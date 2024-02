Mallinckrodt présente des données sur les résultats en situation réelle du traitement par le système de photophérèse THERAKOStm CELLEXtm lors des 2024 Tandem Meetings





? L'analyse des études publiées sur le traitement par photophérèse extracorporelle (PEC) de la maladie chronique du greffon contre l'hôte réfractaire aux stéroïdes (SR-cGvHD) a évalué que la PEC THERAKOS pouvait améliorer les résultats à court et à long terme pour les patients1 ?

DUBLIN, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- Mallinckrodt plc , entreprise internationale spécialisée dans les produits pharmaceutiques, a annoncé aujourd'hui une présentation par affiche des résultats d'une revue systématique de la littérature et d'une méta-analyse portant sur la sécurité, l'efficacité et les résultats concrets du traitement par photophérèse extracorporelle (PEC) chez les patients atteints de la maladie du greffon contre l'hôte chronique réfractaire aux stéroïdes (SR-cGvHD).1 Une analyse de 47 études portant sur le système de photophérèse THERAKOStm CELLEXtm a montré que le traitement de la RGCH par PEC était associé à une amélioration de la survie globale (OS), de la survie sans échec (FFS) et du taux de réponse global (ORR) des patients.1 Les résultats seront partagés lors d'une présentation par affiche aux 2024 Tandem Meetings, les réunions combinées de Transplantation & Cellular Therapy de l'American Society of Transplantation and Cellular Therapy (ASTCT) et du Center for International Blood and Marrow Transplant Research (CIBMTR) qui se tiendront du 21 au 24 février 2024 à San Antonio, au Texas.

Une revue systématique de la littérature disponible jusqu'au 19 octobre 2022 a d'abord été menée pour identifier et analyser les études portant sur des patients recevant une PEC pour une SR-cGvHD et portant sur l'efficacité, l'innocuité ou la qualité de vie liée à la santé (HRQoL).1 L'analyse documentaire a permis d'identifier 47 études portant uniquement sur le traitement par la PEC THERAKOS avec une taille d'échantillon ? 10 patients, soit un total de 2 361 patients.1 Les lignes de traitement ont été peu rapportées (n=15) et allaient de 0 -? 4 lignes de traitement antérieures.1 La plupart des études cliniques (n=27) ont utilisé un modèle de série de cas rétrospectif.1

En utilisant les études identifiées dans l'analyse systématique de la littérature, des méta-analyses à effets aléatoires ont ensuite été réalisées pour les résultats d'efficacité à court et à long terme, y compris l'ORR et la réponse spécifique à la peau, ainsi que la SG et la FFS, respectivement.1 Une analyse de sous-groupe a également été réalisée pour explorer l'effet des critères d'évaluation des résultats des National Institutes of Health (NIH) par rapport aux critères non NIH/inconnus.1 Les résultats relatifs à la sécurité et à la QVLS ont été peu rapportés dans la littérature clinique existante et n'ont donc pas été pris en compte dans la méta-analyse.1

« Nous sommes heureux de partager cette importante analyse de données réelles qui confirment l'efficacité et l'innocuité de la PEC THERAKOS, ainsi que les améliorations associées aux résultats à court et à long terme (tels que la survie globale, la survie sans échec et le taux de réponse global) pour les patients atteints de la maladie chronique du greffon contre l'hôte réfractaire aux stéroïdes1 », a déclaré le Dr Zachariah DeFilipp, Programme de transplantation de cellules hématopoïétiques et de thérapie cellulaire, Massachusetts General Hospital MA. « Cette analyse s'appuie non seulement sur les preuves de plus en plus nombreuses de l'utilité de la PEC dans le traitement des patients atteints de cette maladie, mais elle reflète également l'importance d'offrir aux cliniciens des options thérapeutiques pour gérer les patients qui ne répondent pas à d'autres types de traitement, tels que les stéroïdes.1 »

En évaluant l'efficacité à court terme de la PEC THERAKOS, cette méta-analyse a constaté1 :

L'ORR (7 études ; 293 patients) aux 3es?4es mois et aux 6es?8es mois (13 études ; 540 patients) était respectivement de 45,34 % (IC à 95 % : 26,64?65,45) et de 58,23 % (IC à 95 % : 45,04?70,35) ;

Il n'y a pas de différence significative dans l'ORR entre les études utilisant les critères NIH et celles n'utilisant pas les critères NIH, selon l'analyse des sous-groupes ;

La réponse cutanée spécifique aux 2es?3es mois et aux 4es?6es mois était respectivement de 34,86 % (IC à 95 % : 13,26?65,21) et de 54,22 % (IC à 95 % : 35,67?71,67).

En évaluant l'efficacité à long terme de la PEC THERAKOS, cette méta-analyse a constaté1 :

Le taux de SG regroupé (14 études ; 704 patients) au 12e mois était de 83,97 % (IC à 95 % : 77,33?88,94) ;

Le taux de SG (8 études ; 431 patients) au 60e mois était de 57,96 % (IC à 95 % : 35,48?77,56) ;

Le taux de FFS (4 études ; 169 patients) au 12e mois était de 60,79 % (IC à 95 % : 38,94?79,03).

