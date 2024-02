SIS International lance de nouvelles solutions d'études de marché et de conseil en stratégie dans le domaine de l'alimentation et de la restauration à l'occasion des salons International Restaurant & Foodservice et Coffee Fest de New York, du 3 au 5 mars au Javits Center (stand n° 2173)





SIS International, un cabinet mondial d'études de marché et de conseil en stratégie, améliore la dégustation des aliments et la recherche opérationnelle en restauration, et les présente à l'International Foodservice Show et au Coffee Fest.

NEW YORK, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- SIS International, un important cabinet d'études de marché et de conseil en stratégie, a annoncé l'expansion de ses services de conseil dans le domaine de la restauration et de l'alimentation à l'occasion de l'International Restaurant and Foodservice Show de New York. La société a déclaré avoir élargi ses services et ses capacités pour répondre à la forte croissance des secteurs de la restauration, de l'alimentation et des boissons. SIS participera au Coffee Fest, où elle présentera son envergure mondiale en matière de dégustation, d'essais dans des lieux centraux, d'enquêtes mondiales et d'analyses stratégiques.

SIS International renforce ses capacités en matière de tests de dégustation des aliments, de recherche opérationnelle en restauration et de recherche sur les équipements. Ces capacités permettent aux entreprises d'alimentation et aux restaurants d'optimiser les processus, d'adopter de nouvelles technologies et d'atteindre des objectifs stratégiques.

« L'expansion de nos activités de recherche et de conseil en matière de stratégie dans les domaines de la restauration, de l'alimentation et des boissons est une progression naturelle pour SIS International. Nous avons plus de 40 ans d'expérience au service de grands acteurs du secteur tels que Aramark, Coca-Cola, Suntory, Mars Corporation, Nabisco, Hershey, Wendy's, Church's Chicken, Kraft Foods, Lipton / Knorr, Campbell Soup Company, Carlson Restaurants, Frito-Lay, Inc., General Mills, Boston Beer Company, Heineken, Vollrath, Haier, Samsung, LG, Dyson, Miele, American Sugar Alliance, TESCO et bien d'autres encore. Nous aidons les marques de restauration et d'alimentation à s'adapter aux nouvelles tendances et à adopter des technologies émergentes grâce à des solutions de recherche, de données, d'analyse et de conseil en stratégie », a déclaré Ruth Stanat, PDG de SIS International.

L'expansion de SIS International renforce son soutien aux industries de la restauration et de l'alimentation, permettant aux clients d'adopter de nouvelles technologies et de s'adapter aux évolutions du marché. « Notre approche axée sur les données et notre gamme de solutions sont particulièrement adaptées pour aider les clients à découvrir de nouvelles opportunités de croissance dans ces secteurs », a expliqué Stanat.

À propos de SIS International

SIS International est un cabinet mondial d'études de marché et de conseil en stratégie qui fournit des idées et des solutions aux entreprises de divers secteurs. Au cours de nos 40 années d'expérience, SIS a mené des projets de conseil dans plus de 135 pays, et nous avons servi certaines des entreprises et organisations les plus importantes et les plus influentes au monde, dont plus de 70 % des entreprises du Fortune 500.

