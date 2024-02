Wisk et la ville de Sugar Land, au Texas, s'associent pour introduire des taxis aériens autonomes dans la région du Grand Houston





Wisk Aero, une importante société de mobilité aérienne avancée (MAA), et la ville de Sugar Land, au Texas, annoncent avoir formé un partenariat pour introduire un système autonome de mobilité aérienne avancée (MAA) dans la région du Grand Houston.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, Wisk et Sugar Land identifieront et évalueront, sur le site de l'aéroport régional de Sugar Land, un emplacement destiné au développement d'un vertiport où pourraient se dérouler les opérations de taxis aériens autonomes de Wisk. Ce partenariat initial ouvrira la voie à l'établissement d'un réseau plus vaste dans la région du Grand Houston.

Brian Yutko, PDG de Wisk, a déclaré :

« La région du Grand Houston connaît une croissance démographique parmi les plus élevées du pays, ce qui nécessite des moyens nouveaux et efficaces de se déplacer dans la région. La localisation stratégique de Sugar Land dans la région du Grand Houston et son leadership urbain avant-gardiste en font un partenaire idéal pour nous, car la ville est particulièrement bien positionnée pour devenir une pionnière des services de taxis aériens. Nous avons hâte de travailler avec Sugar Land, les parties prenantes de l'écosystème local et la FAA (Federal Aviation Administration) au développement des infrastructures terrestres et aériennes nécessaires, dans le contexte de notre intention de lancer des services de taxis aériens autonomes dans la région du Grand Houston. »

Michael W. Goodrum, responsable municipal de Sugar Land, a déclaré :

« Sugar Land est déterminée à ouvrir de nouvelles voies et je pense que cette volonté affichée a attiré l'attention du secteur privé sur nos recherches de solutions innovantes en matière de mobilité pour notre communauté, comme, par exemple, la mobilité aérienne avancée. Nous sommes ravis de nous associer à Wisk Aero en vue d'un nouveau concept qui pourrait bien changer notre façon de voyager, non seulement dans notre ville mais à travers le monde. Sugar Land est l'endroit idéal pour commencer dans la région de Houston, car nous voulons être une ville où l'innovation est une seconde nature, où la créativité est encouragée et où le changement est volontiers accepté. Nous ne pouvions espérer un meilleur partenaire que Wisk Aero pour nous rejoindre dans cette aventure. »

David Cook, membre de la Chambre des représentants du Texas, a déclaré :

« Je suis ravi de voir une société leader de la MAA comme Wisk s'engager ici, au Texas, en faveur de l'avenir de la mobilité aérienne avancée. Ces partenariats public-privé correspondent exactement au résultat que nous attendions suite à l'adoption des lois passées lors de notre 88e session législative et confirment la position du Texas en tant que leader de cette nouvelle vision technologique. »

Wisk et Sugar Land entreprendront diverses activités pour faire avancer l'objectif primordial du partenariat.

Wisk fournira des conseils techniques pour l'exploitation de taxis aériens eVTOL autonomes, notamment en matière d'infrastructure, de formation, de procédures opérationnelles au sol et de plans d'expansion potentielle du site.

Sugar Land se concentrera sur l'intégration de la MAA dans ses plans à long terme, la stimulation de l'engagement communautaire et la définition de politiques opérationnelles telles que les autorisations d'infrastructure et les niveaux de bruit.

Ensemble, les deux organisations étudieront l'intégration d'installations de maintenance et de formation à Sugar Land ; elles inviteront les parties prenantes locales et régionales à développer des itinéraires de liaison de Sugar Land avec la région du Grand Houston, par exemple avec le centre-ville de Houston et le système aéroportuaire de Houston.

Avant l'annonce de ce jour, Wisk a consacré les 18 derniers mois à former activement un réseau de parties prenantes et de relations locales appelé à jouer un rôle essentiel dans le cadre de ce nouvel accord et qui contribuera au succès à long terme des futurs services de taxis aériens.

À propos de Wisk

Wisk est une société de mobilité aérienne avancée (AAM) dont l'objectif est de permettre à chacun de voler en toute sécurité au quotidien. Le taxi aérien eVTOL (décollage et atterrissage verticaux électriques) autovolant de Wisk permettra aux passagers d'éviter les embouteillages et d'arriver plus rapidement à leur destination. Wisk est une filiale à part entière de Boeing, dont le siège se trouve dans la région de la baie de San Francisco et qui possède des sites dans le monde entier. Avec plus de dix ans d'expérience et plus de 1 700 vols d'essai, Wisk façonne l'avenir des trajets quotidiens et des déplacements urbains, en toute sécurité et de manière durable. Pour en savoir plus sur Wisk, cliquez ici .

À propos de Sugar Land

Leader dans le domaine de l'aviation d'affaires, l'aéroport régional de Sugar Land (SGR) répond également aux besoins de la communauté de l'aviation en général. Il gère 75 000 opérations aériennes par an, mais sa capacité totale de gestion est de 268 000 opérations aériennes. La piste 17-35 mesure 8 000 pieds de long (environ 2 400 mètres) et peut accueillir certains des plus gros avions d'affaires comme le Global Express ou le Gulfstream 650. L'aéroport a été désigné comme aéroport de délestage pour l'aéroport intercontinental George Bush et l'aéroport Hobby de Houston. Les installations comprennent, entre autres, un terminal haut de gamme, les services de conciergerie de GlobalSelect, sa très renommée FBO (base d'opérations aéronautiques pour jets privés), et un bureau des douanes américaines. L'aéroport, qui contribue à hauteur de plus de 69,9 millions USD aux impôts fonciers, soutient les initiatives de développement économique de Sugar Land, du comté de Fort Bend et du sud-ouest de Houston. Régulièrement utilisé par une centaine d'entreprises Fortune 500, il joue un rôle essentiel dans le développement économique de la région car il permet aux dirigeants d'entreprise de réduire le temps de trajet « bureau-avion ». La qualité de l'aéroport et sa proximité stratégique avec Houston sont des facteurs clés capables d'influencer la décision des entreprises d'établir leur siège social dans la région de Sugar Land.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

21 février 2024 à 16:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :