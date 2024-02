Le gouvernement du Canada investit dans les collectivités autochtones afin d'améliorer la capacité d'intervention maritime communautaire dans le cadre du Plan de protection des océans





OTTAWA, ON, le 23 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les collectivités autochtones partout au pays afin d'améliorer la sécurité sur l'eau dans le cadre du Plan de protection des océans. Les collectivités autochtones sont souvent les premières à intervenir en cas d'incidents maritimes dans les régions éloignées, et constituent des partenaires essentiels de notre système de recherche et de sauvetage.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, a annoncé l'octroi d'un financement de 3,6 millions de dollars destiné à neuf collectivités, dans le cadre du renouvellement du Programme communautaire autochtone de bénévolat en sécurité nautique, au titre de la deuxième phase du Plan de protection des océans : Coral Harbour Niviuqtiit, au Nunavut, la Première Nation Namgis, les Nations Nuxalk et Wuikinuxv, en Colombie-Britannique, la Première Nation de Beausoleil, en Ontario, les Cris de la Première Nation de Waskaganish, au Québec, la Nation des Peskotomuhkati le long de la rivière Skutik, au Nouveau-Brunswick, le Conseil communautaire de NunatuKavut, à Terre-Neuve-et-Labrador, et la Première Nation We'koqma'q (Waycobah), en Nouvelle-Écosse.

Ces fonds permettront aux collectivités autochtones d'acheter un bateau et de l'équipement pour participer au système d'intervention de sécurité maritime, en qualité de membres de la Garde côtière auxiliaire canadienne.

À ce jour, 49 collectivités ou organisations autochtones de dix provinces et territoires ont reçu plus de 15,6 millions de dollars pour acquérir ou moderniser des bateaux et de l'équipement de sécurité connexe. Le Programme continuera d'aider les collectivités à construire, à améliorer ou à maintenir leur capacité d'intervention en cas d'incidents de recherche et sauvetage en mer.

Le Plan de protection des océans est un bel exemple de réussite canadienne. Lorsque les peuples autochtones, l'industrie, les communautés, les scientifiques et le gouvernement travaillent ensemble pour protéger notre population et notre environnement, faire croître notre économie et favoriser les bons emplois dans tout le pays, nous obtenons des résultats concrets. Un Plan de protection des océans renouvelé et élargi permettra de préserver la sécurité et la santé de nos océans et de nos côtes, de faire progresser la réconciliation, et de construire un avenir propre pour nos enfants et nos petits-enfants.

« Continuer à investir dans des partenariats avec les collectivités autochtones en vue de renforcer leur capacité à intervenir en cas d'incident dans leurs eaux environnantes constitue l'une des principales priorités du Plan de protection des océans. Ce financement contribuera à soutenir la capacité des collectivités autochtones à participer activement au réseau d'intervention maritime. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Les peuples et les collectivités autochtones jouent un rôle essentiel pour protéger nos côtes et nos voies navigables. L'investissement d'aujourd'hui, par l'intermédiaire du Programme de protection des océans, réaffirme l'engagement du Canada à l'égard de la collaboration avec les Autochtones. Ensemble, nous contribuons à rendre l'avenir des océans à la fois plus sécuritaire et plus solide. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

« Doter les communautés autochtones des régions éloignées des outils dont elles ont besoin pour intervenir rapidement en cas d'incident maritime est une étape essentielle vers l'expansion de notre système de sécurité maritime. Grâce à ce nouveau financement dans le cadre du Plan de protection des océans, nous assurons un avenir plus sécuritaire et plus propre pour les générations à venir. »

Mike Kelloway

Secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Lorsqu'un incident maritime se produit dans des régions côtières éloignées, les membres des communautés autochtones sont souvent les premiers à intervenir. Leur connaissance des eaux locales est inestimable. Grâce à ce nouveau financement, les membres de la Garde côtière auxiliaire canadienne pourront continuer à jouer un rôle clé dans l'intervention. »

Jaime Battiste

Secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

En 2017, la Garde côtière canadienne a lancé, dans le cadre du Plan de protection des océans, le Programme communautaire autochtone de bénévolat en sécurité nautique afin de renforcer la capacité des collectivités côtières à participer aux activités de recherche et de sauvetage en mer.

Les bateaux et les autres équipements achetés dans le cadre du Programme répondent aux normes de la Garde côtière auxiliaire canadienne et de Transports Canada.

En partenariat avec la Garde côtière canadienne, les collectivités autochtones, à titre de membres de la Garde côtière auxiliaire, fournissent des services de recherche et sauvetage en milieu marin, font la promotion de la sécurité en mer et effectuent des patrouilles côtières de sécurité.

La Garde côtière auxiliaire canadienne est un organisme national à but non lucratif qui compte 4?000 membres bénévoles et 1?000 bateaux, et qui permet d'accroître la capacité d'intervention en recherche et sauvetage en mer du gouvernement du Canada .

. La Garde côtière auxiliaire canadienne intervient lors d'environ 25 % des appels de demande d'assistance maritime chaque année, fournissant un service qui, bien souvent, sauve des vies.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a consacré 3,5 milliards de dollars au Plan de protection des océans, ce qui en fait le plus important investissement jamais réalisé par le Canada pour protéger ses côtes et ses voies navigables.

a consacré 3,5 milliards de dollars au Plan de protection des océans, ce qui en fait le plus important investissement jamais réalisé par le pour protéger ses côtes et ses voies navigables. Depuis son lancement, le Plan de protection des océans a permis de : créer de nouvelles stations de recherche et de sauvetage de la Garde côtière canadienne à : Victoria , Hartley Bay et Tahsis , en Colombie-Britannique; St. Anthony , Old Perlican et Twillingate , à Terre-Neuve-et- Labrador ; Rankin Inlet , au Nunavut . rétablir le Centre secondaire de sauvetage maritime de la Garde côtière canadienne de St. John's à Terre-Neuve-et- Labrador afin de mieux coordonner les interventions en mer en cas d'incident de recherche et de sauvetage maritime; mettre en place des opérations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aux centres des opérations régionales de la Garde côtière canadienne. Les centres surveillent et évaluent les incidents maritimes (y compris les incidents de pollution).



