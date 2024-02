Westinghouse organise un forum sur le combustible VVER avec ses clients





Westinghouse a organisé le 5e forum annuel sur le combustible VVER à Bratislava avec des représentants de six compagnies d'électricité. Le forum, accueilli par Slovenské elektrárne, a été l'occasion de partager les expériences et les bonnes pratiques en matière de déploiement des combustibles VVER-1000 et VVER-440 dans les réacteurs en service.

Westinghouse a présenté des exposés détaillés sur l'octroi de licences de combustible, les améliorations apportées à la conception de NOVA E-6, les mises à niveau de l'usine de fabrication, la livraison et l'exploitation.

En tant que chef de file du projet APIS (Accelerated Program for Implementation of secure VVER fuel Supply) financé par l'Union européenne, Westinghouse a également présenté des informations supplémentaires sur le développement de la conception des combustibles de prochaine génération et sur une approche harmonisée de l'octroi de licences pour les combustibles VVER.

« Nous sommes heureux d'accueillir autant de collègues à Bratislava pour discuter du sujet crucial de la diversification du combustible », déclare Branislav Strý?ek, président du conseil d'administration et directeur général de Slovenské elektrárne. « Nous en sommes actuellement à la préparation de la documentation en Slovaquie pour le nouveau combustible VVER-440 et prévoyons de terminer le processus d'octroi de licences d'ici 2026-2027. Nous nous réjouissons de pouvoir diversifier les sources de combustible à mesure que nous prolongeons la durée de vie de nos centrales nucléaires. »

« En Ukraine, nous avons entamé le processus d'autorisation pour le combustible Westinghouse VVER-440 en 2022 et, grâce à une grande coopération, nous l'avons mené à bien en un an et demi. Nous avons reçu le premier chargement de combustible pour l'unité 2 de Rivne en septembre dernier, en avance sur le calendrier initialement prévu. Nos deux unités seront mises en service dans le courant de l'année avec le nouveau combustible, qui fonctionne bien depuis six mois », déclare Olexandr Depenchuk, directeur de la sûreté nucléaire et radiologique d'Energoatom. « Les efforts conjoints d'Energoatom et de Westinghouse nous ont permis de mettre fin à notre dépendance à l'égard du combustible russe. »

« Nous recommandons d'accélérer les efforts de diversification des combustibles en cours dans le contexte du plan REPowerEU lancé en mai 2022 et de la perturbation énergétique mondiale causée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie », déclare Stefano Ciccarello, directeur général par intérim de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom.

En Finlande, Fortum poursuit ses expérimentations d'exploitation mécanique avec le nouveau type de combustible, après le chargement d'un assemblage d'essai fabriqué par Westinghouse dans le réacteur Loviisa-2 l'année dernière. « Les modifications apportées à la conception du combustible VVER-440 que nous avons initialement utilisé à Loviisa au début des années 2000 ont permis d'améliorer le comportement et les performances du combustible. Nous examinons actuellement les documents de licence et de fabrication des premières livraisons de combustible neuf et nous estimons que ce travail sera terminé cet été », déclare Iiro-Ville Lehtinen, chef de projet chez Fortum.

« Westinghouse livrera le premier lot d'assemblages combustibles VVER-440 à la centrale nucléaire de Dukovany en fin d'année. Les livraisons pour Temelín suivront quelques mois après Dukovany, comme convenu mutuellement sur la base du calendrier de ravitaillement », déclare Rostislav ?taubr, responsable de l'approvisionnement en combustible nucléaire de CEZ.

« Nous apprécions beaucoup notre collaboration avec Westinghouse », déclare Svilena Nikolova, responsable du département juridique et commercial de la centrale nucléaire de Kozloduy. « La diversification obtenue en termes d'approvisionnement en combustible nucléaire est d'une grande importance pour la centrale. Tandis que Kozloduy célèbre cette année son 50e anniversaire, nous recevrons également le premier chargement de nouveau combustible VVER-1000 de Westinghouse pour notre tranche 5. »

« Nous sommes ravis de partager les accomplissements de ce programme clé pour assurer la sécurité énergétique et la diversification de l'approvisionnement pour nos clients dans la région », déclare Tarik Choho, président du combustible nucléaire chez Westinghouse. « Ces dernières années ont été marquées par de nombreux accomplissements importants et nous avons encore beaucoup de travail devant nous. Nous nous engageons à répondre aux besoins de nos clients en tant qu'unique fabricant européen de combustible VVER. »

Westinghouse est l'un des principaux fournisseurs de combustible nucléaire, offrant un portefeuille diversifié unique dans l'industrie pour tous les types de réacteurs nucléaires, y compris PWR, BWR, AGR et VVER. Grâce à nos installations de fabrication de classe mondiale en Suède, au Royaume-Uni et aux États-Unis, nous nous concentrons sur la fourniture de technologies de combustible innovantes pour répondre aux besoins de nos clients en matière de réduction des coûts du cycle du combustible, d'amélioration de la flexibilité et de l'efficacité opérationnelles, de diversité de l'approvisionnement et de produits tolérants aux accidents. En savoir plus sur nos capacités en matière de combustibles avancés et sur la manière dont ils sont utilisés dans différents réacteurs à travers le monde : Westinghouse Nuclear > Combustible nucléaire.

Westinghouse Electric Company façonne l'avenir de l'énergie sans carbone en fournissant des technologies nucléaires sûres et innovantes aux services publics du monde entier. Westinghouse a fourni le premier réacteur commercial à eau pressurisée en 1957 et la technologie de l'entreprise est à la base de près de la moitié des centrales nucléaires en activité dans le monde. Plus de 135 ans d'innovation font de Westinghouse le partenaire privilégié pour les technologies avancées couvrant l'ensemble du cycle de vie de l'énergie nucléaire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.westinghousenuclear.com et suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et X.

22 février 2024 à 12:50

