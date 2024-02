Bynder nommé « Leader » dans la catégorie gestion d'actifs numériques par un cabinet de recherche indépendant





Bynder, la plateforme mondiale de gestion d'actifs numériques (DAM) d'entreprise, a été nommée « Leader » dans le rapport The Forrester Wavetm: Digital Asset Management Systems, Q1 2024 de Forrester Research, Inc.

Bynder a obtenu un score maximal dans le segment des revenus, le rapport indiquant que « Bynder investit pour jouer un rôle transformateur dans l'économie numérique ». Au cours des deux dernières années, depuis la publication du dernier rapport, Bynder a dépassé les 130 millions de dollars en revenu récurrent annuel, a annoncé un investissement majoritaire de Thomas H. Lee Partners, a réalisé deux acquisitions, développé son écosystème de partenaires d'entreprise, lancé plus de 45 intégrations originales et élargi sa gamme de produits pour inclure des capacités d'IA et d'autres innovations qui redéfinissent la DAM.

Selon une citation d'une référence client dans le rapport : « La recherche optimisée par l'IA et le système de filtrage intelligent de Bynder simplifient le processus de recherche des actifs que vous recherchez précisément. » Ces récentes innovations en matière d'IA ont mis en évidence le leadership de l'entreprise sur le marché et ont conduit à une croissance continue des nouvelles activités, de l'adoption des clients et de l'utilisation de la plateforme. Tout au long de 2023, Bynder a connu une croissance de 38 % en glissement annuel du nombre d'actifs stockés sur sa plateforme, et une augmentation de 250 % de la fourniture d'actifs de la plateforme Bynder vers des sites Web.

Le rapport note également que « Bynder est le choix idéal pour les entreprises qui veulent une solution plug-and-play qui s'intègre bien à leur écosystème technologique. » Alors les entreprises continuent d'utiliser le contenu comme un avantage stratégique, l'utilisation de la DAM d'entreprise assure l'efficience tout au long du cycle de vie du contenu. Le rapport indique que « Bynder excelle dans les workflows qui gèrent la liste des tâches pour les équipes créatives mondiales, les fonctionnalités d'automatisation et de version, les déploiements dans le cloud dans plus de 600 emplacements périphériques et les configurations techniques. »

Bob Hickey, CEO de Bynder, déclare :

« Pour nous, ce nouveau rapport met en relief le fait que les marques sont actuellement confrontées à un marché numérique et de détail croissant et de plus en plus encombré, dans lequel elles doivent se démarquer et fournir des expériences de contenu exceptionnelles et transparentes à leurs clients. La DAM est essentielle pour les marques qui cherchent à offrir des expériences de contenu, tout en générant une valeur et un retour sur investissement importants grâce à leurs opérations de contenu et à leurs investissements IT. »

« Nous sommes heureux de constater que notre engagement inébranlable envers l'expérience client a, à notre avis, été reconnu par le rapport, alors que nous créons des solutions de pointe qui permettent aux équipes de fournir des expériences de contenu exceptionnelles, de générer une valeur significative et de maximiser le retour sur investissement. »

Demandez le rapport dans son intégralité à l'adresse https://www.bynder.com/en/reports/forrester-wave-report/

