MWC 2024 | Évolution du cloud télécom, vers un nouveau monde intelligent

BARCELONE, Espagne, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- Avec son élasticité, son agilité, sa robustesse et son automatisation, le cloud télécom de Huawei sert des centaines de millions d'utilisateurs mondiaux et est considéré comme l'une des solutions critiques pour la transformation numérique des opérateurs. Huawei et ses partenaires industriels ont fait le bilan d'une décennie de développement de la virtualisation des fonctions réseau (NFV) et mis en avant le concept et les principales caractéristiques du cloud télécom, qui devrait permettre de libérer pleinement la valeur de la cloudification.

1. Évolution du cloud télécom : faire progresser le cloud télécom de la disponibilité et de la facilité d'utilisation à l'intelligence à la demande

Le cloud télécom 1.0 se caractérise par une stabilité de niveau opérateur, une grande fiabilité et des performances élevées, ce qui rend les réseaux cloudifiés disponibles. Après des années d'efforts dans le domaine des télécommunications, Huawei telco cloud a surmonté de nombreux obstacles. Il maintient une grande fiabilité des réseaux construits sur l'infrastructure informatique et les dispositifs découplés, réalise un diagnostic efficace des défaillances entre les couches et l'O&M, et garantit l'intégration des composants NFV à différentes couches, propulsant l'utilisation commerciale à grande échelle de l'infrastructure telco cloud dans le monde entier.

Avec le cloud télécom 2.0, l'accent est mis sur la facilité d'utilisation, en accordant une attention particulière au déploiement convergent à double moteur et à l'automatisation. Huawei propose une solution de conteneur à double moteur. Un réseau transporte plusieurs types de ressources, y compris des VM, des conteneurs et des serveurs bare metal, sur plusieurs clouds. En outre, les ressources de calcul, de stockage et de réseau sont partagées et l'expansion de la capacité se fait en douceur, ce qui protège considérablement les investissements existants et l'architecture de réseau.

Lors du passage au cloud télécom 3.0, l'automatisation axée sur les intentions et les capacités d'intelligence O&M sont utilisées pour obtenir une intelligence à la demande, ce qui permet d'accélérer l'automatisation E2E sur un cloud télécom.

2. Solution de conteneur à double moteur dans le cloud télécom : première utilisation commerciale en vue d'une transformation basée sur le cloud

En novembre 2023, un opérateur indonésien a réalisé la première utilisation commerciale au monde de la solution convergente à double moteur. Le matériel et l'architecture réseau existants ont été réutilisés et une extension de capacité a été mise en oeuvre au lieu d'un nouveau déploiement, ce qui a facilité une évolution en douceur des VM vers les conteneurs. Par ailleurs, la convergence des ressources, de la gestion et des modes de déploiement a permis aux clients de réduire considérablement les investissements. L'intégration est améliorée de 25 % et le temps de déploiement du service est divisé par deux, ce qui est bien supérieur aux normes du secteur.

En outre, grâce à la méthode unique de mise à niveau par roulement parallèle et aux technologies de migration de conteneurs en direct, la solution de conteneurs à double moteur de Huawei révolutionne l'expérience de mise à niveau à l'ère des conteneurs, en garantissant l'absence d'interruption des services de la couche supérieure pendant les mises à niveau et en réduisant par quatre la durée de la mise à niveau.

3. Évolution vers l'intelligence : une plateforme de qualité supérieure est une condition préalable

Avec l'avènement de l'ère intelligente, de nouveaux services continuent d'émerger, tels que la 5GtoB et le New Calling, qui offrent une multitude d'opportunités commerciales. Le cloud télécom continuera à évoluer vers l'intelligence. Grâce à la mise en commun des ressources matérielles et à une plateforme de gestion intelligente, une planification et une optimisation intelligentes basées sur des modèles sont mises en oeuvre pour les applications. En outre, l'architecture à charge complète est exploitée pour intégrer en profondeur les logiciels et le matériel, ce qui ouvre la voie à l'ère de l'intelligence.

Le MWC 2024 se tiendra du 26 au 29 février à Barcelone, en Espagne. Huawei se réjouit de discuter de l'avenir du cloud télécom avec les partenaires de l'industrie et de débuter ensemble un nouveau chapitre dans les communications numériques. Rendez-vous au MWC 2024. Rendez-vous au MWC 2024.

22 février 2024 à 16:44

