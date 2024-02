Lenovo Group : résultats du troisième trimestre 2023/2024





Lenovo Group Limited (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) et ses filiales (« le groupe ») ont annoncé aujourd'hui leurs résultats du troisième trimestre, faisant état d'un revenu du groupe en hausse de 3 % en glissement annuel pour atteindre 15,7 milliards USD et d'une amélioration de la rentabilité du groupe en glissement trimestriel pour la deuxième fois d'affilée. Le revenu net s'élève à 357 millions USD sur une base non-Hong Kong Financial Reporting Standards (non-HKFRS) [1] , avec une marge de revenu net en hausse de 0,4 % en glissement trimestriel à 2,3 %. Les moteurs de croissance diversifiés du Groupe ont continué à délivrer de solides performances, le chiffre d'affaires des activités non-PC représentant 42 % du chiffre d'affaires du Groupe, soit une hausse de 1,3 point en glissement annuel.

Les améliorations constantes en glissement trimestriel au cours des derniers trimestres sont dues à la résilience des activités principales du groupe et à l'efficacité plus générale de sa transformation en cours. L'activité SSG a franchi une étape importante en dépassant le seuil des 2 milliards USD de chiffre d'affaires, a réalisé un bénéfice d'exploitation record avec une marge d'exploitation de plus de 20 % et a augmenté le chiffre d'affaires des services gérés et des services de projets et de solutions en glissement annuel pendant 11 trimestres d'affilée. L'activité ISG a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires en glissement trimestriel et a atteint un chiffre d'affaires record de 1 milliard USD pour ses activités de stockage, de logiciels et de services. Dans l'ensemble, l'activité IDG a renoué avec la croissance du chiffre d'affaires, a surpassé le marché et a enregistré une croissance des livraisons de PC en glissement annuel et a maintenu sa rentabilité à la pointe de l'industrie.

Principaux chiffres financiers :

3e trimestre de l'exercice 2023/2024 Millions USD 3e trimestre de l'exercice 2022/2023 Millions USD Changement Chiffres d'affaires du groupe 15 721 15 267 3 % Chiffre d'affaires avant impôt 471 605 (22 %) Résultat net (bénéfice attribuable aux détenteurs d'actions) 337 437 (23 %) Résultat net (bénéfice attribuable aux détenteurs d'actions ? non-HKFRS) [1] 357 447 (20 %) Résultat de base par action (cents américains) 2,81 3,65 (23 %)

Citation du président-directeur général ? Yuanqing Yang :

« Au dernier trimestre, nous avons tenu notre promesse et repris la croissance de notre chiffre d'affaires en glissement annuel grâce à la résilience de nos activités principales et à l'efficacité de notre transformation axée sur les services. Pour l'avenir, notre engagement en faveur de l'innovation en matière d'IA, nos capacités informatiques de la poche au cloud, notre portefeuille complet d'appareils intelligents, d'infrastructures intelligentes, de solutions et de services intelligents, combinés à nos partenariats avec d'autres leaders clés en matière d'IA, nous permettront d'être en bonne position pour saisir les formidables opportunités qu'offre l'IA. »

Accélérer le leadership en matière d'IA

Le groupe capitalise sur les opportunités de croissance significatives offertes par l'ère de l'IA. En particulier, la tendance émergente de l'IA hybride stimule directement la demande de PC IA, une tendance qui stimulera un autre cycle de renouvellement de l'industrie, les utilisateurs ayant besoin d'appareils conçus pour plus de créativité et de productivité. Outre les appareils, l'IA hybride entraîne une augmentation de la demande d'infrastructures hybrides et de la demande des clients pour des applications, solutions et services basés sur l'IA, tels que le conseil, la conception, le développement et la maintenance, ce qui alimente la croissance dans de multiples secteurs verticaux de la clientèle.

