Innovaderm vous invite à son 5e événement petit-déjeuner





Fidèle à sa tradition, Innovaderm Recherches a le plaisir d'annoncer la 5e édition de son petit-déjeuner à la conférence annuelle du AAD à San Diego le samedi 9 mars 2024 à 7 h HNP. Célébrons ce 5e anniversaire tous ensemble?!

Cette année, l'événement se concentrera sur l'alopécie areata. Nous sommes honorés d'accueillir Dr Brett King et Dre Natasha Mesinkovska, deux leaders d'opinion de renommée mondiale, qui transmettront leurs précieuses connaissances et leur expertise. Ils partageront leurs réflexions durant les sessions «?Évaluations cliniques et traitements actuels contre l'alopécie areata?» et «?Traitements expérimentaux et futurs contre l'alopécie areata?», respectivement. Il s'agit d'une occasion unique d'acquérir des connaissances auprès d'experts de premier plan dans ce domaine.

Ce petit-déjeuner servira de plateforme pour entamer des discussions éclairées et établir un réseau avec des professionnels de l'industrie, des cliniciens et des pairs en recherche clinique en dermatologie.

Si vous prévoyez d'assister à la conférence annuelle du AAD à San Diego, nous vous recommandons vivement de réserver votre place à notre petit-déjeuner sans plus attendre. Veuillez noter que la disponibilité est limitée et qu'une inscription rapide est conseillée pour garantir une place.

Les événements de recherche clinique comme celui-ci jouent un rôle crucial pour faire avancer les connaissances médicales et améliorer les soins aux patients.

Nous nous réjouissons à la perspective d'accueillir tous les participants à cet événement passionnant.

Inscrivez-vous ici : https://chloe.insightly.services/rl/BMEXXZI5NZG1

Innovaderm Recherches inc.

Innovaderm Recherches inc. est un CRO mondial à service complet spécialisé en dermatologie thérapeutique. Fondée en 2000, la société s'associe à des entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques pour la gestion collaborative des études cliniques en phase précoce ou avancée. Sa mission est de mener des initiatives de recherche innovantes et d'offrir de nouvelles thérapies aux patients atteints de maladies de la peau.

22 février 2024 à 09:05

