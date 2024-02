Excellentes performances 2023 : forte croissance et résultats records ; Confiance dans une forte croissance en 2024





Chiffres clés1 2023

Chiffre d'affaires (CA) de 5 867,8 millions d'euros en 2023, en hausse de 8,5 % sur une base organique et de 3,8 % en données publiées (incluant un effet périmètre positif de 0,6 % et un effet de change négatif de 5,3 %)

Au quatrième trimestre, la croissance organique a atteint 9,4 %

Résultat opérationnel ajusté de 930,2 millions d'euros, en hausse de 3,1 % par rapport à 902,1 millions d'euros en 2022 ; la marge opérationnelle ajustée atteint 15,9 %, en baisse d'environ 10 points de base en données publiées, et en hausse de 20 points de base sur une base organique, à 16,2 % (dont environ 50 points de base au deuxième semestre 2023)

Résultat opérationnel de 824,4 millions d'euros, soit une hausse de 3,1 % par rapport à 799,3 millions d'euros en 2022

Résultat net part du Groupe de 503,7 millions d'euros, en progression de 7,9 % par rapport à 466,7 millions d'euros en 2022

Résultat net ajusté de 574,7 millions d'euros (bénéfice net ajusté de 1,27 euro par action) en hausse de 7,6 % par rapport à 533,9 millions d'euros en 2022, et en augmentation de 17,6 % à taux de change constant

Flux de trésorerie disponible de 659,1 millions d'euros (11 % du chiffre d'affaires), en hausse de 0,3 % par rapport à 2022 et de 5,5 % à taux de change constant, du fait d'une politique disciplinée en matière de capex et d'un besoin en fonds de roulement contrôlé

et d'un besoin en fonds de roulement contrôlé Ratio dette nette ajustée/EBITDA 2 en repli à 0,92x au 31 décembre 2023 contre 0,97x lors de l'exercice précédent

en repli à 0,92x au 31 décembre 2023 contre 0,97x lors de l'exercice précédent Dividende proposé de 0,83 euro par action3, en hausse de 7,8 % par rapport à l'année précédente, payable en numéraire

Faits marquants 2023

Nomination d'une nouvelle Directrice Générale et renforcement du Comité exécutif pour soutenir les ambitions de croissance future

Ambitions financières 2023 dépassées sur tous les indicateurs

Plus de 80 % du portefeuille a délivré une croissance organique du chiffre d'affaires au moins modérée à élevée à un chiffre, voire à deux chiffres, tirée par une bonne dynamique sur le pipeline des ventes

des ventes Forte croissance dans toutes les régions (Amériques, Moyen-Orient, Europe, Afrique et Asie-Pacifique), avec des performances nettement supérieures à celles de nombreux marchés sous-jacents

Maintien d'une forte dynamique des solutions liées à la Durabilité et à la transition énergétique pour l'ensemble du portefeuille

Deux acquisitions bolt-on dans le cadre de la diversification des activités Biens de consommation ajoutant un chiffre d'affaires annualisé d'environ 28 millions d'euros. Celles-ci incluent ANCE, le leader du marché des produits électriques et électroniques au Mexique (env. 21 millions d'euros de chiffre d'affaires), annoncé aujourd'hui

dans le cadre de la diversification des activités Biens de consommation ajoutant un chiffre d'affaires annualisé d'environ 28 millions d'euros. Celles-ci incluent ANCE, le du marché des produits électriques et électroniques au Mexique (env. 21 millions d'euros de chiffre d'affaires), annoncé aujourd'hui De bons progrès vers la réalisation des ambitions RSE à horizon 2025 ; engagement reconnu par plusieurs agences de notation extra-financières, comme en témoigne un classement en tête de l'évaluation S&P Global (DJSI) ; objectifs d'émissions de gaz à effet de serre à moyen terme approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Perspectives 2024

En tirant parti d'un pipeline de ventes sain et en croissance, d'une forte demande de la part des clients pour les « services liés à la nouvelle économie » et d'une forte croissance du marché sous-jacent, Bureau Veritas prévoit pour l'ensemble de l'année 2024 d'atteindre :

une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d'affaires ;

une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant ;

des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion du cash supérieur à 90 %.

Le Groupe s'attend à ce que la croissance organique de son chiffre d'affaires au second semestre soit supérieure à celle du premier semestre (avec des comparables plus difficiles au premier semestre).

Hinda Gharbi, Directrice Générale, commente :

« Nos résultats 2023 sont excellents et témoignent de la robustesse de nos fondamentaux économiques, de notre rigueur d'exécution et de notre orientation client à travers le monde entier. Nous avons enregistré une croissance organique de 8,5 %, une solide marge organique de 16,2 % et un bénéfice par action record de 1,27 euro, en hausse de plus de 17 % à taux de change constant.

Je tiens à remercier chaleureusement tous nos collaborateurs de par le monde pour leur dévouement et leur travail acharné qui ont permis cette excellente performance.

Je tiens également à remercier nos actionnaires pour leur soutien constant. Compte tenu de la robustesse de nos flux de trésorerie et de nos finances, le Conseil d'Administration recommande un dividende accru de 8 % comparé à l'année précédente.

Je suis convaincue que nous pouvons amener Bureau Veritas à des niveaux encore plus élevés de performance et de réalisation. Notre portefeuille d'activités leaders mondiales, notre bilan d'exécution efficace et notre exposition à des tendances séculaires positives sont clés pour notre performance actuelle et une excellente fondation pour l'amélioration de notre future performance.

Plus particulièrement, nous nous attendons à une puissante demande pour les services soutenant la transition vers des modèles de développement durables, faisant évoluer les besoins en matière d'intégrité des bâtiments, augmentant les investissements dans les infrastructures et les dépenses liées au développement des énergies bas carbone. Notre pipeline d'opportunités dans ces domaines témoigne de cette dynamique durable de croissance. J'attends avec intérêt l'opportunité de présenter au marché notre vision et notre nouvelle stratégie à l'occasion de notre Journée Investisseurs, le 20 mars prochain.

En 2024, nous escomptons pour Bureau Veritas une nouvelle année de forte croissance organique du chiffre d'affaires, d'accroissement des marges4 et de fort taux de conversion en cash. »

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie environ 82 000 collaborateurs dans plus de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses 400 000 clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20, CAC 40 SBT 1.5 et SBF 120. Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com.

1 Indicateurs alternatifs de performance présentés, définis et réconciliés avec les indicateurs IFRS dans les annexes 6 et 8 du présent communiqué de presse.

2 Ratio de la dette financière nette ajustée divisée par l'EBITDA consolidé (résultat avant intérêts, impôts, dépréciations, amortissements et provisions) ajusté pour toutes les entités acquises au cours des 12 derniers mois.

3 Dividende proposé soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires le 20 juin 2024.

4 A taux de change constant

