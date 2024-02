Porter ajoutera une liaison entre Toronto (aéroport Pearson) et Québec en mai prochain





TORONTO, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Porter Airlines offrira un service quotidien aller-retour entre l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) et l'aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) à compter du 17 mai. Initialement prévu comme ajout saisonnier à l'horaire de Porter, ce nouvel itinéraire sera maintenu jusqu'au 26 octobre.

Ce service s'ajoute aux vols existants de Porter entre Québec et l'aéroport Billy Bishop de Toronto, offrant aux passagers plus d'options pour voyager entre les deux destinations, ainsi que de nombreuses correspondances partout au Canada. Une escale à l'aéroport Pearson de Toronto permet de rejoindre des destinations de l'Ouest canadien comme Vancouver, Calgary, Edmonton et Winnipeg.

À bord des nouveaux aéronefs Embraer E195-E2, tous les passagers apprécieront l'expérience économique supérieure de Porter : aucun siège central, de la bière et du vin servis dans de véritables verres, des collations de qualité supérieure et une connexion Wi-Fi rapide, le tout gratuitement.

L'horaire de vol est le suivant :

Itinéraire Départ Arrivée Toronto (aéroport Pearson) - Québec Québec - Toronto (aéroport Pearson) 9 h 11 h 20 10 h 25 12 h 53

Toutes les heures sont locales.

Les passagers qui choisissent le tarif PorterRéserve peuvent profiter d'un processus accéléré à l'aéroport grâce à l'enregistrement et à l'embarquement prioritaires, de sièges avec plus d'espace pour les jambes et de cocktails prémélangés de qualité supérieure. Ces avantages sont tous offerts au menu à la carte dans le cas d'un tarif PorterClassique.

Pour consulter les horaires détaillés et réserver des forfaits vacances Évasions Porter, visitez le site www.flyporter.com .

« Ce nouveau service permettra de doubler, et même plus, notre capacité entre Toronto et Québec et d'offrir notre expérience économique supérieure à plus de passagers pour cet itinéraire. Les vols vers les aéroports Billy Bishop et Pearson témoignent d'un éventail de choix pour les voyageurs à destination et en provenance de Toronto, Porter étant très présente dans ces deux aéroports. »

- Kevin Jackson, président de Porter Airlines

« Nous sommes ravis que Porter offre une toute nouvelle liaison quotidienne vers l'aéroport Pearson de Toronto depuis l'aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB). L'ajout de ce vol quotidien vers la métropole canadienne est conforme à notre objectif d'offrir plus d'options aux voyageurs de la grande région de Québec et une excellente connectivité vers les destinations populaires de l'Ouest canadien et américain. »

- Stéphane Poirier, président-directeur général de l'aéroport international Jean-Lesage de Québec

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

