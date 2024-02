Zoomlion démarre l'année 2024 en expédiant des équipements d'une valeur de plus de 1,2 milliard RMB vers plusieurs destinations mondiales





CHANGSHA, Chine, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- Le 18 février, neuvième jour du premier mois lunaire de l'année du dragon, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. (« Zoomlion », 1157.HK) a organisé des cérémonies d'ouverture pour 2024 dans différents parcs à travers le pays, et a expédié une gamme de produits d'une valeur de plus de 1,2 milliard RMB vers des destinations mondiales à partir de ses villes et parcs industriels intelligents situés à Lugu, Quantang, Wangcheng, Changde, Weinan, Kaifeng, et d'autres endroits. Cela a marqué le début des efforts mondiaux de l'entreprise au cours de l'année du dragon, qui symbolise le voyage du dragon à travers les mers.

Auparavant, les sociétés de Zoomlion spécialisées dans les grues d'ingénierie, les grues de construction, les machines à béton et les engins de terrassement avaient obtenu plus de 5,4 milliards RMB de commandes à l'étranger lors de réunions annuelles et d'évaluations de produits, préparant ainsi le terrain pour un développement de haute qualité en 2024.

Ce jour-là, plus de 200 grues, dont des grues sur chenilles et des grues mobiles d'une valeur totale de 280 millions RMB, ont été expédiées depuis les parcs industriels Quantang, Lugu et Changde Hanshou, afin de soutenir des projets de construction dans le monde entier.

Ce matin-là, près de 200 remorques chargées de plus de 100 pièces d'équipement sont parties des usines intelligentes de grues à tour de Zoomlion à Changde, et de ses bases de Chine orientale, Hengshui et Weinan. Il s'agit notamment des dernières grues à tour de la série R et des élévateurs intelligents sans personnel, ainsi que des produits sur mesure conçus pour les marchés étrangers haut de gamme. D'une valeur de 170 millions RMB, ces commandes ont représenté plus de 50 % des ventes à l'étranger.

Le premier lot de machines à béton Zoomlion, comprenant des camions-pompes, des pulvérisateurs humides, des pompes montées sur camion, des mélangeurs et des stations de mélange, d'une valeur de plus de 200 millions RMB, a été expédié vers des destinations mondiales la veille.

Cette activité intense s'est reflétée dans les parcs de production de Zoomlion pour les machines de travail aérien intelligent, les machines de terrassement, les machines de travail sur pieux, les machines minières, les équipements d'urgence et les véhicules industriels.

Alors que les expéditions de machines d'ingénierie s'accélèrent, les activités d'ouverture de machines agricoles de Zoomlion sont tout aussi animées. Plus de 500 unités de machines agricoles ont été expédiées depuis différents parcs de production vers les principales régions productrices de céréales en Chine et sur les marchés étrangers, notamment l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, la CEI et l'Amérique du Sud, préservant ainsi la production agricole dans le monde entier.

À l'horizon 2024, l'entreprise progresse avec une détermination et un optimisme inébranlables. En mettant l'accent sur l'innovation et l'excellence, Zoomlion repousse sans cesse les limites d'un développement de haute qualité et franchit continuellement de nouvelles étapes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2344231/Zoomlion_dispatched_a_range_of_products_worth_over_RMB_1_2_billion_to_global_locations.jpg