Limites de l'étude

Les données recueillies dans le cadre d'analyses documentaires systématiques et de méta-analyses peuvent comporter des erreurs ou des omissions. Les études incluses dans l'analyse sont hétérogènes et utilisent des populations de patients, des critères d'évaluation, des interventions et des dosages différents.1 Il y avait une hétérogénéité considérable entre les analyses avec des valeurs I2 allant de 65 % à 91 %.1 La plupart des études incluses dans la méta-analyse étaient des analyses rétrospectives1 et ces observations peuvent nécessiter des recherches plus approfondies dans des essais prospectifs et contrôlés. Les évaluations statistiques doivent être interprétées avec prudence. Les résultats peuvent être influencés par des thérapies non évaluées dans l'étude et les résultats cliniques/économiques de la santé peuvent ne pas être uniquement attribuables à la PEC THERAKOS.

Cette étude a été parrainée par Mallinckrodt Pharmaceuticals. Les détails de la présentation se trouvent ci-dessous :

Exposé nº 340 : revue systématique et méta-analyse de la photophérèse extracorporelle pour le traitement de la maladie du greffon contre l'hôte chronique réfractaire aux stéroïdes

Intervenant : Dr Zachariah DeFilipp, Programme de transplantation de cellules hématopoïétiques et de thérapie cellulaire, Massachusetts General Hospital, MA

Dr Zachariah DeFilipp, Programme de transplantation de cellules hématopoïétiques et de thérapie cellulaire, Massachusetts General Hospital, MA Date de la présentation : le jeudi 22 février 2024, de 18 h 45 à 19 h 45 (HNC)

le jeudi 22 février 2024, de 18 h 45 à 19 h 45 (HNC) Lieu : salle d'exposition 4a (niveau rue)

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR LA PROCÉDURE DE PHOTOPHÉRÈSE THERAKOStm

Indications

Le système de photophérèse THERAKOStm CELLEXtm est indiqué pour l'administration de la photophérèse. Veuillez vous référer à la notice du produit concerné pour obtenir la liste complète des avertissements et des précautions.

Contre-indications

La photophérèse THERAKOStm est contre-indiquée dans les cas suivants :

les patients ayant des antécédents spécifiques de maladies photosensibles ;

les patients qui ne peuvent pas tolérer une perte de volume extracorporelle ou qui ont un nombre de globules blancs supérieur à 25 000/mm 3 ;

; les patients qui présentent des troubles de la coagulation ou qui ont déjà subi une splénectomie.

Avertissements et précautions

Les traitements par photophérèse THERAKOStm doivent toujours être effectués dans des lieux où un équipement médical d'urgence standard est disponible. Des solutés de remplacement du volume et/ou des expanseurs de volume doivent être facilement disponibles pendant toute la durée de la procédure. La sécurité chez les enfants n'a pas été établie.

Ne pas exposer le dispositif à un environnement de résonance magnétique (RM). Le dispositif peut présenter un risque de lésion de la barrière protectrice, de lésion thermique et de brûlure. Le dispositif peut générer des artefacts dans l'image RM ou ne pas fonctionner correctement.

Des événements thromboemboliques, notamment des embolies pulmonaires et des thromboses veineuses profondes, ont été rapportés dans le cadre du traitement de la maladie du greffon contre l'hôte (GvHD). Une attention particulière à une anticoagulation adéquate est recommandée lors du traitement de patients atteints de GvHD.

Lors de la prescription et de l'administration de la photophérèse THERAKOS à des patients recevant un traitement concomitant, faites preuve de prudence lorsque vous changez les calendriers de traitement pour éviter une augmentation de l'activité de la maladie qui peut être causée par un retrait brusque du traitement précédent.

Effets secondaires

L'hypotension peut survenir pendant tout traitement impliquant une circulation extracorporelle. Surveiller de près le patient pendant toute la durée du traitement pour détecter l'hypotension.

Des réactions pyrétiques transitoires, 37,7?38,9 °C (100?102 °F), ont été observées chez certains patients dans les six à huit heures suivant la reperfusion du sang enrichi en leucocytes photoactivés. Une augmentation temporaire de l'érythrodermie peut accompagner la réaction pyrétique.

La fréquence de traitement qui dépasse les recommandations d'étiquetage peut entraîner une anémie.

L'accès veineux comporte un faible risque d'infection et de douleur.

Consulter le manuel de l'opérateur du système de photophérèse THERAKOStm CELLEXtm pour obtenir la liste complète des avertissements et des précautions à prendre.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR L'INNOCUITÉ DU MÉTHOXSALÈNE UTILISÉ AVEC LA PHOTOPHÉRÈSE THERAKOStm

Contre-indications

Le méthoxsalène est contre-indiqué dans les cas suivants :

les patients présentant des réactions idiosyncrasiques ou d'hypersensibilité au méthoxsalène, aux composés du psoralène ou à l'un des excipients ;

les patients atteints d'un mélanome coexistant, d'un carcinome basocellulaire ou épidermoïde ;

les patientes enceintes et les hommes et femmes sexuellement actifs en âge de procréer à moins qu'une contraception adéquate ne soit utilisée pendant le traitement ;

les patients atteints d'aphakie en raison du risque nettement accru de lésions rétiniennes dues à l'absence de cristallin.

