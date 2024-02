Trente-trois logements en voie d'achèvement dans des Premières Nations du Yukon





WHITEHORSE, YT (Kwanlin) sur les territoires traditionnels de la Kwanlin Dün First Nation et du Conseil des Ta'an Kwäch'än, le 23 févr. 2024 /CNW/ - La Liard First Nation, le Conseil Dena de Ross River et la White River First Nation ont construit 33 nouvelles maisons et remis à neuf 4 autres maisons grâce au financement de Services aux Autochtones Canada.

Environ 17 millions de dollars de fonds pour le logement ont été alloués dans le cadre des budgets fédéraux de 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. L'affectation de ces fonds à la construction et à la rénovation de logements devrait jouer un rôle important dans l'amélioration de la qualité de vie des membres des Premières Nations du Nord.

Dans la Liard First Nation, les fonds ont servi à la préparation du site, à la viabilisation des lots et à la construction d'un complexe de 9 logements, attendu depuis longtemps, pour loger les Aînés de la communauté. La Première Nation a également achevé la construction de 3 petites maisons et en a rénové 4 autres. En outre, la Liard First Nation a préparé et viabilisé des lots en vue de l'achat de 6 maisons modulaires. Les travaux sur les 18 maisons et les 4 rénovations se sont poursuivis malgré la pénurie de gens de métier et l'augmentation des coûts pendant la pandémie de COVID-19.

Le Conseil Dena de Ross River a construit un duplex et 2 maisons tout en acquérant 5 maisons mobiles, et la White River First Nation a construit un duplex et 4 maisons.

SAC continue de collaborer avec les dirigeants des Premières Nations pour les aider à faire progresser leur vision et à trouver des solutions pour le logement dans leurs communautés.

Citations

« Cet investissement changera de façon concrète la vie de nombreuses familles de la Liard First Nation, du Conseil Dena de Ross River et de la White River First Nation. Un logement de qualité et approprié est essentiel au bien-être. Il est également essentiel pour que les enfants aient une chance équitable de réussir. Ces projets ont été menés par les Premières Nations depuis le début et elles ont travaillé sans relâche pour que les maisons soient construites pendant une période difficile. Le gouvernement fédéral sera aux côtés de toutes les Premières Nations lorsqu'elles prendront l'initiative de construire davantage de logements. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Le logement est important - nous travaillons en partenariat avec le gouvernement fédéral pour la Liard First Nation, dans une optique de santé, de sécurité, d'emploi et de prospérité. »

Chef Stephen Charlie

Liard First Nation

« Le logement dans les communautés du Yukon demeure un besoin pressant. Les nouveaux logements abordables et les logements rénovés annoncés aujourd'hui contribueront à assurer la sécurité et la stabilité, l'accès aux emplois et la tranquillité d'esprit pour les familles qui cherchent à joindre les deux bouts. C'est en poursuivant nos partenariats avec les Premières Nations du Yukon que nous pourrons combler les lacunes en matière de logement et créer des communautés plus prospères pour tous. »

Brendan Hanley

Député du Yukon

Faits en bref

Depuis avril 2016 et jusqu'au 30 septembre 2023, des investissements ciblés de SAC totalisant 1,80 milliard de dollars sur 3,93 milliards de dollars de fonds engagés ont été investis pour soutenir 4 631 projets de logement dans 611 communautés des Premières Nations.

jusqu'au 30 septembre 2023, des investissements ciblés de SAC totalisant 1,80 milliard de dollars sur 3,93 milliards de dollars de fonds engagés ont été investis pour soutenir 4 631 projets de logement dans 611 communautés des Premières Nations. 3 045 de ces projets ont permis de construire 2 763 nouveaux logements, d'en rénover et d'en améliorer 5 956 autres, et de nombreux autres sont en cours.

En outre, 1 561 projets de développement des capacités et d'innovation liés au logement ont été financés dans les communautés des Premières Nations, notamment pour soutenir la création et la mise en oeuvre d'autorités chargées du logement et la formation à la gestion du logement.

Les Premières Nations du Yukon qui ont conclu des traités modernes et des accords d'autonomie gouvernementale ont reçu 97 millions de dollars sur 5 ans de la part de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada .

Liens connexes

Logement des Premières Nations

Carte interactive : Investir dans l'infrastructure communautaire autochtone

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

23 février 2024 à 17:29

Communiqué envoyé leet diffusé par :