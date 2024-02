Un financement ouvre la voie à l'électrification des parcs d'autobus scolaires dans le Canada atlantique





MUNICIPALITÉ RÉGIONALE D'HALIFAX, NS, le 23 févr. 2024 /CNW/ - Une étude de faisabilité appuyant l'électrification des parcs d'autobus scolaires provinciaux dans le Canada atlantique est en cours grâce à un investissement combiné de 495?000 $ financé par le gouvernement fédéral et les gouvernements du Nouveau?Brunswick, de Terre?Neuve?et?Labrador et de la Nouvelle?Écosse par l'intermédiaire du Conseil atlantique des ministres de l'Éducation et de la Formation.

Cet investissement a été annoncé par le ministre Sean Fraser, le ministre Bill Hogan, la ministre Krista Lynn Howell et la ministre Becky Druhan. L'étude permettra d'élaborer une feuille de route qui approfondira les connaissances des provinces en matière de transport zéro émission. Elle fournira aussi aux provinces des données utiles qui leur permettront de prendre les décisions nécessaires en vue de procéder à l'électrification. La feuille de route portera aussi sur les exigences en matière d'infrastructure, le calendrier, la réduction des émissions et les économies de coûts à long terme. Elle permettra également aux provinces d'être préparées en vue des mises en oeuvre.

L'objectif général de l'étude est d'aider à définir les exigences de l'électrification et d'évaluer la faisabilité de la transition vers l'énergie électrique des véhicules suivants : jusqu'à 1?250 autobus scolaires au Nouveau?Brunswick, jusqu'à 326 autobus scolaires à Terre?Neuve?et?Labrador et jusqu'à 1?300 autobus scolaires en Nouvelle?Écosse. L'initiative contribuerait à rendre le transport scolaire plus propre et durable dans ces régions dans l'avenir. L'Île?du?Prince?Édouard a déjà commencé à convertir son parc d'autobus scolaires en véhicules électriques en 2021, donnant ainsi l'exemple aux autres provinces de l'Atlantique.

Citations

« La transition vers des autobus scolaires électriques représente une étape importante en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de l'amélioration de la qualité de l'air et de l'intégration des technologies favorables à l'environnement au secteur des transports. Nous continuerons de collaborer avec des partenaires à l'échelle du pays en vue de réduire les émissions de carbone et d'accroître la durabilité des infrastructures de transport. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'étude de solutions durables en matière de transport est une étape vers un avenir plus propre et vert pour nos élèves et nos collectivités. La province du Nouveau?Brunswick est ravie de participer à cette étude et attend les résultats avec impatience. »

L'honorable Bill Hogan, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau?Brunswick

« Notre gouvernement provincial s'efforce de créer des expériences éducatives positives pour les élèves et de simultanément répondre aux préoccupations environnementales. Je tiens à remercier le gouvernement fédéral pour son investissement dans cette initiative, ainsi que le Conseil atlantique des ministres de l'Éducation et de la Formation pour son soutien, qui permettront d'étudier la faisabilité de l'électrification des parcs d'autobus scolaires dans les provinces de l'Atlantique. J'attends avec impatience de recevoir le rapport qui servira de base aux futures mesures liées à l'électrification des autobus scolaires à Terre?Neuve?et?Labrador. »

L'honorable Krista Lynn Howell, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance de Terre?Neuve?et?Labrador

« La Nouvelle?Écosse est déterminée à faire en sorte que la province soit propre et saine pour les générations actuelles et futures. Grâce à sa participation à l'étude de faisabilité relative aux autobus scolaires électriques dans le Canada atlantique, la province de la Nouvelle?Écosse contribue à trouver des manières d'assurer à nos élèves des déplacements sûrs et sans émission entre leur domicile et l'école. »

L'honorable Becky Druhan, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle?Écosse

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 396 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE). La contribution du Conseil atlantique des ministres de l'Éducation et de la Formation s'élève à 99 000 $.

Dans le cadre du FTCZE, on accepte les demandes de financement aux termes des deux volets de financement : Planification et Immobilisations. Les demandeurs admissibles peuvent demander un financement pour aider à couvrir les coûts de planification et d'immobilisations liés à l'électrification des réseaux de transport scolaire et de transport en commun, ce qui comprend l'achat d'autobus à zéro émission et d'infrastructures connexes.

Le FTCZE aide les collectivités à passer à des autobus scolaires et de transport en commun à zéro émission afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à l'atteinte des objectifs du Canada en matière de carboneutralité. En électrifiant leur parc d'autobus, les collectivités oeuvrent en faveur d'un environnement plus propre pour nos enfants, tout en créant des emplois et en soutenant l'industrie manufacturière canadienne.

en matière de carboneutralité. En électrifiant leur parc d'autobus, les collectivités oeuvrent en faveur d'un environnement plus propre pour nos enfants, tout en créant des emplois et en soutenant l'industrie manufacturière canadienne. Le gouvernement fédéral investira 14,9 milliards de dollars sur huit ans, à partir de 2021, dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en financement fédéral permanent et prévisible pour le transport en commun, qui seront disponibles pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a annoncé des investissements sans précédent totalisant plus de 30 milliards de dollars pour des milliers de projets de transport en commun dans les collectivités à travers le pays.

Le Fonds pour le transport en commun à zéro émission complémente le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

Liens connexes

Fonds pour le transport en commun à zéro émission

https://www.infrastructure.gc.ca/zero-emissions-trans-zero-emissions/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Nouveau-Brunswick

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nb-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures à Terre-Neuve-et-Labrador

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nl-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ns-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

23 février 2024 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :