion cloud emma, conçue pour orchestrer de manière centralisée les environnements cloud avec une facilité et une simplicité inégalées. Les participants auront l'occasion d'apprendre comment emma permet aux organisations de toutes tailles, des startups aux entreprises, de simplifier la complexité du cloud, de réduire les coûts et de retrouver leur liberté en matière de cloud.

À propos d'emma :

Chez emma, nous pensons que les ressources cloud devraient être un produit de base, facile d'accès au même titre que l'électricité, ou l'internet. C'est pourquoi nous avons créé la première plateforme de gestion de cloud de bout en bout et sans code qui permet aux entreprises de bénéficier de tous les avantages du multicloud sans les complexités habituelles et les risques de sécurité associés aux opérations multicloud.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter https://www.emma.ms/

26 février 2024 à 04:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :