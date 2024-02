Au moins quatre campagnes sur dix se dérouleront sur TVC au cours des deux prochaines années, selon OpenX et ExchangeWire Research





Alors que l'écosystème programmatique se prépare à l'obsolescence du cookie tiers, la proportion de campagnes menées via la télévision connectée (TVC) à travers l'Europe devrait augmenter considérablement, tandis que les marques et les agences s'orientent davantage vers des achats de médias personnalisés.

Le marché reconnaît également l'importance de la durabilité en investissant massivement dans des efforts concrets pour réduire les émissions de carbone. C'est ce qui ressort d'un nouveau rapport de recherche, CTV, Targeting, and Sustainability - Europe 2023-2024 , publié par ExchangeWire, en association avec OpenX.

Alors que les marques et les agences reconnaissent l'attention accrue et l'inventaire premium qu'offre la TVC, elles affluent en masse vers ce canal, la majorité des spécialistes du marketing signalant que, dans les deux prochaines années, au moins 40 % de leurs campagnes seront diffusées via la TVC. Pendant ce temps, la dépendance aux cookies tiers diminue progressivement, les graphes d'identité probabilistes prenant de l'importance, notamment sur les marchés européens.

« Alors que l'écosystème programmatique se prépare collectivement à un changement important, il est vraiment encourageant de voir à quel point les marques et les agences ont adopté la curation et la TVC programmatique pour continuer à atteindre efficacement leurs publics cibles », déclare Joseph Worswick, VP, EMEA, et responsable du développement durable chez OpenX. « OpenX s'engage à créer des solutions innovantes qui contribuent à assurer la santé des éditeurs et le succès des acheteurs alors que nous entrons dans une nouvelle ère programmatique. »

Les points les plus importants du rapport comprennent :

La majorité des personnes interrogées ont déclaré qu' au moins 40 % des campagnes seront diffusées sur la TVC au cours des 24 prochains mois.

Deux tiers des marques et des agences s'engagent dans des achats de TVC programmatiques, via des fournisseurs de services gérés et des plateformes en libre-service.

via des fournisseurs de services gérés et des plateformes en libre-service. Six répondants sur dix ont déclaré que 40 % ou moins de leur inventaire dépendent des cookies tiers, au fur et à mesure que les graphes d'identité probabilistes et la TVC prennent de l'ampleur.

au fur et à mesure que les graphes d'identité probabilistes et la TVC prennent de l'ampleur. Seuls 3 % des acheteurs de médias déclarent faire de la publicité exclusivement contre la télévision linéaire traditionnelle.

75 % des spécialistes du marketing estiment que les métriques de durabilité sont une priorité absolue pour leurs entreprises, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 43 % enregistrés l'année dernière.

Pour afficher le rapport complet, cliquez ici.

À propos d'OpenX

OpenX est une plateforme indépendante omnicanale côté offre (SSP) et un leader mondial du ciblage, de la transparence et de la durabilité côté offre. Grâce à sa technologie entièrement basée sur le cloud, OpenX gère la publicité à travers la TV connectée, les applications, le mobile et les ordinateurs de bureau, permettant aux éditeurs d'offrir aux spécialistes du marketing de meilleures performances et des solutions dynamiques à l'épreuve du temps. Forte de 15 ans d'innovation programmatique, OpenX est un partenaire direct et de confiance des plus grands éditeurs du monde, travaillant avec plus de 130 000 domaines d'éditeurs premium et plus de 100 000 annonceurs. En tant que leader du marché en matière de développement durable, OpenX a été la première société adtech à être certifiée CarbonNeutraltm et vérifiée par une tierce partie pour avoir atteint ses objectifs SBTi Net-Zero. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.openx.com.

À propos d'ExchangeWire

ExchangeWire fournit des nouvelles et des analyses sur le secteur des médias, du marketing et du commerce, avec un accent particulier sur les données et la technologie. Nous offrons des renseignements pratiques sur les tendances et les innovations qui façonnent les médias, le marketing et le commerce. Nous sommes attentifs à toutes les informations relatives aux technologies et aux entreprises dans le monde, et en particulier dans les régions EMEA et APAC. Les entreprises concernées sont invitées à prendre contact avec nous. Nous sommes également intéressés par les spécialistes des relations publiques qui travaillent avec des entreprises dans l'un des domaines susmentionnés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.exchangewire.com.

23 février 2024

