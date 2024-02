LenioBio nomme une directrice de la technologie et une directrice commerciale pour mener la croissance et l'innovation





DÜSSELDORF, Allemagne, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- LenioBio, une entreprise de sciences de la vie offrant une plateforme avancée d'expression des protéines pour la découverte et le développement de médicaments, a annoncé aujourd'hui les nominations de Kathrin Knauf au poste de directrice de la technologie et de Malene Linderoth au poste de directrice commerciale.

« Je suis ravi d'accueillir Kathrin et Malene à bord, a déclaré André Goerke, PDG de LenioBio. Leur vaste expérience de l'industrie sera inestimable alors que nous poursuivons l'expansion et la commercialisation de notre technologie de plateforme révolutionnaire. Elles apporteront des contributions essentielles à la robustesse et à l'échelle de la plateforme, ainsi qu'à une forte croissance commerciale. »

En tant que directrice de la technologie, Kathrin apporte plus de deux décennies d'expérience dans de nombreuses opérations techniques et fonctions de qualité, sur un large éventail de plateformes pharmaceutiques, y compris la technologie d'ARNm et les vaccins. Avant LenioBio, Kathrin a travaillé chez Moderna en tant que vice-présidente des opérations cliniques de CMC. En 2020, elle a mis en place et géré la montée en puissance mondiale du bureau de gestion de projet CMC sur la COVID.

Enthousiasmée par les nouvelles technologies, Kathrin a ajouté : « Je suis impressionnée par la technologie sans cellules de LenioBio, ALiCE®, et je crois qu'elle a le potentiel de changer la donne. Je suis très heureuse de jouer un rôle dans sa commercialisation, en travaillant aux côtés d'une équipe talentueuse. »

Malene croit également que la technologie unique de LenioBio est prête à révolutionner la découverte et le développement de médicaments : « Bien que ses capacités actuelles soient convaincantes, la perspective du potentiel futur d'ALiCE® pour accélérer les progrès de la médecine dans un éventail de maladies est vraiment passionnante. Je me devais d'y participer, et je suis honorée de contribuer à l'expansion du marché de cette innovation essentielle. »

En sa qualité de directrice commerciale, Malene dirigera les opérations commerciales de l'entreprise, tirant parti de sa riche expérience en gestion stratégique de marques, en marketing et en développement de nouvelles affaires. Avant de rejoindre LenioBio, elle a occupé pendant plus de 20 ans divers postes stratégiques commerciaux et de direction au sein d'organisations multinationales et de startups, dont GE Healthcare et Sysmex.

À propos de LenioBio

LenioBio est une entreprise de biotechnologie des sciences de la vie qui se consacre à l'amélioration de l'accès mondial à des médicaments efficaces et abordables. Elle fait progresser la technologie transformatrice pour la découverte, le développement et la production à grande échelle des protéines, libérant le processus des limitations conventionnelles des cellules. Lancée par LenioBio, ALiCE® est une plateforme innovante d'expression des protéines eucaryotes qui permet aux scientifiques du monde entier d'accélérer la découverte et le développement de médicaments qui sauvent des vies. Pour plus d'informations, consultez le site www.leniobio.com et suivez LenioBio sur LinkedIn .