Pour renforcer sa position unique dans l'ère de l'IA, Lenovo poursuit ses engagements d'investissement dans l'innovation. Les effectifs en R&D sont en hausse en glissement annuel et représentent plus de 25 % des effectifs du groupe, tandis que le ratio des dépenses en R&D par rapport aux revenus pour l'ensemble de l'exercice financier est bien parti pour atteindre un sommet historique. Cet investissement continu, associé à un portefeuille complet d'appareils, d'infrastructures, de solutions et de services compatibles avec l'IA, prêts pour l'IA et optimisés pour l'IA, est le fondement de la vision de Lenovo, « l'IA pour tous », qui change la façon dont les particuliers et les entreprises vivent et travaillent, et qui alimentera la croissance durable future du groupe.

Les annonces récentes du groupe en matière d'IA incluent un partenariat avec Anaconda pour accélérer le développement et le déploiement de l'IA sur les postes de travail de science des données haute performance de Lenovo, une série d'appareils et de solutions basés sur l'IA annoncés au salon annuel CES, une expansion de sa plateforme de cloud hybride pour l'IA avec de nouvelles solutions hyperconvergées ThinkAgile et de nouveaux serveurs ThinkSystem, ainsi qu'une nouvelle offre de cyber-résilience en tant que service (CRaaS).

Solutions and Services Group (SSG) : Chiffre d'affaires et bénéfice d'exploitation record, solutions d'IA stimulantes.

Performances au troisième trimestre de l'exercice 2023/2024 :

Revenu record de 2,0 milliards USD, avec une croissance à deux chiffres en glissement annuel. Bénéfice d'exploitation record avec une marge d'exploitation de plus de 20 %.

Protection des services d'assistance et des logiciels en tant que principaux moteurs de profit pour SSG.

Développement des services gérés et des services de projets et de solutions, qui représentent désormais 55 % du chiffre d'affaires de SSG, soit une augmentation de 1,5 point par rapport à l'année précédente et une croissance consécutive sur 11 trimestres consécutifs.

Opportunités et croissance durable :

SSG bénéficie d'une forte dynamique pour ses offres phares, notamment Digital Workplace Solutions (DWS), Hybrid Cloud, et les solutions et services de développement durable.

SSG a concentré ses offres phares pour soutenir des industries verticales spécifiques avec des solutions intelligentes, remportant d'importants contrats avec des clients.

La demande croissante des clients en matière de technologie d'IA utilisée dans des cas d'utilisation industrielle, avec des services d'accompagnement tels que le conseil, la conception et le déploiement, alimente la croissance des services d'IA dans différents secteurs verticaux.

Infrastructure Solutions Group (ISG) : Saisir les opportunités dans l'infrastructure d'IA

Performances au troisième trimestre de l'exercice 2023/2024 :

ISG a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires en glissement trimestriel pour le deuxième trimestre consécutif.

Le chiffre d'affaires combiné du stockage, des logiciels et des services a atteint le niveau record de 1 milliard USD.

ISG s'attend à rester un solide n°3 mondial pour l'infrastructure de stockage et d'IA.

Opportunités et croissance durable :

Le serveur d'IA devrait croître près de deux fois plus vite que l'ensemble du marché des serveurs.

ISG développe des partenariats stratégiques clés pour renforcer la compétitivité de son portefeuille.

L'essor de l'IA entraîne une hausse de la demande d'infrastructures intelligentes (meilleures performances, gestion plus intelligente et consommation d'énergie réduite). Lenovo est unique avec son portefeuille complet Edge to Cloud, son programme AI Innovators et ses AI Innovation Centers, qui offrent des solutions prévalidées verticales et horizontales à l'industrie.

Intelligent Devices Group (IDG) : Reprise de la croissance et renforcement du leadership

Performances au troisième trimestre de l'exercice 2023/2024 :

IDG a réalisé un trimestre solide avec une reprise de la croissance du chiffre d'affaires grâce à une stratégie claire, un investissement constant dans l'innovation et l'excellence opérationnelle.

