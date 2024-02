Manuvie conclut une opération de réassurance importante avec Global Atlantic





TORONTO, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Manuvie a déclaré aujourd'hui qu'elle a conclu l'opération1 annoncée précédemment visant à réassurer quatre anciens blocs d'affaires à faible rendement des capitaux propres auprès de Global Atlantic.

« Il s'agit de la plus importante opération de réassurance de soins de longue durée de l'histoire de notre secteur, et notre capacité à conclure une opération avec une contrepartie de réassurance de premier plan et son partenaire de réassurance de soins de longue durée valide le caractère prudent de nos réserves et de nos hypothèses en matière de soins de longue durée », a déclaré Roy Gori, président et chef de la direction de Manuvie.

Comme nous l'avons annoncé précédemment, Manuvie a reçu l'approbation de la Bourse de Toronto et du Bureau du surintendant des institutions financières pour commencer le rachat des actions le 23 février 2024, afin de restituer à ses actionnaires le capital débloqué par la transaction.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le communiqué de presse, les diapositives et la webémission de notre annonce du 11 décembre 2023.

NOTES DE BAS DE PAGE

La date d'entrée en vigueur de l'opération est le 1er janvier 2024.