Avertissements et précautions

Des soins particuliers doivent être prodigués aux patients qui reçoivent un traitement concomitant (topique ou systémique) avec des agents photosynthétiques connus.

L'administration orale de méthoxsalène suivie d'une exposition cutanée aux UVA (traitement par PUVA) est cancérigène .

Il convient d'insister auprès des patients pour qu'ils portent des lunettes de soleil enveloppantes absorbant les UVA pendant les vingt-quatre (24) heures suivant le traitement au méthoxsalène. Ils doivent porter ces lunettes chaque fois qu'ils sont exposés à la lumière directe ou indirecte du soleil, que ce soit à l'extérieur ou par une fenêtre.

La sécurité chez les enfants n'a pas été établie.

Consulter la notice de la solution stérile de méthoxsalène (20 microgrammes/ml) ou la formulation posologique orale de 8-méthoxpsoralène pour obtenir la liste de tous les avertissements et précautions.

Consulter le manuel de l'opérateur du système de photophérèse THERAKOStm CELLEXtm pour obtenir la liste complète des avertissements, des précautions et des événements indésirables.

À propos de la photophérèse extracorporelle (PEC)

La PEC, une thérapie immunomodulatrice à base de sang développée il y a plus de 30 ans, est recommandée par la Société internationale de transplantation cardiaque et pulmonaire (ISHLT)2 et d'autres sociétés cliniques3, 4, 5 comme traitement d'appoint pour la prévention et le traitement de l'ACR après une transplantation cardiaque. En outre, la PEC peut être envisagée pour traiter l'AMR avec ou sans anticorps spécifiques du donneur6,7. Dans les pays où elle est autorisée, la PEC est utilisée pour traiter une série de maladies à médiation immunitaire, y compris les manifestations cutanées du lymphome cutané à cellules T (CTCL), la maladie du greffon contre l'hôte (GvHD), le rejet de greffe d'organe solide et d'autres maladies auto-immunes. Pendant le traitement par PEC, une petite quantité de globules blancs est recueillie et traitée avec un médicament activé par la lumière ultraviolette.

À PROPOS DE MALLINCKRODT

Mallinckrodt est une entreprise mondiale composée de plusieurs filiales à part entière qui développent, fabriquent, commercialisent et distribuent des produits pharmaceutiques et des thérapies spécialisés. Les domaines d'activité de la division Specialty Brands (Marques spécialisées) comprennent les maladies auto-immunes et rares dans des domaines spécialisés tels que la neurologie, la rhumatologie, l'hépatologie, la néphrologie, la pneumologie, l'ophtalmologie et l'oncologie ; l'immunothérapie et les thérapies de soins intensifs respiratoires néonatals ; les analgésiques ; et les produits gastro-intestinaux. Sa branche Specialty Generics (Génériques spécialisés) comprend les médicaments génériques spécialisés et les ingrédients pharmaceutiques actifs. Pour en savoir plus sur Mallinckrodt, rendez-vous sur www.mallinckrodt.com .

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs, notamment en ce qui concerne la PEC THERAKOS, son potentiel d'amélioration de la santé et des résultats des traitements, son impact potentiel sur les patients et la présentation prévue des résultats de l'étude de la PEC THERAKOS. Ces déclarations sont fondées sur des hypothèses concernant de nombreux facteurs importants, dont les suivants, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux présentés dans les déclarations prospectives : les effets de la récente sortie de la faillite de Mallinckrodt ; la satisfaction et la conformité aux exigences réglementaires et autres ; les actions des organismes de réglementation et autres autorités gouvernementales ; les changements dans les lois et les règlements ; les problèmes de qualité, de fabrication ou d'approvisionnement des produits, ou les problèmes de sécurité des patients ou les effets secondaires ou réactions indésirables associés à la PEC THERAKOS ; et d'autres risques identifiés et décrits plus en détail dans la section « Facteurs de risque » du dernier rapport annuel de Mallinckrodt sur le formulaire 10-K et d'autres documents déposés auprès de la SEC, qui sont tous disponibles sur son site Internet. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document ne sont valables qu'à la date de celui-ci et Mallinckrodt n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements et de développements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

CONTACT

Demandes de renseignements des médias

Green Room Communications

908-577-4531

[email protected]

Relations avec les investisseurs

Daniel J. Speciale

Vice-président principal, responsable des finances et de la direction financière, Specialty Generics

314-654-3638

[email protected]

Derek Belz

Vice-président, relations avec les investisseurs

314-654-3950

[email protected]

Mallinckrodt, la marque « M » et le logo Mallinckrodt Pharmaceuticals sont des marques déposées d'une société Mallinckrodt. Les autres marques sont des marques déposées d'une société Mallinckrodt ou de leurs propriétaires respectifs.

© 2024 Mallinckrodt. EU-2400019 02/24