La reprise continue du marché des PC a permis à IDG de surpasser le marché et de renouer avec la croissance des livraisons en glissement annuel, avec la part de marché la plus élevée depuis le COVID, soit près de 24 %. L'Amérique du Nord a excellé avec une croissance de 20 % en glissement annuel du chiffre d'affaires des PC.

Les activités liées aux appareils non-PC ont progressé de manière encourageante. Les activités liées aux smartphones et aux tablettes ont renoué avec une croissance à deux chiffres des livraisons en glissement annuel, avec une prime significative de plus de 20 points par rapport au marché. Les livraisons de smartphones ont augmenté de 32 % en glissement annuel, avec une hypercroissance en Asie-Pacifique, dans la région EMEA et en Amérique du Nord.

Opportunités et croissance durable :

La tendance de l'IA hybride stimulera la demande d'appareils clients et un autre cycle de renouvellement, créant ainsi un potentiel de croissance et une amélioration des marges.

Lenovo a une occasion unique de développer une expérience d'IA entièrement unifiée qui couvre les écosystèmes numériques des utilisateurs, y compris les PC, tablettes et smartphones.

Points forts ESG

Lenovo a été reconnue pour plusieurs accomplissements ESG au cours du dernier trimestre, y compris :

[1] la mesure non-HKFRS a été ajustée en excluant les variations nettes de la juste valeur des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, l'amortissement des actifs incorporels résultant des fusions et acquisitions, les charges liées aux fusions et acquisitions ; et les effets fiscaux correspondants, le cas échéant.

À propos de Lenovo

Lenovo est une force technologique mondiale de 62 milliards USD, classée 217e au classement Fortune Global 500, employant 77 000 personnes dans le monde et servant des millions de clients chaque jour sur 180 marchés. Focalisée sur une vision audacieuse visant à fournir une technologie plus intelligente pour tous, Lenovo s'est appuyée sur son succès en tant que plus grande entreprise de PC au monde en se développant dans des domaines de croissance qui alimentent l'avancement des « nouvelles technologies informatiques » (client, périphérie, cloud, réseau et intelligence), y compris des technologies de serveur, stockage, mobile, logiciels, solutions et services. Cette transformation, associée à l'innovation révolutionnaire de Lenovo, construit un avenir plus inclusif, fiable et intelligent pour tous et partout. Lenovo est cotée à la bourse de Hong Kong sous le nom Lenovo Group Limited (HKSE : 992) (ADR : LNVGY). Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.lenovo.com et découvrez les dernières actualités via notre StoryHub .

LENOVO GROUP SOMMAIRE FINANCIER Pour le trimestre terminé le 31 décembre 2023 (en millions USD, sauf les données par action)

3e trimestre 2023/2024

3e trimestre 2022/2023

CHG D'UNE ANNÉE SUR L'AUTRE Chiffre d'affaires 15 721 15 267 3 % Bénéfice brut 2 601 2 612 (0) % Marge brute 16,5 % 17,1 % (0,6) pt Frais d'exploitation (1 988) (1 862) 7 % Frais de R&D (547) (579) (6) % (inclus dans les frais d'exploitation) Ratio dépenses/revenus 12,6 % 12,2 % 0,4 pt Résultat d'exploitation 613 750 (18) % Autres produits/(charges) hors exploitation - nets (142) (145) (2) % Chiffre d'affaires avant impôt 471 605 (22) % Imposition (94) (123) (23) % Bénéfice de la période 377 482 (22) % Intérêts non majoritaires (40) (45) (11) % Bénéfice attribuable aux actionnaires 337 437 (23) % Bénéfice attribuable aux actionnaires - non-HKFRS [1] 357 447 (20) % EPS (cents américains) Base 2,81 3,65 (0,84) Dilué 2,64 3,44 (0,80)

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

22 février 2024 à 07:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :