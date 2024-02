MODERNA CÉLÈBRE L'ACHÈVEMENT DE LA CONSTRUCTION DE SON USINE CANADIENNE DE FABRICATION DE VACCINS ARNm





La nouvelle installation symbolise la vitesse remarquable, la collaboration et l'engagement pour aider à bâtir un Canada plus résilient face aux futures pandémies

LAVAL, QC, le 23 févr. 2024 /CNW/ - Moderna a annoncé aujourd'hui l'achèvement de la construction de son usine de fabrication de vaccins ARNm de pointe à Laval, au Québec. L'installation devrait être prête à fabriquer des vaccins respiratoires à ARNm pour les Canadiens en 2025, sous réserve des approbations et certifications réglementaires, garantissant que tous les vaccins fabriqués répondent aux normes les plus strictes en matière de qualité, de sécurité et de performance.

La construction de cette usine marque une étape importante dans le partenariat stratégique de Moderna avec le gouvernement fédéral pour soutenir la préparation nationale aux futures pandémies pour tous les Canadiens. Cette initiative générera également et soutiendra des opportunités d'emploi hautement qualifiées. La mise en oeuvre de cette installation a été rendue possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Québec par l'intermédiaire d'Investissement Québec.

Ce site de fabrication reflète l'engagement de Moderna à l'égard de l'environnement. Il est conçu pour éliminer la plupart de l'utilisation des combustibles fossiles et bénéficie de l'électricité produite au Québec à partir de ressources renouvelables, soutenant l'objectif de Moderna d'atteindre zéro émission nette d'ici 2030 dans les portées 1 et 2.

Moderna a actuellement 45 programmes thérapeutiques et vaccinaux en cours de développement dans les domaines des maladies infectieuses, de l'immuno-oncologie, des maladies rares et des maladies auto-immunes, dont neuf sont en phase avancée de développement.

Citations :

« Avec les maladies infectieuses qui continuent de représenter un défi sanitaire important, notre plateforme à ARNm peut jouer un rôle pivot contre les menaces actuelles et futures. Le rôle du Canada dans la santé mondiale est crucial, et avec cette installation, Moderna est honorée de contribuer à la solide communauté scientifique de ce pays et à son leadership en matière de santé publique favorisant l'innovation et la médecine transformatrice. » Stéphane Bancel, Directeur Général, Moderna

« L'achèvement de la construction de notre usine de vaccins à ARNm marque un moment historique pour Moderna et pour le Canada alors que nous progressons vers la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement nationale en vaccins à ARNm. Ce bâtiment est un exemple concret de collaboration concertée avec le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec et la ville de Laval, reflétant les leçons de la pandémie. Nous sommes fiers d'aider à promouvoir la réputation du Canada en tant que centre d'excellence en ARNm et en tant que contributeur aux initiatives mondiales de santé. » Stefan Raos, Directeur Général, Moderna Canada

« Nous sommes reconnaissants envers notre équipe et nos partenaires qui ont contribué à la construction de cette installation. Votre urgence et votre diligence ont constitué les bases d'un avenir plus sain pour les Canadiens et serviront de référence enviable à l'échelle mondiale en matière de conception et de construction d'installations biotechnologiques. » Roger-Ketcha Ngassam, Chef du Site de Fabrication, Moderna Canada

« L'achèvement de la construction de ces installations de Moderna, qui sont à la fine pointe de la technologie, marque un grand pas en avant pour le secteur national de la biofabrication et des sciences de la vie. Au début de la pandémie de COVID-19, le Canada disposait d'une capacité très limitée de production de vaccins à ARNm. Nous nous sommes engagés auprès des Canadiens à rebâtir le secteur de la biofabrication, et les nouvelles installations de Moderna confirment que nous avons tenu promesse. La présence de Moderna au pays va renforcer l'écosystème de la biofabrication, donnant à l'ensemble du secteur des moyens de poursuivre sa croissance et de continuer à créer des emplois de haut calibre. » Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Protéger la santé et la sécurité de la population canadienne est l'une des principales priorités de notre gouvernement. Cette nouvelle installation nous offre la possibilité de tirer parti d'une technologie innovante et de pointe dans le développement de vaccins et d'être mieux préparés aux prochaines pandémies grâce à un accès rapide et sûr à un approvisionnement national en vaccins sécuritaires et efficaces. » Le ministre de la Santé, l'honorable Mark Holland

« Cette nouvelle installation de pointe marque une étape importante dans notre partenariat avec Moderna visant à construire une capacité nationale de biofabrication de vaccins à ARNm. En appuyant le secteur canadien de la biofabrication et des sciences de la vie, nous protégeons les Canadiens et solidifions notre état de préparation aux futures pandémies, tout en favorisant la croissance économique et la création d'emplois qualifiés. » Le ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, l'honorable Jean-Yves Duclos

« Nous sommes fiers d'avoir attiré un intervenant du calibre de Moderna au Québec. En plus de sécuriser notre approvisionnement en vaccins, Moderna vient renforcer notre position de leader dans le secteur des sciences de la vie. » Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Laval possède plusieurs atouts qui ont attiré Moderna : des infrastructures de qualité, des professionnels chevronnés et un environnement d'affaires favorable. Mais avant tout, ce sont les talents et le savoir-faire locaux qui ont rendu possible cette belle annonce. » Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Notre Cité de la biotech de Laval s'agrandit de manière phénoménale aujourd'hui alors que la construction de l'usine de fabrication de Moderna est complétée. L'arrivée dans l'écosystème économique lavallois d'un joueur majeur en science de la vie et des technologies de la santé est signe d'une ville dynamique et en action. L'objectif de pouvoir compter sur une société de cette ampleur sur notre territoire est d'appuyer notre vision d'être un chef de file mondial qui comprend des installations de qualité, des espaces de vie vibrants et une main-d'oeuvre qualifiée. » Stéphane Boyer, maire de Laval

À propos de Moderna

Moderna est un leader dans la création du domaine de la médecine à ARNm. Grâce à l'avancement de la technologie de l'ARNm, Moderna réinvente la manière dont les médicaments sont fabriqués et transforme la façon dont nous traitons et prévenons les maladies pour tout le monde. En travaillant à l'intersection de la science, de la technologie et de la santé depuis plus d'une décennie, l'entreprise a développé des médicaments à une vitesse et une efficacité sans précédent, y compris l'un des premiers vaccins contre la COVID-19 les plus efficaces.

La plateforme à ARNm de Moderna a permis le développement de thérapeutiques et de vaccins pour les maladies infectieuses, l'immuno-oncologie, les maladies rares et les maladies auto-immunes. Avec une culture unique et une équipe mondiale animée par les valeurs et les mentalités de Moderna pour changer de manière responsable l'avenir de la santé humaine, Moderna s'efforce d'avoir l'impact le plus grand possible sur les personnes grâce aux médicaments à ARNm. Pour plus d'informations sur Moderna, veuillez visiter : www.modernatx.com/fr-CA

