AtkinsRéalis et EACL concluent un protocole d'entente pour collaborer et élargir l'entente sur la propriété intellectuelle, accélérant ainsi le développement du réacteur CANDU® MONARKtm





MONTRÉAL, le 22 févr. 2024 /CNW/ - AtkinsRéalis [Groupe SNC-Lavalin inc.] (TSX: ATRL) et Énergie atomique du Canada Limitée (« EACL »), une société d'État fédérale, sont heureuses d'annoncer qu'elles ont conclu un protocole d'entente pour collaborer au déploiement réussi des réacteurs CANDU® au Canada et à l'échelle internationale et pour élargir leur accord de licence de propriété intellectuelle compte tenu de l'importance de la technologie CANDU® dans l'atteinte des objectifs de carboneutralité du Canada.

Les accords de collaboration et de licence qui suivront ce protocole d'entente accéléreront le développement de la technologie de réacteurs CANDU, y compris du réacteur CANDU MONARKtm annoncé précédemment, à un moment critique de la transition énergétique. Au moment de la signature initiale de l'accord de licence de propriété intellectuelle en 2011, la transition vers un monde à faibles émissions de carbone n'entrait pas en ligne de compte ; comme l'accord sera élargi, il reflétera les priorités changeantes et la croyance des organisations dans le rôle que la technologie CANDU jouera dans la décarbonation du Canada et du monde.

« J'aimerais remercier EACL de sa collaboration continue. Le protocole d'entente souligne notre intérêt mutuel à faire progresser la suite technologique de réacteurs CANDU, a commenté Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. Nous sommes déterminés à poursuivre le travail que nous avons entrepris depuis plus d'une décennie, à savoir la remise à neuf, l'entretien et le développement réussis de la technologie CANDU au Canada et à l'étranger pour répondre aux besoins croissants en énergie à faibles émissions de carbone ici et à l'étranger, tout en permettant au Canada de maintenir son statut de nation nucléaire de niveau 1. »

« Conçue au Canada, la technologie CANDU est un atout national et stratégique qui fournit de l'énergie non émettrice fiable et des emplois de haute qualité partout au Canada depuis des dizaines d'années », a déclaré le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson. « À l'heure où la planète s'emploie à bâtir une économie plus prospère et durable, nous devons utiliser tous les outils en notre possession pour atteindre nos objectifs de croissance propre, réduire les émissions et atténuer les changements climatiques. Grâce à son savoir-faire, le Canada demeurera un partenaire sûr et fiable pour l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire tout au long de la transition énergétique mondiale, tout en favorisant d'importantes possibilités économiques pour les travailleurs. »

« Je suis heureux qu'EACL et AtkinsRéalis collaborent pour faire progresser la technologie de réacteurs CANDU, en particulier parce que cette coopération reconnaît l'occasion extraordinaire et la nécessité pour CANDU de contribuer de façon unique à des objectifs nationaux importants comme la décarbonation, la sécurité énergétique, la croissance économique et le maintien du statut de nation nucléaire de niveau 1 du Canada, a déclaré Fred Dermarkar, président et chef de la direction d'EACL. Nous croyons que cette voie peut permettre à la technologie de réacteurs CANDU, mise au point au Canada par des Canadiens, de demeurer une offre de réacteur viable au pays et à l'étranger. »

Étant donné que la grande majorité des composants, du combustible et des services des réacteurs CANDU proviennent du Canada et que plus de 85 % de l'équipement et des pièces d'un réacteur CANDU peuvent être fournis par des fabricants canadiens, l'utilisation de cette technologie crée des avantages économiques cumulés qui profitent aux parties prenantes partout au pays. En fait, en tant que fabricant d'origine et fière dépositaire de la technologie CANDU, AtkinsRéalis s'associe à une chaîne d'approvisionnement nucléaire nationale de plus de 250 entreprises qui emploient 76 000 personnes et fournissent du combustible, des composants, des services et des outils CANDU.

« Nous collaborerons avec EACL, les partenaires de la chaîne d'approvisionnement nucléaire canadienne et nos clients pour terminer la conception du réacteur CANDU MONARK en vue d'un déploiement au pays et à l'étranger, a déclaré Joe St. Julian, président, Énergie nucléaire, AtkinsRéalis. La technologie CANDU est la seule technologie de réacteur de puissance au Canada. Elle est concurrentielle à l'échelle mondiale, assure la sécurité énergétique, crée des possibilités d'exportation et des milliers d'emplois hautement spécialisés et bien rémunérés, tout en soutenant la chaîne d'approvisionnement locale et en créant une valeur économique pour le Canada. Le déploiement du réacteur CANDU MONARK fournira une énergie de base sûre et sans carbone au pays et au monde. »

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société mondiale de pointe de services professionnels et de gestion de projet, dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif -- consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques clés tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

À propos du secteur Énergie nucléaire d'AtkinsRéalis

Comptant plus de 70 ans de savoir-faire en matière d'énergie nucléaire à l'échelle mondiale, AtkinsRéalis offre des solutions de services complets et des produits de technologie nucléaire aux installations nucléaires du monde entier. En tant que dépositaire de la technologie nucléaire CANDU® sur quatre continents, elle fournit des services-conseils et des services d'ingénierie à d'autres promoteurs nucléaires. Dotée d'un portefeuille de technologies novatrices et ayant accès à plus de 500 solutions brevetées, AtkinsRéalis résout des défis techniques complexes tout au long du cycle de vie nucléaire, de la conception et de la nouvelle construction à la gestion des actifs, et de la remise à neuf à la gestion de la fin de vie, en passant par la mise hors service et la gestion des déchets. AtkinsRéalis exploite et gère des sites de recherche nucléaire du gouvernement en transformant des infrastructures vieillissantes et en gérant de façon sécuritaire les anciens déchets nucléaires. AtkinsRéalis participe également au développement de radio-isotopes médicaux pour la recherche sur le cancer dans le cadre de son partenariat avec TerraPower. Pour en savoir plus, consultez notre page consacrée au secteur Énergie nucléaire.

À propos d'Énergie atomique du Canada Limitée

Énergie atomique du Canada Limitée (EACL) est une société d'État fédérale dont le mandat est de créer des débouchés dans le secteur nucléaire pour le Canada. Dans le cadre d'un modèle Entreprise publique-Exploitation privée (EpEp) exécuté par son entrepreneur, les Laboratoires Nucléaires Canadiens, EACL favorise la science et la technologie nucléaires grâce à ses Laboratoires de Chalk River, le plus grand complexe de recherche du Canada, et en collaborant avec le milieu universitaire et l'industrie privée pour faire progresser l'innovation nucléaire. EACL est déterminée à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones. Elle gère également les responsabilités du gouvernement du Canada en matière de déchets radioactifs. EACL demeure propriétaire de la propriété intellectuelle de la technologie de réacteurs CANDU® ; elle est chargée de tirer le meilleur avantage possible de cette technologie pour le Canada. Pour en savoir plus sur EACL, consultez le site https://www.aecl.ca/fr/.

SOURCE AtkinsRéalis

22 février 2024 à 07:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :