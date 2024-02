Lancet Digital Health publie une étude confirmant que MAGENTIQ-COLOtm, la technologie de coloscopie assistée par IA, améliore les taux de détection des adénomes





Cette recherche publiée dans la prestigieuse revue place le nouveau système de détection des polypes au plus haut niveau de performance dans la catégorie de la coloscopie assistée par IA

HAÏFA, Israël, 23 février 2024 /PRNewswire/ -- MAGENTIQ-EYE LTD, une société technologique israélienne fondée en 2014, a annoncé aujourd'hui la publication d'une étude complète sur les performances de MAGENTIQ-COLOtm version CADe dans la prestigieuse revue médicale Lancet Digital Health.

L'étude, intitulée « A novel computer-aided polyp detection system in screening and surveillance colonoscopy: an international multicentre, randomised, tandem trial » (un nouveau système de détection des polypes assisté par ordinateur dans la coloscopie de dépistage et de surveillance : un essai international multicentrique, randomisé et en tandem) a été réalisée sur une période de 14 mois auprès de 10 centres médicaux de premier plan, 31 endoscopistes et 952 patients dépistés et suivis.

L'étude confirme que MAGENTIQ-COLO se situe au plus haut niveau de performance dans la catégorie des coloscopies assistées par IA. Elle montre que MAGENTIQ-COLOtm augmente le taux de détection des adénomes (ADR) de 7 % en valeur absolue. On estime que l'augmentation du taux de détection des adénomes est étroitement liée à la diminution de l'incidence du cancer colorectal et de la mortalité des patients. En plus de l'ADR, l'étude a également mesuré l'impact de MAGENTIQ-COLO sur le taux d'absence d'adénome (AMR) et a montré qu'avec MAGENTIQ-COLO, l'AMR était inférieur de 17 % en valeur absolue.

« Nous sommes honorés d'être publiés par Lancet Digital Health, une revue qui jouit d'une réputation mondiale phénoménale pour la diffusion de recherches innovantes qui transforment les pratiques », a déclaré Dror Zur, fondateur et PDG de MAGENTIQ EYE. « Il est important de noter que la mesure des changements dans l'ADR et l'AMR dans une seule étude est une nouveauté. En plus de l'approbation de la FDA que nous avons reçue l'année dernière, cette étape importante témoigne de l'impact de MAGENTIQ-COLOtm pour faire progresser la qualité de la coloscopie et établir de nouvelles normes de soins de santé afin de sauver de plus en plus de vies. »

Bien que la coloscopie soit devenue la norme de soins dans la plupart des pays développés, les taux élevés d'échecs et d'adénomes non détectés au cours des procédures de coloscopie signifient que même les patients qui sont régulièrement dépistés sont toujours à risque de développer un cancer du côlon. Un polype non détecté peut conduire à un cancer d'intervalle, qui représente environ 8 à 10 % de l'ensemble des cancers du côlon.

À propos de MAGENTIQ-EYE Ltd.

Fondée en 2014, MAGENTIQ-EYE propose une solution révolutionnaire de coloscopie assistée par IA qui offre des performances au plus haut niveau connu à ce jour. Grâce à la reconnaissance mondiale de la communauté de la gastroentérologie et aux dizaines de procédures effectuées chaque jour avec l'aide de MAGENTIQ-COLOtm, nous établissons la nouvelle norme en matière de coloscopie et sauvons de plus en plus de vies.

