Le gouvernement du Canada appuie un projet visant à prévenir et à contrer la maltraitance des personnes âgées en Ontario





Le projet soutiendra les personnes qui ont subi, subissent ou risquent de subir de la violence.

TORONTO, le 22 févr. 2024 /CNW/ - La maltraitance des personnes âgées peut entraîner de graves conséquences psychosociales et de graves conséquences sur la santé, dont mortalité prématurée, mauvaise santé physique et mentale, diminution de la qualité de vie et taux accrus de recours aux services d'urgence, d'hospitalisation et de placement en maison de soins. Ces problèmes, qui touchent des familles de toutes les régions du Canada, comprennent de nombreuses formes de violence et de négligence physiques, financières et psychologiques.

L'honorable Seamus O'Regan Jr., ministre du Travail et des Aînés, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, le versement d'un financement de près de 800 000 $ à l'Université de Toronto en vue de la mise en oeuvre et de l'évaluation du programme communautaire RISE pour l'intervention contre la maltraitance des personnes âgées.

Le programme mettra l'accent sur la participation des familles et des amis, de même que des services de soutien officiels, au changement de la relation entre la personne âgée faisant l'objet de maltraitance et la personne responsable de cette maltraitance. Le projet vise à recueillir des données probantes au sujet des stratégies de prévention de la maltraitance des personnes âgées efficaces, des personnes pour lesquelles ces stratégies fonctionnent le mieux et des situations dans lesquelles ces stratégies ont le plus de retombées.

La réalisation de ce projet est rendue possible par du financement ciblant les personnes âgées provenant de l'Investissement Prévenir et contrer la violence familiale - la perspective du milieu de la santé. Le gouvernement du Canada continuera de prendre des mesures pour prévenir la maltraitance des personnes âgées, soutenir les personnes survivantes et briser le cycle de la violence dans les familles et les collectivités d'un océan à l'autre.

« La maltraitance des personnes âgées inflige de profondes blessures affectives, et peut exacerber des sentiments de peur, de honte et d'isolement. Notre engagement à contrer et à prévenir la maltraitance des personnes âgées au Canada va au-delà de la protection de la sécurité physique des personnes âgées; il vise également à favoriser leur santé mentale, à renforcer leur résilience et à leur redonner la joie ainsi que la dignité qui leur reviennent, à chacune d'entre elles. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Les personnes âgées méritent de vieillir dans la dignité et en ayant du choix. Cela n'est pas possible lorsqu'elles craignent pour leur sécurité. La recherche sur la maltraitance des personnes âgées nous permettra de mettre au point les outils dont nous avons besoin pour y mettre fin. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre du Travail et des Aînés

« Au Canada, chaque année, une personne âgée sur dix vivant dans la communauté est victime d'une forme quelconque de maltraitance, ce qui représente près de 900 000 personnes âgées victimes de mauvais traitements. Contrairement aux autres types de violence familiale, il n'existe pas à l'heure actuelle de système organisé de réponse aux cas de maltraitance des personnes âgées au sein de la communauté. En fait, la plupart des gens ignorent ce qu'il faut faire s'ils s'inquiètent de la situation d'un membre de leur famille ou d'un voisin qui pourrait être victime de maltraitance. Le programme RISE et son partenariat avec Elder Abuse Prevention Ontario offrent une solution fondée sur des données probantes à ce problème et un moyen de combler cette lacune dans le système. »

David Burnes

Professeur, la Chaire de recherche du Canada sur la prévention de la maltraitance envers les personnes aînées

Si vous êtes ou connaissez une personne touchée par la violence familiale ou que vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, veuillez consultez Canada.ca pour obtenir de plus amples renseignements. Vous pouvez aussi y trouver des services et ressources dans votre région.

La solitude et la dépression se sont intensifiées pendant la pandémie de COVID-19. Ces facteurs peuvent accentuer la vulnérabilité d'une personne à la maltraitance. Il est attendu que le nombre de cas de maltraitance des personnes âgées augmentera considérablement au cours des 20 prochaines années, proportionnellement à la croissance projetée de la population de personnes âgées.

